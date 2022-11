Prožil dvě minuty hrůzy. Hodně zvláštní, říká Plášek o návratu do Brna

Byl to pro něj speciální zápas, který začal šíleně. První střídání, faul a Karel Plášek putoval na trestnou lavici. Návrat do Brna si maloval jinak. „Takový vstup do zápasu si žádný hráč nepřeje. Byly to dvě minuty hrůzy,“ přiznal po porážce 0:1 v nájezdech olomoucký útočník, který před loňským odchodem do zámoří oblékal dres Komety. Své bývalé spoluhráče neviděl, až na Martina Zaťoviče, přes rok.

Jak bylo zpátky v Brně?

„Bylo to pro mě hodně zvláštní. Tento zápas byl z mé strany asi nejhorší z těch tří, co jsem odehrál. Strašně dlouho jsem nehrál, chybí mi zápasová praxe. Za poslední rok jsem hrál osm utkání. Ale i tak jsem si to užil. Sem tam jsme si s klukama něco během utkání řekli. Lístky jsem sháněl akorát pro přítelkyni a pro tetu. Taťka nebyl, měl trénink.“

Po příchodu do Olomouce dostáváte hodně šancí, nastupujete ve druhé přesilovce. Cítíte důvěru?

„Jo jo, toho si strašně vážím. Důvěry jsem dostal moc. Děkuji za to trenérům. Po sezoně se vracím do Kanady. Musím to ještě zkusit. Taková šance už nemusí nikdy přijít.“

Proč se střelci za pětašedesát minut vůbec neprosadili?

„Výborně chytali oba gólmani. Někdy to tak prostě je. Byla to jejich zásluha. V našem týmu je hodně bývalých kluků z Komety, chtěli jsme tady vyhrát. Ale nedaly se velké šance, takže to skončilo 0:0. Myslím, že spravedlivě.“

V závěrečném nájezdu jste se snažil procpat Dominiku Furchovi puk mezi nohy. Co chybělo, aby to vyšlo?

„Nevím, kde se to tam zastavilo. Měl jsem to nacvičené. Ale nespadlo to tam, takže špatně provedené.“ (úsměv)