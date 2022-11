Tři góly, jedna čepice. Bez parťáků bych to nedokázal, řekl Ordoš

Ze střídačky Bílých Tygrů přiletěla na led kšiltovka. Aspoň jedna. „To byla kustoda, nenechám si ji,“ líčil s úsměvem Jan Ordoš (26), autor hattricku při impozantní výhře v Brně. Když po brejku s Michalem Birnerem zavěsil na 5:0, byl to poslední úder do srdce nebohé Komety. Liberec poprvé v sezoně bral venku tři body a napravil předchozí dvě vysoké porážky 1:4 v Třinci a v Olomouci. V pátek jede na Spartu. „Musíme hrát úplně stejně jako na Kometě,“ vybízel útočník.

Jak vám je po prvním hattricku v extraligové kariéře? Dva góly jste dal po brejku a třetí z trestného střílení.

„Nájezd byl trošku se štěstím. Nechtěl jsem moc vymýšlet. Když jsem jel naposledy nájezd, ujelo mi to. Chtěl jsem to dát nahoru a nějak to tam prošlo. Byl na mě faul a kluci i trenéři říkali, ať jedu já. Při posledním gólu mě Birna ( Michal Birner ) skvěle našel, klobouk dolů.“

Trefil jste se i v neděli v Olomouci, celkem máte už devět branek. Chytl jste formu?

„Padá to, ale hlavně jsem rád, že jsme vyhráli. Je to strašně důležité. Nechali jsme tam všechno. Všichni jsme makali a i systémově to bylo dobré. Dva góly už jsem párkrát dal, ale nikdy se mi nepovedlo dát ten třetí. Až teď. Bez parťáků v lajně bych to nedokázal. Chci jím poděkovat. Určitě si to budu pamatovat.“

Takovým Libercem chcete být?

„Po dvou nepovedených zápasech jsme si k tomu řekli pár věcí. Dneska tam byl od začátku úplně jiný tým. Vletěli jsme na ně. Prvních pět minut jsme byli lepší. Pak jsme hráli pět minut v oslabení. Víme, že jejich první přesilovka je dobrá. Ale Kuba Neužil to perfektně vychytal a kluci vyblokovali střely. Byl to velký krok k vítězství, protože hned potom jsme dali první gól.“

Co jste si řekli po drsném faulu Jaroslava Vlacha na Martina Zaťoviče ?

„Že nás to nepoloží a že to musíme ubránit. To se povedlo. Na Jardu se nezlobíme. Tohle se stává. Víc bych se k tomu nechtěl vyjadřovat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 10:22. Melancon, 24:52. Ordoš, 28:24. Šír, 34:24. Ordoš, 49:03. Ordoš Sestavy Domácí: Furch (29. Čiliak) – Ščotka, Ďaloga, Kundrátek, Hrbas, Gulaši, Kučeřík – Flek, Holík, Horký – Zaťovič (C), Strömberg, Koblížek – Kratochvíl, Sallinen, Vincour – Šalé, Zbořil, Kollár – Dufek. Hosté: Neužil (Kváča) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, J. Dvořák, Kolmann – A. Najman, Bulíř (C), Faško-Rudáš – Birner (A), Filippi, Ordoš – Vlach, Šír, Flynn – Dlouhý, Jelínek (A), Rychlovský. Rozhodčí Mrkva, Ondráček – Rampír, Gebauer Stadion Winning Group Arena Návštěva 6378 diváků

