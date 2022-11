Oceláři očima dětí: čaroděj první kategorie i pokladníkovo třetí oko

„Zasmáli jsme se, je skvělé vidět, jak si nás děti představují,“ říká třinecký kapitán Petr Vrána, který se stále dává dohromady z operace těsně před rozjezdem sezony. Když před zápasem s Kladnem na kostce v civilu viděl dětské karikatury spoluhráčů, bavil se. „Některé jsou opravdu hodně vydařené, originální. A řada kluků jde i poznat, líbí se mi dětská představivost.“

Když si pak listoval obrázky hráčů, sám sebe poznal hned. I když ne podle rysů v obličeji. „Hele, tenhle má na hlavě vránu, to jsem asi já, ne?“ smál se. „Vypadám jako čaroděj Vigo. Ale co ty náušnice?? To je trochu divočina.“

Vránovy „metalové náušnice“ nejsou jediným vylepšením. „Vlado Dravecký má růži ve vlasech, nebo co to je,“ bavil se Vrána. „A Marko Daňo fešácký knírek. To asi kreslily holky a snaží se nás nějak vylepšit, ne? Asi nám tím naznačují, že bychom měli na vizáži zapracovat. Koukám, že růžiček je tam hodně, jenom Růža nemá žádnou.“

Zajímavý je i portrét kanonýra Erika Hrni. „To má na čele třetí oko?“ zaujalo Petra Vránu. „No jo, pokladník, ten musí mít oči všude. To by mě fakt zajímalo, kdo to maloval.“ Vránův syn chodí také v Třinci na základní školu, ale do soutěže se prý nezapojil. „Alespoň teda nic neříkal. Musím mu obrázky ukázat, ať se taky pobaví. Je to fajn nápad.“

Portréty Ocelářů budou vystavené ve Werk Areně, fanoušci budou hlasovat o nejlepší z nich. Pro vítěznou třídu je připravená odměna - pozvánka do VIP Lounge na jedno z následujících domácích utkání Třince.

A připravuje se i limitovaná edice podpisových karet vyrobených na základě portrétů žáků 7.A z 5. Základní a mateřské školy. Dobrovolné příspěvky za jejich pořízení půjdou na Nadační fond Oceláři.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE