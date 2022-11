Další vítkovická gilotina? Motor je poslední, trenér Modrý pod tlakem

Když neporazíte Plzeň, trenér Jaroslav Modrý u týmu končí. Tak rozdali šéfové budějovického klubu karty před pěti týdny. Senzačně bronzový tým uplynulé sezony měl v té době devět proher v řadě za sebou a byl na dně. Pokud by tehdy ve 13. kole znovu prohrál, Modrý by skončil. Budějovičtí vyhráli 3:2 po nájezdech.

O devět kol později není situace v Českých Budějovicích o moc veselejší. Od ultimátního zápasu nasbírali svěřenci Jaroslava Modrého 10 bodů, v základní hrací době porazili jen Mladou Boleslav (3:0) a Mountfield HK (2:1). Úspěšnost při sběru bodů mají v tomto úseku pouze 37 %. A tabulce jsou po vítězství Kladna nad Olomoucí poslední. Je tedy hlavní kouč znovu v ohrožení?

„Já dělám svoji práci, snažím se nachystat tým tak, aby byl připravený na každé utkání,“ reagoval na přímý dotaz po boji ve Vítkovicích. Jeho tým nehrál špatně, dokázal se zvednout z mizerného rozjezdu a vrátit se do hry z negativního skóre 0:2 a 1:3. Jenže vítěznou trefu si ve 48. minutě připsal vítkovický obránce Petr Gewiese.

„Samozřejmě není situace jednoduchá,“ dobře ví Modrý. „O to víc musíme přidat ruku k dílu a pracovat, abychom se z té situace dostali. Ve hře je plno dobrých věcí, ze kterých se můžeme poučit, posunout dál a připravit se na další zápasy. To je jediné, co můžeme. Zápasy teď budou v rychlém sledu, máme čtyři utkání v osmi dnech, můžeme s tím něco udělat.“

Tlak? Jen pokrčil rameny. „Tlak bude vždycky, s tím se musí člověk vyrovnat a dělat svoji práci. Je to profesionální sport, tlak bude vždycky.“

Budějovičtí do Ostravy přivezli i „měsíční“ posilu – obránce Daniela Gazdu ze Zlína. Hned si připsal asistenci. Navíc se do brány po dlouhé době vrátil Dominik Hrachovina. „Dvě chyby nás stály dobrý vstup, ale kluci ukázali charakter, víc bruslili, pohyb měli lepší,“ těšilo Modrého, jak se jeho tým vrátil na skóre 3:3. „Třetí třetina mohla skončit tak i tak, jenže gól dali o ni. My ne.“

Že by Budějovičtí znovu bojovali o trenéra, nestačil Daniel Gazda vypozorovat. „Byl jsem s týmem den, nic jsem nezaznamenal,“ řekl bek s reprezentačními zkušenostmi. „Nálada v týmu je dobrá a bojovná. Věřím, že to bude jen lepší.“

I Vítkovicím se po dlouhé době vrátili marodi Peter Mueller, Mário Grman a Lukáš Krenželok. Jenže týmový výkon byl paradoxně o dost slabší. „Měli jsme parádní vstup, ale pak nechápu, co se stalo,“ komentoval trenér Miloš Holaň. „Celá druhá třetina byl náš nejhorší hokej v sezoně. Asi jsme si mysleli, že to půjde samo a chyběla tam řada malých věcí. Čeho si ale vážím, že jsme to trpělivostí nakonec urvali. Zase se vrátíme k tvrdé práci, respektu a pokoře.“

