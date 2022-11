Bulíř o motivaci stopnout Dynamo: Už od rána bylo cítit, o co nám jde

Když v neděli prohrál Liberec v Českých Budějovicích, nečekali byste, že zrovna on vyběhne s Pardubicemi. A přeci. „Úžasný pocit po našem předvedeném výkonu,“ radoval se Michal Bulíř. Tygři si výhru 3:1 vyloženě vydřeli. Ukončili cestu Pardubic za historickým rekordem. Liberecký kapitán pak mluvil o tom, jak šňůru 13 výher Dynama tým využil jako svoji motivaci.

Uspěli jste, protože jste šedesát minut vyloženě rubali?

„Celý tým. Už od rána bylo cítit, o co nám jde a po příjezdu sem do Pardubic se to snad ještě umocnilo. Měli jsme v hlavách, že mají nějakou sérii. Za prvé jsme ji chtěli překazit a za druhé tady nechat úplně všechno, vyhrát obětavostí. Hokejově se nám předchozí zápasy úplně nedařilo, byli jsme těžkopádní. Tímhle výkonem si snad můžeme pomoci, dostat sebevědomí, taky se snad odrazit k nějaké sérii.“

Takže pardubická šňůra sloužila jako dobrá motivace?

„Celý tým to vnímá. Přijedete k soupeři, který je první. A pokud dorazíte ještě v naší neformě, když to tak řeknu, nemáte co ztratit. Všichni jsme cítili, že tady můžeme jenom získat. Chtěli jsme, aby se psalo o nás, než o jejich unikátní sérii.“

Před vítězným gólem jste se hezky uvolnil v obležení soupeřů Najmana. Šlo o instinkt?

„Je to jedna z věcí, na které jsme se chystali. Chtěli jsme používat rozehrávku nakrátko na střed, což se nám docela dařilo. Nehonili jsme puky zbytečně po mantinelech. Vyšlo to tak, že já šel na puk a viděl jsem snad tři pardubické hráče, kteří vyrazili na mě. Periferně jsem viděl i Najmiho, který byl na středu přesně tak, jak jsme si řekli. Jenom jsem je prohodil a dopadlo to dobře.“

Jak zápas ubíhal, vybavili jste si, že taky Kometa v neděli vedla v Pardubicích 3:1, ale Dynamo začalo 61 sekund před koncem obrat?

„Nevím, jak kluci, ale já to v hlavě měl určitě. Nějaké tři minuty do konce jsem si na Kometu vzpomněl.“

A vyskočilo, že nesmíte povolit ani na sekundu?

„Přesně tak. Předvedli jsme skvělou obětavost, na konci padal každý na hubu, beci byli skvělí, Kvaky (Petr Kváča) v bráně to samé. Všichni jsme tři body chtěli odvést, což bylo i cítit.“

Pamatujete si brutálně silný Liberec, před kterým se extraliga klepala. Teď ale máte na první Pardubice manko 24 bodů a od posledního místa vás dělí pouze šestibodová díra. Je to hodně těžká situace?

„Pro naše hlavy to není vůbec jednoduché. Dolů vede vždycky strašně krátká cesta, zato nahoru dlouhá, vždycky to tak ve sportu je. Zažil jsem si v Liberci baráž i titul, vím, jaké radosti i starosti můžou v hokeji přijít. Nechceme se namočit do problémů, ale k tomu potřebujeme předvádět obětavé výkony, podobně jako teď v Pardubicích. Pokud se nebude dařit hokejově, musíme všechno tlačit hokejově a týmovou prací.“

