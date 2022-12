Budíkův návrat z marodky. Srazil Boleslav, gól věnoval tam nahoru…

Naposledy jste si zahrál v půlce října, jak se vám hrálo po tak dlouhé pauze?

„Byl to trošku nezvyk, ale pomalu a postupem času jsem se do toho dostal. Ale nezvyk to byl spíš v hlavě, tam jsem možná nebyl úplně správně nastavený. Jinak po fyzické stránce jsem byl připravený dobře, pracoval jsem na návratu s naším kondičním trenérem. Dnes to bylo hlavně o nastavení hlavy.“

Jak moc vám osobně pomohla hra na šest beků? Díky tomu jste byl stále v permanenci a zahrál si přes dvacet minut.

„Jo, určitě je to lepší, než sedět na střídačce. Pomohlo mi to. Chodil jsem na oslabení i pět na pět. Za to jsem rád. Ustáli jsme všechna oslabení, což bylo klíčové. Nehráli jsme žádnou přesilovku, takže úspěšná oslabení zápas rozhodla.“

Z pěti nejvíce vyniklo to třetí, kdy jste si vyrazil do brejku a obstaral vítězství…

„Viděl jsem šanci, že můžu jet s Mertlíkem (Tomášem Mertlem) dopředu, krásně mi to poslal žabičkou, já vystřelil pod vyrážečku brankáře, kam jsem přesně chtěl. Nečekal jsem, že to až tak dobře trefím, ale spadlo to tam. Jsem za to rád.“

Vzadu jste byli precizní a Boleslavi zatápěli z brejků. Perfektní taktika?

„Souhlasím. Hráli jsme dobře defenzivně, byl to základ našeho vítězství. Hrálo se podobně jako v play off, s defenzivním systémem, kdy hrajeme z obrany dopředu na brejky.“

Šlo o ideální výkon Plzně pro venkovní zápasy?

„Myslím si, že jo. Přesně takhle to venku chceme hrát. Dobře do defenzivy, hrát na kontry, cpát se do brány. Škoda, že jsme nedali víc gólů, ale vyhráli jsme, to je hlavní.“

Přišlo mi, že každý plzeňský hráč si dělal přesně to, co dělat má…

„Určitě. Dostali jsme i pochvalu od trenérů za nejlepší letošní výkon. Ta pochvala je zasloužená.“

Posouváte se v tabulce, nyní jste pátí, jak si to užíváte? Tým se zvedá nejen herně, ale i v pořadí.

„Jsem moc rád, že v tom trendu pokračujeme. Chce to takhle pokračovat dál a posouvat se nahoru. Rádi bychom zůstali nahoře. Chceme postoupit přímo do play off, to je náš cíl.“

Co se v Plzni vašima očima změnilo po velmi špatném startu do sezony?

„Nešlo nám to ani po výměně trenérů, ale postupně jsme se do toho dostávali, je to lepší každým dalším zápasem, což je vidět. V tomhle duchu musíme pokračovat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 21:37. Budík Sestavy Domácí: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Bernad, Štich – Lantoši, O. Najman (A), Åberg – Kantner, Závora, P. Kousal – M. Beránek, Fořt, J. Stránský (C) – Kotala, Bičevskis, Šťastný. Hosté: Mi. Svoboda (Pavlát) – Baránek, Zámorský, Piskáček (A), Kaňák, Budík, Kvasnička – Schleiss (C), Kodýtek, Hrabík – Suchý, Malát, Holešinský – Lang, Mertl (A), Rekonen – A. Dvořák, Bitten, Adamec. Rozhodčí Horák, Kika – Zíka, Klouček Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

