Sparťanská série století končí. Bývalý hráč ji v Litvínově srazil hattrickem

Bylo odehráno jen něco přes 25 minut. Stav 4:0. Zatímco fanoušci Sparty se skandováním hesla „budíček“ snažili probrat do té doby extrémně mdlý výkon svých hráčů, domácí příznivci si na tribunách užívali nečekanou jízdu.

Sparťané Litvínov do sedla posadili sami. Postaral se o to žákovskou chybou gólman Josef Kořenář, kterého při rozehrávce za brankou připravil o puk Andrej Kudrna a ve vlastním oslabení otevřel skóre duelu. Do první pauzy přidal stejný hráč ještě jeden zářez. Byť na stadionu Ivana Hlinky div nemrzlo, Pražané byli jako opaření.

„Bylo to hodně náročné, zkazili jsme si to hlavně výkonem v první třetině. Neměli jsme takovou šťávu jako v minulých zápasech. Musíme se ale naučit hrát i takové zápasy, kdy to z naší strany není úplně ono. Trochu jsme si možná mysleli, že to půjde samo,“ vrtěl hlavou útočník David Tomášek.

Po čtvrtém gólu se z branky Kořenář pakoval, nahradila ho obvyklá jednička Jakub Kovář. A do konce utkání neinkasoval. Sparta se však nezmohla na víc, než na lehké zdramatizování. Na 2:4 snižoval překrásnou trefou Tomášek. Jako by se na moment do Litvínova přenesl Connor McDavid. Jedna klička, druhá, třetí a gól. Tomášek úžasně prokličkoval celou obranou, pak suše zavěsil.

„Zkusil jsem to, vyšlo to. Cítil jsem, že to chce nějakou akci. Vzal jsem to individuálně. Škoda, že jsme pak na to ještě nenavázali,“ přidal.

Hvězdou večera byl nakonec jiný forvard. Gólem do prázdné branky hattrick završil Kudrna. Tříbrankovou show předvedl jedenatřicetiletý útočník poprvé v kariéře. Pocity? „Super! Osmá sezona, první hattrick. Ale hlavně, že jsme vyhráli. Před repre pauzou jsme to potřebovali. Máme ale ještě před sebou dlouhou cestu, abychom se dostali, kam chceme,“ hlásil.

Ještě v ročníku 2020/21 navíc sám oblékal rudý dres. „Strávil jsem tam šest roků. Že to padlo proti nim? Prostě to tak vyšlo,“ usmál se. „Je to pravidlo. Kdokoli ze Sparty odejde, nám pak dá gól. Vyšlo mu to. Dobře pro něj, špatně pro nás,“ dodal Tomášek.

Kudrna se v sezoně dostal už na 16 branek a je v čele pořadí střelců Tipsport extraligy. „Za žádného střelce se nepovažuju, ale teď to tam prostě padá,“ pokrčil nesměle rameny.

Sparta padla poprvé od 16. listopadu, tedy skoro po měsíci. Verva ukončila sérii osmi výher. Trenéři Miloslav Hořava s Hansem Wallsonem premiérově ztratili body. Na nedělním výkonu se jistě podepsala i marodka, která aktuálně čítá šest jmen. Mimo jsou elitní beci Michal Kempný s Jakubem Krejčíkem a útočníci Michal Řepík, Miroslav Forman, David Kaše a Daniel Přibyl.

Bylo znát, že Litvínov chce být tím týmem, který spanilou jízdu mašiny z metropole zastaví. „Na nás se chce vytáhnout každý, vždycky musíme jít přes hranu. Bylo jasné, že vítězná série jednou skončí. Potřebovali jsme udělat šňůru, abychom se zvedli. Víme, kde jsme udělali chyby. Napravíme je a po pauze budeme zase ready,“ velí Tomášek.

