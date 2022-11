Vzkříšení Sparty: Tři zápasy, devět bodů. Efekt Hořava? Ne tak docela

Poprvé v sezoně zvládli ve třech utkáních v řadě uklohnit plný počet devíti bodů. Na konci listopadu. Bylo na čase. Sparta se zvedá, tabulkou půjde nahoru. Žádné překvapení, chtělo by se říct. Za kým jde nádech rudých? Chtělo by se říct, že jednoznačně za staronovým trenérem Milošem Hořavou, ale...

Je potřeba si přiznat, že Sparta nehrála špatně už v několika utkáních před příchodem Hořavy a jeho švédského parťáka Hanse Wallsona. Byť čísla před aktuálními třemi zelenými fajfkami hovořila jasně. Šest proher v řadě za nula. Jedenáct po sobě bez tříbodové výhry. Fiasko, chtělo by se říct.

Už ve Vítkovicích však Pražané odehráli dobrý zápas. Padli ale o gól – 2:3. Odvoláni byli trenéři Patera s Martincem. Dvakrát pak tým vedli manažeři Ton s Hlinkou a od mládeže povolaným Františkem Ptáčkem. Další solidní výkon s Pardubicemi, znovu však padli o gól – 2:3. Do třetice přišlo představení plné pohybu a nápaditých akcí v Třinci. Ale tušíte správně, zas a opět těsná prohra. Padli o gól – 1:2.

Hořava Spartu nepřevzal ve zbídačeném stavu. Naopak. Už na konci období červených křížků bylo znát, že se obr probouzí.

Největší přínos kouče? Dovezl do Holešovic vagon klidu. Sami hráči o něm mluví jako o zkušeném stratégovi a (hlavně) psychologovi. Z Hořavova návratu se hlasitě a veřejně radovali. Spousta z nich vám řekne, že pod lepším trenérem v životě nehráli. V kabině se těší velkému respektu.

Že by rozboural lajny, které postavili jeho předchůdci, se úplně říct nedá. Spíše logicky navázal na to, co fungovalo v minulé sezoně. Upravil herní styl, do něhož dodal trpělivost.

Hodnotit zevnitř proměnu hry týmu, srovnat požadavky různých trenérských štábů nedlouho po tom, co se jeden realizák pakoval, a nepřímo tak ukázat na to, co dřív nefungovalo? Pro hráče většinou až příliš těžká otázka, na kterou odpovídají vyhýbavě. Upřímně a trefně však po krátkém rozmyšlení odpověděl útočník Jan Buchtele.

„Změnilo se toho dost. Nepouštíme se tolik do bezhlavého napadání. Určitě je to vidět i seshora. Když má soupeř puk pod kontrolou, zběsile tam nelítáme. Dřív jsme to dělali, pak jsme zbytečně propadávali a inkasovali góly. Na tom jsme hodně zapracovali. Líp taky řešíme situace před oběma brankami,“ popsal.

Bylo důležité, že pod Hořavou sparťané zvládli hned první duel v Karlových Varech. S výhrou přišlo i tolik potřebné sebevědomí. Ve třech duelech pod novým velením inkasovali dohromady jen tři góly, vstřelili jich třináct. Energie si ani neškrtla, Kladno taky. Liberec kousal, ale na body nedosáhl. Pravý test „nové“ Sparty přijde až teď, v úterý doma přivítá Třinec. Stejný zápas znovu po dvou týdnech, avšak na jiném ledě a hlavně za úplně jiného rozpoložení jednoho ze soupeřů.

„Pořád jsme v situaci, kdy si nemůžeme dovolit ztrácet. Musíme dál rvát bod za bodem,“ přidal Buchtele. Pražané už v mezičase poskočili z třináctého fleku na osmý. Logicky ale chtějí ještě výš. Hořava právem slyší potlesk, stejný ale patří i samotným hráčům. A kousek ho náleží taky Paterovi s Martincem.

