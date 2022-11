Jeřábek v rodné Plzni. Čekal jsem cokoliv, za skandování děkuji

Čekal cokoliv. I pískot a nadávky. Obránce Jakub Jeřábek (31) hrál poprvé na půdě svého rodného klubu v jiném dresu, než plzeňském. S třineckými Oceláři ve 23. kole Tipsport extraligy neuspěl, jeho nový tým poprvé venku nebodoval, prohrál 1:2. Jeřábek přihrál na jediný gól a z plzeňských ochozů se nakonec snášelo skandování jeho jména. „Je to hezké,“ neskrýval po bitvě. „Čekal jsem od domácího publika jakoukoliv reakci, za tuhle děkuji.“

V Plzni se narodil, naučil se tam hrát hokej. S rodným klubem Jakub Jeřábek slavil extraligové zlato (2013) a dva bronzy (2012, 2016), odehrál za ni 362 zápasů. Před osmi lety vyrazil do světa, zahrál si ruskou KHL (Podolsk, Spartak Moskva) i zámořskou NHL (Montreal, Washington, St. Louis). Ve Washingtonu (2018) a v St. Louis (2019) byl členem vítězných organizací, zažil dvě oslavy Stanley Cupů, byť jeho jméno na poháru chybí.

Při návratu domů dal přednost nabídce z Třince. „Smlouva mi v Rusku (Spartak) skončila, chtěl jsem zůstat v zahraničí, ale s rodinou jsme si řekli, že ne za každou cenu,“ popisoval své rozhodování. „Venku je přetlak, moc čekat se nám nechtělo, takže když přišla nabídka z Třince, neváhal jsem. Hodně jsem se o tom bavil s Mazim (Markem Mazancem, v Plzni spolu v roce 2013 slavili zlato). Třinec vyhrál třikrát za sebou titul, to hovoří za vše. Nejlépe to vypovídá, jak se tam hokej dělá.“

Návrat domů tak žhavý nebyl. Se zástupci Plzně ale Jeřábek mluvil. „Chtěl jsem mít s Plzní čistý stůl, s Martinem ( Strakou ) jsem se bavil. Myslím, že jsme si všechno řekli a rozešli v dobrém,“ přitakal Jeřábek. Jak to ale vezmou plzeňští fanoušci?

„Nebudu říkat, že jsem nebyl nervózní,“ popisoval své dojmy při návratu do Plzně zkušený obránce. „Byl to pro mě zvláštní pocit už ve chvíli, kdy jsem přišel na rozbruslení. Ale pak to ze mě spadlo, zápas měl vysoké tempo, nebyl čas o tom přemýšlet.“

Reakci plzeňského kotle, který umí být hodně ostrý, si dopředu odhadnout netroufal. „Počítal jsem se vším, lidi jsou všelijací, ale doufám, že sportovní stránku každý chápe. A rozumí jí. I když ne asi každý. Jak říkám, počítal jsem se vším.“

Reakce fanoušků nakonec přebila zápasová atmosféra. „Plzeň hrála agresivně, velmi dobře. Její hráči nás výborně dostupovali a asi zaslouženě vyhráli,“ komentoval Jeřábek těsnou prohru. „Víme, že mají bruslivý tým a myslím, že jsme se s tím nepopasovali špatně, až na nějaké dva brejky. Ale byli jsme bezzubí, proto jsme prohráli.“

Osobní bilanci s mateřským klubem má tedy Jakub Jeřábek zatím nerozhodnou. V Třinci byl u vítězství 3:2, pomohl k němu dvěma přihrávkami. V Plzni zapsal prohru 1:2 a jednu asistenci. Celkem má z 22 zápasů 12 bodů (2+10), po slabším rozjezdu patří ke klíčovým oporám Třince. V úterý jeho tým čeká další exponovaný duel, Oceláři hrají na Spartě.

