Litvínov zradily přesilovky. Ale sprďan od Reichla nebude, říká Hlava

Šest dnů na cestách, tři zápasy venku. Třinec vyrazil na jeden z nejdelších tripů této sezony. První zastávkou se stal Hlinkův stadion v Litvínově. Na výletu po vlastech českých pokračují do Plzně a Prahy. Hned na začátku ho Oceláři proměnili v loupežnou výpravu. Vervě se dosud pod trenérem Karlem Mlejnkem na domácí půdě dařilo. Po čtyřech výhrách však poprvé padla. Oceláři porazili Severočechy pošesté v řadě.

„Kdybychom si před zápasem řekli, že získáme bod, byl by zlatý. Ale podle průběhu zápasu jsme mohli mít klidně tři. Měli jsme hodně přesilovek, ale moc se nám v nich nedařilo. Bylo to hodně křečovité, jen jednou se stalo, že jsme je v početní převaze zavřeli. Oni rychle přistupovali a my neměli klid na hokejkách. Tyhle situace přitom rozhodují zápasy. Mohli bychom si tím víc pomoci, jenže někdy zbytečně jančíme, puky od sebe odpalujeme. Třinec si podržel puk, rozdal si to. Nám se tohle nedaří, chce to trošku uklidnit, aby to přišlo,“ líčil litvínovský útočník Nicolas Hlava.

Oceláři dali z přesilovek oba góly. Nejprve vyrovnával ránou bez přípravy Růžička, Marcinko pak z jeho přihrávky rozhodl. Jedinou trefu Litvínova obstaral Giorgio Estephan z trestného střílení. Rozhodčí ho nařídili poté, co při vyloučení třineckého obránce Jeřábka vyrazili Abdul s Gutem sami dva proti Marku Mazancovi. Gólman hostů si s jejich hektickým výpadem poradil. První z nájezdníků však byl taky faulován. Estephan pak střelou do horního rohu brány penaltu zkušeně proměnil.

Největší rozdíl byl v tom, že Třinec měl ze čtyř výhod padesátiprocentní úspěšnost, kdežto Litvínov z pěti přesilovek nevyužil žádnou. Po nástupu nových trenérů tyhle situace s týmem nacvičuje Mlejnkův asistent Robert Reichel.

„Neřekl bych, že od něj dostaneme sprďana, ale on vidí ty situace mnohem líp než my a řekne nám, co bylo špatně a co bychom měli změnit. Potřebuje to čas, ale tím, jak s námi začal pracovat, maličko se to zlepšilo. Ale velký kus práce je ještě před námi. Doufám, že se to postupně bude zvedat. Musíme mít trpělivost,“ dodal Hlava. Právě nedostatek trpělivosti a zbrklost kapitána Sukeĺa stála Vervu nakonec další body.

