Bez šéfa Zábranského k další porážce. Nelepí nám to, ví Horký. Zaťovič selhal

Konec špatný, všechno špatné. Rutinér Martin Zaťovič měl před sebou při power play prázdnou bránu. Stačilo do ní zblízka ťuknout puk a Kometa by brala s Karlovými Vary (2:3) aspoň bod. Jenže kapitán selhal, netrefil se ani na dva pokusy. Podtrhl nejen soužení celého týmu, ale i těžkou osobní nepohodu v sezoně. Mezi novináře po utkání nedorazil. „Říkal, že puk na chvilku ztratil,“ líčil za něj nahrávač Luboš Horký.

Sedm proher z osmi posledních zápasů. Kometa klesá níž a níž, herně i výsledkově. Už ani lidi pořádně nechodí a nefandí. Winning Group Arena je studená, kopíruje hru mužstva, které vede…Kdo vlastně? Boss Libor Zábranský proti Karlových Varům na střídačce chyběl. Koučovali Martin Pešout s Jiřím Horáčkem. „Je nemocný,“ znělo vysvětlení z klubu.

Je to marast. Brněnský soubor, který v říjnu válcoval extraligu, se utápí v herní depresi. Proti Západočechům i tak mohl nakonec bídu proměnit ve zlato. Kdyby Horký proměnil v závěru dvě šance a po jeho souhře s Holíkem nezazdil Zaťovič mega tutovku. Jenže stalo se a ambiciózní Kometa má velký problém. Sice si nahrála body do foroty, ale náskok na celky z dolní poloviny tabulky se tenčí.

A hlavně, chybí záruky, že dojde ke zlepšení. „I když si to možná lidi nemyslí, my na ledě bojujeme. Za celý tým říkám, že chceme vyhrávat. Nikdo z nás na to nekašle,“ přesvědčoval nejlepší týmový střelec Horký. „Bohužel neproměňujeme šance. Pak uděláme nějakou chybu v obraně, soupeř vystřelí a propadne to nám to tam. Máme smůlu,“ klopil zrak.

Forma nejde nahoru, ani po Zábranského sestupu dolů z kanceláře. Po porážce se Spartou 2:6 dostali domácí při hře pět na pět od Varů nářez 0:3. Trefili se jen v přesilovce a v oslabení. S majitelem v centru dění nebo bez něj. Herní realita je černá. Na pár dobrých střídání připadá až příliš mnoho slabých úseků. Extra den nyní neměl ani gólman Dominik Furch.

Hostům přihrál body výborný brankář Vladislav Habal a dvoubrankový střelec Ondřej Beránek. První trefou v novém klubu se blýskl Adam Koffer. „Dřeli jsme až do konce,“ lebedila si nováček z Pardubic. „Věřili jsme našemu plánu a na konci jsme měli velké štěstí, že to tam soupeř nedorval. Chyběl centimetr, dva,“ ulevil si asistent Vojtěch Šik při vzpomínce na Zaťovičovu dorážku.

Když sedmatřicetiletý chlap s céčkem na hrudi nezametl puk k volné tyčce, Horký se zoufale chytl za hlavu. „Máme jasný gól na holi,“ kroutil hlavou. „Tlak jsme měli, ale nelepí nám to. Už jsem to mohl předtím trefit já. Musíme pracovat a věřit, že poslední zápas před repre pauzou zvládneme a potom na to navážeme,“ přál si úspěch v neděli v Českých Budějovicích.

Psychika borců je po sérii nezdarů narušena. Projevuje se mimo jiné v momentech, kdy má útočník nekompromisně a přesně zakončit. Kotouč neposlechne, poskočí, letí nahoru místo dolů, gólman vytáhne zákrok do hitparády. A tak pořád dokola. Už docela dlouho. „V optimální pohodě bychom to se Zaťou dali s přehledem do brány,“ domníval se Horký, který vede interní soutěž střelců se třinácti trefami.

Mohl jich však nasázet víc. Stejně jako celá Kometa. „V příštím zápase budeme zase bojovat a věřím, že to otočíme,“ doufal křídelník z první lajny. „Nevím, co víc k tomu říct,“ pokrčil rameny.

