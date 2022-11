ONLINE + VIDEO: Nervy tečou! Brno vede nad Dynamem, Sparta slaví

Hořavovo kouzlo funguje, Sparta opět vyhrála

Hokejisté Sparty porazili ve 23. kole extraligy doma Kladno 5:1 a vyhráli po předešlé sérii šesti porážek i třetí duel pod novým trenérem Miloslavem Hořavou, jehož v minulém zápase doplnil Švéd Hans Wallson. Po třech bodech za gól a dvě asistence si před třetí nejvyšší návštěvou této sezony 12.113 diváků připsali Roman Horák a Miroslav Forman. Rytíři ve čtvrtém utkání po reprezentační pauze poprvé nebodovali a nenavázali na poslední dvě výhry.

Sparta se ujala vedení už po 67 sekundách, kdy si Erik Thorell vyměnil puk s Horákem a trefil odkrytou část Bowovy branky. Vzápětí měl další možnost Buchtele, ale kladenský gólman zasáhl. Rytíři začali také hrozit, nevyrovnali však ze svého tlaku, ale v deváté minutě udeřili z protiútoku.

Procházka zachytil v obranném pásmu Moravčíkovu rozehrávku, vysunul do úniku Plekance, který sice neudržel rovnováhu, ale vkleče překonal Kořenáře. Při Slováčkově vyloučení kryl Bow Sobotkovu střelu a po Babkově chybné rozehrávce minul Erik Thorell. Při Buchteleho trestu neuspěl po přihrávce Brodeckého před Kořenářem Procházka.

Kladno hned po pauze přečkalo nápor Sparty, ale ve 25. minutě už inkasovalo. Pokus Erika Thorella tečoval před Bowem Horák. Pražané měli převahu, Bowa však nepřekonal ani Simon, který se před ním ocitl sám.

V polovině utkání mohl vyrovnat Filip, jehož první pokus zastavil hokejkou vleže Kořenář a druhý skončil na pravé tyči. V 35. minutě při Procházkově vyloučení po Formanově střele dorazil puk za Bowa Gustaf Thorell.

Na přelomu druhé a třetí třetiny se Pražané ubránili při Němečkově trestu. Zvýšit náskok Sparty mohl Horák, ale kladenský gólman prostor u pravé tyče pokryl. Kladno ze svého náporu snížení nevytěžilo. Na druhé straně si Bow poradil s šancí Erika Thorella, ale v 52. minutě už jej překonal Sobotka. V čase 54:02 ještě ve vlastním oslabení dovršil výsledek z přečíslení po Horákově přihrávce Forman.

Ohlasy trenérů:

Miloslav Hořava (Sparta): „Dali jsme gól a pak bylo Kladno celou první třetinu lepší. Mělo víc šancí a můžeme děkovat gólmanovi (Josefu Kořenářovi), že jsme nedostali víc gólů než jeden. Byli jsme určitě horším týmem. Ve druhé třetině jsme se trošku zlepšili, bylo to vyrovnanější a dali jsme dva tečované góly. To byl rozhodující moment zápasu. Ve třetí třetině jsme věděli, že Kladno bude víc v presu a už jsme hráli víc do obrany, což se nám vyplatilo.“

Pavel Skrbek (Kladno): „Trošku nám utekl začátek zápasu. Pak jsme se dostali do hry gólem na 1:1, ale přišlo mi, že Sparta víceméně kontrolovala celý zápas. Neměli jsme ani moc šancí, chyběl nám pohyb a tlak do brány. Akorát můžeme dnes gratulovat Spartě k vítězství.“

Góly Domácí: 01:07. E. Thorell, 24:28. Horák, 34:34. G. Thorell, 51:30. Sobotka, 54:02. Forman Hosté: 08:55. Plekanec Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Polášek (A), Krejčík, Moravčík, Němeček, Jandus, Mikliš – Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, D. Simon – Konečný, G. Thorell, Safin. Hosté: Bow (Brízgala) – Slováček, Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka, Dotchin (A) – M. Procházka, Plekanec (C), Kubík – Brodecki, Klepiš, Indrák – Melka, Zikmund (A), Pytlík – Bláha, Filip, Michnáč. Rozhodčí Hribik, Horák – Špůr, Ondráček Stadion O2 Arena

Další řádění střelce Muellera, dal dva góly

Hokejisté Vítkovic potvrdili ve 23. kole extraligy roli favorita, když na domácím ledě zdolali Karlovy Vary po tuhém boji 4:2. Energie dvakrát vedla a Ostravané otočili skóre na svou stranu až v třetí části. Dvěma brankami k tomu přispěl Peter Mueller, jehož vítězná trefa padla ve 49. minutě v přesilovce. Vítkovičtí pojedenácté v řadě zabodovali a ve vlastním prostředí vyhráli desáté z jedenácti utkání.

Vítkovice ve svém čtvrtém domácím utkání po sobě přenechaly úvod soupeři, který po jejich chybě atakoval po levé straně a Chalupovu přihrávku na brankoviště v šesté minutě s přehledem zakončil Gríger.

Ostravané srovnali v 15. minutě. Svůj druhý zápas po návratu z marodky kanonýr Mueller gólově vyšperkoval, když bez přípravy po zemi napálil do hostující branky křížnou přihrávku Raskoba.

Moc dlouho ale nerozhodný stav neplatil, protože v 17. minutě Plutnar z první přesilovky zápasu trefou od modré čáry znovu vrátil vedení Západočechům.

Od druhé třetiny se napevno iniciativy chopili domácí. K vyrovnání jim však pomohla hrubka hostujícího Koblasy, jehož křížnou rozehrávku vlastním pásmem ve 29. minutě zachytil Chlán a švihem pokořil Lukeše.

Vítkovičtí měli několik dalších šancí, ale Mueller či Lakatoš zblízka na Lukeše nevyzráli, Mueller pak trefil tyčku a v přesilovce pět na tři promarnili své gólové možnosti Bukarts s Kriegerem.

Po zahozených vyložených příležitostech se tak ujalo až na pohled neškodné Muellerovo nahození od modré čáry, které však ve 49. minutě v domácí přesilové hře patrně Lukešovi zmizelo v roji těl a zapadlo do sítě.

Totální škrt přes plány pak Energii v závěru udělal Chalupa, který se nechal vyloučit na dvě plus dvě minuty a hosté dohrávali v oslabení. Zariskovali sice s odvoláním brankáře, ale aniž by ohrozili Klimeše, sami do prázdné branky inkasovali z Maroszovy hokejky počtvrté. Vítkovice si tak v měření sil proti Karlovým Varům připsaly pátou výhru v řadě.

Góly Domácí: 14:24. Mueller, 28:59. Chlán, 48:03. Mueller, 59:29. Marosz Hosté: 05:07. Gríger, 16:32. Plutnar Sestavy Domácí: Klimeš (Stezka) – Koch, Raskob, Mikuš, Grman, L. Kovář, Gewiese – Fridrich, Chlán, Lakatoš (A) – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Dej, Lindberg, Kalus – L. Krenželok (C), Marosz, Lednický – Bernovský. Hosté: Lukeš (Habal) – Huttula, Plutnar, Dlapa, Bernad, Pulpán (A), Bartejs, Havlín – Rachůnek (A), Gríger, Chalupa – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek – Redlich, Jiskra, Kohout – Sapoušek, Vachovec, Kružík. Rozhodčí Kika, Kubičík – Hlavatý, Gebauer Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 197 diváků

Góly Domácí: 39:25. Schleiss, 46:08. Suchý Hosté: 09:13. Daňo Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Pavlát) – Baránek, Zámorský, Piskáček (A), Kaňák, Houdek, Kvasnička, Vitaloš – Schleiss (C), Kodýtek, Hrabík – Suchý, Malát, Holešinský – Lang, Mertl (A), Rekonen – A. Dvořák, Bitten, Adamec. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, M. Doudera, Čukste, J. Jeřábek, Jaroměřský, Mar. Adámek, Zahradníček – Voženílek (C), Marcinko (A), M. Růžička – Daňo, Hudáček, Kurovský – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Buček, Hrňa. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Gerát, Malý Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Góly Domácí: 24:54. A. Musil Hosté: 10:55. Flek, 26:49. Horký, 28:04. Flek Sestavy Domácí: Frodl (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko, Hrádek – R. Kousal (A), Zohorna (A), Radil – Cienciala, Poulíček (C), Paulovič – Říčka, A. Musil, Matýs – Rouha, Rákos, Koffer. Hosté: Čiliak (Furch) – Ščotka, Kundrátek (A), Hrbas, Kučeřík, Gulaši (A), R. Černý, Němec – Flek, Holík, Horký – Zaťovič (C), Zbořil, Koblížek – Strömberg, Vincour, Šalé – Süss, Kratochvíl. Rozhodčí Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10194 diváků

Góly Domácí: 09:38. Vráblík, 28:51. Gazda, 50:42. Štencel, 51:39. Dzierkals Hosté: 21:26. A. Najman Sestavy Domácí: Strmeň (Hrachovina) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Gazda, Šedivý, Hovorka – Čachotský, M. Toman, Přikryl – Strnad, Pech (A), Gulaš (C) – Karabáček, Hanzl, Tomeček – Dzierkals, Vopelka, Valský – Koláček. Hosté: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Kolmann, J. Dvořák, Aubrecht – Birner (A), Bulíř (C), Frolík – Ordoš, A. Najman, Faško-Rudáš – Flynn, Šír (A), Rychlovský – Dlouhý, Plos, Jiruš. Rozhodčí Pražák, Ondráček – Frodl, Komárek Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5 545 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:27. Navrátil, 24:59. Olesz, 31:51. Ondrušek, 32:56. J. Káňa Hosté: Sestavy Domácí: Lukáš (Jak. Sedláček) – Ondrušek (C), Dujsík, Mareš, Škůrek, T. Černý, Švrček, Řezníček – J. Káňa, Knotek (A), Bambula – Kusko, Nahodil, Olesz – Plášek ml., Kunc, Navrátil – Menšík, Anděl, Rutar.

Hosté: J. Růžička (Kiviaho) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Pilař, F. Pavlík (C), Marcel – Kev. Klíma, Lalancette, Jergl – Zachar, Lev (A), Doležal – Okuliar, Cingel, Kel. Klíma – R. Pavlík, Štohanzl, Pajer.

Rozhodčí Šír, Cabák – Lederer, Rožánek. Stadion Zimní stadion Olomouc

Góly Domácí: 30:54. Kantner, 33:25. Pýcha, 47:19. P. Kousal, 50:32. Pýcha Hosté: 05:56. Hlava, 14:03. Š. Stránský, 16:46. Š. Stránský, 37:20. Kudrna Sestavy Domácí: Krošelj (41. Novotný) – Pýcha, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Stříteský, Štich – Lantoši, O. Najman (A), Åberg – Kantner, Závora, P. Kousal – M. Beránek, Fořt, J. Stránský (C) – Kotala, Bičevskis, Šťastný. Hosté: Godla (Zajíček) – Zile, Zeman, Strejček, Jaks, Demel (A), Wesley, Freibergs – Kudrna, Sukeľ (C), Abdul – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal (A) – Straka, Gut, Hlava – Zygmunt, Berka, Havelka. Rozhodčí Hejduk, Veselý – Kajínek, Svoboda Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

