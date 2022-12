Konrád bavil u punče: Mám to v ruce! Slíbil i návrat do branky Olomouce

Další, prosím! Olomoučtí hokejisté se ve středu na několik hodin chopili práce barmanů. Na Horním náměstí už tradičně prodávali vánoční punč, k tomu se zdravili s fanoušky a rozdávali podpisy. Odpolední šichtu měl zpočátku pod palcem brankář Branislav Konrád. Navzdory mrazivému počasí se těšil velkému zájmu, vždyť už za několik dní by mohl naskočit zpátky do extraligového kolotoče. Neztratil by se ovšem ani jako obchodník. „Byl jsem tu asi popáté. Už to mám v ruce,“ usmíval se, zatímco srkal sladký nápoj.