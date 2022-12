Mráz, stíhačky i Bryan Adams. Jeřábka čekají už čtvrté Winter Games

Doma by Jakub Jeřábek ještě našel kukly, trika a bundy, které v zámoří na hokejové zimní hry nafasoval. V Ottawě například zažil mrazivých sedmnáct stupňů pod nulou. V Bratislavě, pevně doufá, taková zima nebude. „Nejhorší není samotná zima, ale vítr. Uvidíme, jaké počasí bude, to neovlivníme. Těšíme se. Hlavně pro slovenské kluky, kterých máme v týmu dost, to bude speciální.“

První zápas pod otevřeným nebem jste hrál takřka před sedmi lety ještě s Plzní v extralize na bývalém fotbalovém stadionu Za Lužánkami. Co se vám ve vzpomínkách vybaví?

„V prvé řadě si pamatuji, že jsme se na to s klukama těšili. I na trénink, který byl na stadionu den předem. Atmosféra supr. Jenom tam byly podmínky trochu bojové, ale s tím se muselo počítat. Převlíkali jsme se na hlavní hale, pak jsme jeli i v dresech na stadion Za Lužánky. Počasí si už moc nevybavuji, ale bylo pod nulou. A myslím, že i docela foukalo, led nebyl úplně ideální. A co si tak vzpomínám, tak jsme prohráli (2:5).“

Je právě zima největším úskalím podobných akcí?

„V Brně byla zima, ale když jsme hráli s Montrealem v Ottawě (2017, 0:3), tak s tím se to určitě srovnat nedalo. Bylo nějakých minus sedmnáct stupňů! Tam jsme dostávali strašně věcí, bundy na rozcvičku, trika a vrstvy pod dresy, ty jsme si pak nechali i na zápas. Do rukavic jsme si dávali takové hřejivé polštářky a někteří sic je cpali i do bruslí.“ (usmívá se)

Zbyly vám doma ještě nějaké? Najdete je?

„Pár věcí jsem si schoval, třeba kuklu, ale všechno mám v Plzni.“

Hřejivé polštářky si nenecháte poslat? Pro jistotu?

„To ne, ty už žádné nemám, byly vyloženě jednorázové na jedno použití. V Kanadě běžná výbava, nejenom na hokej.“

Co zážitky?

„V zámoří pro mě bylo největším zážitkem, že jsme si na akci mohli vzít rodiny, což teď myslím bude taky. To se nám všem líbilo, bylo to fajn. Před tréninkem jsme měli i nějaké bruslení s rodinou, byli jsme pohromadě, to bylo příjemné. Přiznám se, že přesné výsledky z těch zápasů si ani nepamatuju. Teď mi žena napovídá, že v Ottawě měl po druhé třetině vystoupení Bryan Adams. A že tam byla taky pěkně vymrzlá. Tohle nejvíc utkvělo v hlavě i mně - velká zima a vítr. To bylo hodně nepříjemné. Na ledě se místy dokonce dělaly sněhové jazyky.“

Byl to pro vás zatím nejextrémnější zápas kariéry?

„Stoprocentně. Když mě v té sezoně vyměnili do Washingtonu, hrálo se o tři měsíce později v Annapolis proti Torontu (5:2), ale to jsem byl zdravý náhradník na tribuně. Trenér přišel, že už jsem si prý Winter Games jednou zažil.“

I tak jste si akci užil?

„Jo. Hrálo se na stadionu pro americký fotbal (Navy-Marine Corps Memorial Stadium). S klukama, kteří nehráli, jsme se koukali skoro až ze střechy. Byly tam skyboxy fakt hodně vysoko. Byli jsme tam dvě třetiny, to bylo super. Vidět celé to zaplněné hlediště! Mám takový dojem, že tam i přelítávaly stíhačky, i když teď nevím, jestli to náhodou taky nebylo v Ottawě. To už bych kecal. V každém případě, v zámoří kolem toho umí udělat neuvěřitelnou show. Nechci, aby to vyznělo blbě, ale na takových akcích máte skoro až pocit, že sport, nebo výsledek, je až na druhém místě. Fakt je to hlavně show a jde o to, aby se celá akce kulturně povedla.“

Na hokej jste z takové výšky viděli, měli jste z něho něco?

„Ale jo, rozhled byl parádní.“

Co je pro hráče při Winter Games nejhorší? Zima, slunce, orientace v nezvyklém prostoru?

„Asi ta zima. Když mrzne, nevadí, ale fakt nesmí foukat. V Ottawě to právě fučelo neskutečně.“

Do Bratislavy se těšíte?

„Určitě. Hraje se na fotbalovém stadionu, že? Zase to bude trošku jiné, jsem zvědavý, jakým stylem se celá akce pojme. Hlavně pro slovenské kluky, kterých máme v týmu dost, to bude speciální.“

Už se o tom v kabině mluví?

„Pár slov, na přetřes, počítám, to teprve přijde. Až se akce přiblíží. Doufám, že vyjde počasí. Někdy se stane, že se zápas nakonec nedá venku uspořádat, ale věřím, že organizátoři udělají všechno pro to, aby podmínky byly hratelné. Počasí neovlivníme, to už je na náhodu.“

V extralize vás čekají druhé Winter Games a zase proti Brnu...

(usměje se) „Vyšlo to, no. Kometa má skvělé fanoušky, určitě jich tam přijede hodně, atmosféra bude skvělá.“

V zápase budete vedení jako domácí, nicméně z Brna je to do Bratislavy podstatně blíž, než z Třince. Nebudou mít fandové soupeře v ochozech převahu?

„Věřím, že se bude fandit oběma. A hlediště bude pěkně červeno modré.“

JAKUB JEŘÁBEK A WINTER GAMES ROK ZÁPAS MÍSTO POČET DIVÁKŮ 2016 Kometa – Plzeň 5:2 Za Lužánkami Brno 18 514 diváků 2017 Ottawa – Montreal 3:0 TD Place Stadium 33 959 diváků 2018 Toronto – Washington 2:5 Navy-Marine Corps Memorial Stadium 29 516 diváků 2023 Třinec – Kometa ?:? Tehelné pole Bratislava kapacita 22 500 diváků

*Tučně jsou zvýrazněna působiště Jakuba Jeřábka

