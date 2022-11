Mistři obratů končí. Šňůru Pardubic usekli Tygři: chtěli, ať se píše o nich

Pardubice psaly výhry hráběmi, jedna, dva, osm, třináct. Ale čtrnáctý zub z nástroje vypadl. Poprvé od 13. října Dynamo prohrálo, počíhal si na něj Liberec. „Všichni jsme cítili, že tady můžeme jenom získat. Chtěli jsme, aby se psalo spíš o nás, než o jejich unikátní sérii,“ přiznal velkou motivaci kapitán Tygrů Michal Bulíř. OK, splněno. Čtrnáctou výhru v řadě Pardubice nepřidaly, ódy na rekord se nekonají. Poklona Liberci za výhru 3:1.

Návraty do zápasu ovládají mistrovsky. V neděli Dynamo předvedlo svoje úsilí proti Kometě, kdy ještě 62 sekund před koncem ztrácelo dva góly a stejně vyhrálo. Další takové číslo už nevyšlo. Liberec svůj náskok 3:1, který držel od 50. minuty, udržel. Takže? Pardubice třinácti výhrami v řadě „pouze“ vyrovnaly nejlepší zápis Třince ze základní části. Rekord nepřepsaly, začnou zase od nuly.

„Je škoda, že jsme historické tabulky nepřepsali, ale vyrovnat rekord má taky svoji cenu. Měli jsme parádní šňůru. Asi to tak mělo být,“ spustil po utkání pardubický bek Peter Čerešňák. „Nás teď čeká v neděli derby v Hradci, musíme se na něj nachystat, ať rozjedeme zase nějakou podobnou šňůru,“ přidal.

Od 13. října Pardubice jezdily republikou a počítaly výhry. Doma, venku, všechno jedno. Kasa cink, minimálně dva body do tabulky. Kdo je tam dál? Liberec. Náraz do zdi. Konec.

„Celý tým dřel. Už od rána bylo cítit, o co nám jde a po příjezdu sem do Pardubic se to snad ještě umocnilo. Měli jsme v hlavách, že mají nějakou sérii. Za prvé jsme ji chtěli překazit a za druhé tady nechat úplně všechno, vyhrát obětavostí,“ líčil tygří plány kapitán Michal Bulíř.

Cítili jste něco podobného jako v neděli s Kometou. Parta z Brna taky v Pardubicích vytáhla s ohledem na předchozí bídu nečekaně kvalitní číslo. Liberec rovněž. V neděli ho spláchly klopýtající Budějovice, což zrovna hrůzu nenahání. Takže jaká je asi pravděpodobnost, že zrovna tohle je tým, který zastaví rekordní jízdu? Vidíte, stalo se.

„Všichni jsme cítili, že tady můžeme jenom získat. Chtěli jsme, aby se psalo o nás, než o jejich unikátní sérii,“ potvrdil zvýšenou motivaci Bulíř. Dynamo si prostě musí zvykat, že není jen jeden z lepších týmů soutěže. Jeho soupiska, postavení v tabulce i ambice dráždí, abyste najednou proti němu uměli skočit vysoko jako portugalský fotbalista Ronaldo, abyste vyvinuli rychlost jako Connor McDavid.

Efektu si všímají i hráči. „Vždycky se říkalo, že když hrajete za Spartu, každý se proti vám vyhecuje k lepšímu výkonu. Myslím, že tohle platí v sezoně i pro naše soupeře. Chtějí se vytáhnout, porazit nás. O to víc se musíme soustředit na vlastní výkon, poradit si s tím,“ upozorňuje Čerešňák. Situaci nevnímá jako problémy. Naopak, dobrá výzva se posouvat nahoru: „Právě, nevidím to špatně.“

Vítězný gól Adama Najmana z 35. minuty padl po velmi dobré liberecké práci vzadu. Podařilo se mu udržet první pardubickou formaci po mantinelech. Radil s Kousalem a Zohornou dvakrát zkusili rozjet svůj ofenzivní cvrkot, ale soustředěná modrá hradba skulinku nenabídla.

Následoval rychlý brejk, jízda vpřed. Michal Bulíř natáhl hru na sebe a uvolnil Adama Najmana, který nakonec jel sám na Romana Willa. Trefil se. „Viděl jsem snad tři pardubické hráče, kteří šli na mě. Periferně jsem hlídal i Najmiho, který byl na středu přesně tak, jak jsme si řekli,“ vybavil si zásadní moment Bulíř.

Trenéři většinou po prohrách hartusí, hledají chyby. Dá se pochopit, že pardubický Richard Král volil teď úplně jiný styl: „Možná jsme měli trochu v hlavě, o co jsme hráli a Liberec podal velmi dobrý výkon. Kluci makali, dřeli, ale bohužel to nešlo. Chtěl bych jim za celou sérii poděkovat a vlastně i za celou sezonu, jak se zatím vyvíjí.“

