Kometa se Zábranským, bez zábran, ale s nulou. Řev sparťanů zněl halou

Spartě by mohlo zítra začít play off. Co zítra, klidně dnes v poledne. Po nástupu Miloslava Hořavy a jeho kolegy Hanse Wallsona se hra týmu vyšvihla na úplně jinou úroveň, k probrání spícího kolosu postačilo pár tréninků a odehraných kol. Suma sumárum: 6 utkání, kompletní sbírka 18 bodů, v průměru 1 inkasovaný gól a výtah tabulkou na šestý flek, právě před Kometu.

Na duel se Spartou se v Brně a okolí dlouho čekalo. Aréna byla dávno vyprodaná a majitelé 7700 lístků byli extrémně zvědavi, co uvidí. Většina lidí logicky rentgenovala Kometu, jež po říjnovém vzepjetí (10 výher z 11 partií) náhle ochrnula, a přiznala těžké stonání. Soužení vyvrcholilo v pátek, kdy naštvaný Radek Koblížek celkem statečně uznal, že tým nedisponuje potřebnou pracovní morálkou. „Musíme si promluvit a vyříkat si to,“ hlásil útočník.

Dva dny poté Brno „hrálo“ se Zábranským. „Každý, kdo to tady sleduje, ví, že výsledky byly špatné a že na Kometě se snažíme všichni pracovat tak, aby se to změnilo. Příchod Libora jsme avizovali přes léto, doba tomu nazrála,“ pravil trenér Martin Pešout po boji. V něm Kometa prokázala výrazně jiné nastavení mysli oproti pátku. Sršela nefalšovanou energií, přišla na led válčit, za klub, za kabinu, za sebe, za fanoušky.

Přitom nemohla začít hůře, už ve 43. sekundě David Tomášek zaskočil blafákem Dominika Furcha. Rychlé srovnání Kima Strömberga pomohlo udržet výtečnou náladu na tribunách, ovšem nezastavilo rozjetého protivníka, jenž režíroval vyhecovaný střet. V 11. minutě obránce Martin Jandus přebruslil Martina Zaťoviče a perfektně umístěnou ranou překonal Furcha podruhé. A když David Dvořáček v 25. minutě z dálky opět zaskočil gólmana domácích, Kometa sáhla ke změně v brankovišti. Nápad pomohl, Brněnští přidali, hráli víc od podlahy a při jedné z akcí Luboš Horký přesnou tečí snížil na 2:3. Což byl stav, s nímž se dá pracovat…

Pokud však máte na druhé straně sebevědomý a soudržný celek, jakým je nyní Sparta, musí vám přát i klika a víra v soupeřův omyl. Nic z toho nepřišlo. Ani náznakem. Pražané namísto hlídání náskoku na to šli přesně obráceně: enormní vitalitou a dobýváním. Dobrá a sympatická úvaha, jak nepřijít o dobře rozehraný duel.

„Musím smeknout před naším týmem, hrajeme každý zápas nadoraz, snažíme se dohnat to, co jsme zmeškali na začátku sezony. To se nám daří a jsme za to rádi,“ těšil triumf obránce Michala Kempného, jenž se na brněnský led vrátil po sedmi letech.

Po individuální akci Jakuba Konečného ve 43. poslal hosty do tříbodové blízkosti Ostap Safin. Jakmile Roman Horák ve 49. proměnil dvojnásobnou přesilovku (na trestné Gulaši, Kučeřík), bylo jasno. Kometa ležela svalená na lopatkách a nic jiného než co nejrychlejší konec si nemohla přát.

Modrobílí zapsali šestou porážku ze sedmi utkání. „Věděli jsme, že Kometa je v křeči, párkrát po sobě prohrála. Podle mě mají natolik zkušený tým, že si s tím poradí,“ je si jistý Kempný.

Ve sparťanském táboře nyní panuje vzletná atmosféra. Randál nadšených vítězů po příchodu do kabiny se rozléhal po celé aréně. „Ideál to ještě není, ale získáváme tvář, které se chceme držet a praktikovat. Pracujeme tvrdě každý den, každé utkání. Progres tam je, to si můžeme říci. Ať už výsledkový nebo co se týká například nálady v týmu. Ta je mnohem lepší, než bývala. Budeme se snažit náš standard pořád zvyšovat,“ plánuje Kempný se svým týmem.

