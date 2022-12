Když sudímu dřevění ruka. V Plzni se před vítězným gólem vyšťavili všichni

„Měli to dobře postavené, až pak mě krásně našel Holi (Adrián Holešinský). Dobrá situace, kterou jsme správně sehráli,“ vracel se Kodýtek k rozhodující brance. Jeden, dva plzeňští hráči vzadu stačili během drtivého tlaku vystřídat, útočníci však zůstávali na ledě celou dobu. Pro obě sestavy na hřišti toho bylo docela dost za dobu, co výhoda trvala.

„Pořád jsem čekal, jestli písknou, ale nepřicházelo to,“ pokračoval Kodýtek. „Nevím, jestli se dala hra přerušit dřív. Nic takového jsem ještě nezažil. Asi to bylo hodně dlouhé. Přijeli jsme pak na střídačku, koukali na sebe, jak jsme vyšťavení. Věděli jsme, že oni tam jsou taky dlouho a snažili se to dorvat. Trpělivostí jsme si našli správnou chvíli, kdy vystřelit. Bylo to dlouhé, ale oni byli taky zatavení a vyšlo to.“

Po jeho trefě Lukáš Pech jel za rozhodčími a reklamoval, že mohli hru přerušit dřív. Bránící hosté se skutečně párkrát dotkli kotouče. Jenže se ho nedokázali zmocnit a neměli ho pod kontrolou. Proto se pokračovalo. Až do vstřeleného gólu.

Plzeň - České Budějovice: Dlouhý tlak Západočechů vyústil v branku Kodýtka, 2:0 Video se připravuje ...

„Takhle dlouho jsme to snad nikdy nehráli,“ přiznal obránce Jan Štencel, který rovněž hájil prostor před českobudějovickou brankou. „Vedli jsme si dobře, i když opticky to vypadalo, že mají hodně ze hry oni. Drželi jsme svůj systém, pak přišla chybička, zčásti i moje. Uskočil jsem od tyčky, puk šel před bránu, kde byl volný hráč.“

Dvě a půl minuty byli Plzeňští nastěhovaní v pásmu Jihočechů. „Ale drželi jsme box a oni jen kroužili kolem nás. Bylo to náročné. Nohy postupně tuhly, na ty rychlé sprinty už to nebylo. Ale šlo to uhrát. Bohužel padl gól,“ popisoval Štencel.

Po utkání se mu těžko hledala slova. Motor měl možná víc lepších pasáží, Škodovku přestřílel. Nevyužil ani dlouhou přesilovku po vyloučení Kryštofa Hrabíka. Vysoký útočník na středu kluziště ve snaze získat puk trefil Štencela do hlavy a musel předčasně do kabiny. „Dostal jsem na bradu, a chvilku byl mimo. Naštěstí se nestalo nic vážného,“ řekl budějovický bek.

Vrátil se ještě během přesilovky, kterou mezitím z pěti minut zkrátilo na tři vyloučení Romana Vráblíka. Ještě během této výhody měl Štencel tutovou šanci. Vypadal jako znovuzrozený, později měl ještě dvě další příležitosti. „Naše produktivita je chabá, což se ukázalo v plné síle. Měli jsme přes čtyřicet střel, byly i dobré, kvalitní, žádné pokusy ze středního pásma. Vyhrál Svoboda (gólman Plzně), zápas mu vyšel. Tým podržel, mají tři body. Hráli jsme velmi dobrý hokej, tím víc mrzí, že odjíždíme bez bodu,“ dodal.

