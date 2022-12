Olomouc má dva fantomy, Sedláček září jinde. Aberg překvapil Boleslav

Jako by se na Hané zastavil čas, respektive jako by v brance Mory v minulých týdnech nedošlo k žádným změnám. Zpátky mezi třemi tyčemi je uzdravený Branislav Konrád, jenž si proti Mladé Boleslavi (2:0) připsal třetí nulu v sezoně, fantom posledních zápasů Jan Lukáš je připravený na lavičce a Jakub Sedláček už zvedá Banskou Bystrici.

„Všichni tři jsou kvalitní. Věděli jsme, co od Kuby čekat, přesně to splnil. Braňo se do toho zase dostal, měl hodně těžkých zákroků,“ pochvaloval si po výhře 2:0 kouč Jan Tomajko.

Olomouci se povedl stejný tah jako loni. I před rokem angažovala na záskok Jakuba Sedláčka, když Konrád utrpěl hrůzostrašné zranění krku. A stejně jako tehdy to všem vyšlo.

Teď chtěl Sedláček v „plecharéně“ zakotvit na delší dobu, přiznával to hned po příchodu, ale živit „svatou“ trojici bylo pro skromný celek nereálné. Tak odešel na Slovensko a všechny tři duely tam vyhrál. Ideální scénář.

Konrád s Lukášem patří mezi nejlepší gólmanské dvojice v extralize. Bez přehánění. Potvrzují to čísla, výkony, jistota. Na oba je spoleh, týmu zvyšují sebevědomí. Konkurence může závidět. „Honza chytá fantasticky, jsem rád i za něj. Získal hodně bodů, můžeme se prostřídat, i díky němu jsme v tabulce takhle nahoře,“ připomněl Konrád, jenž laboroval s bolavými třísly, famózní třetí místo v tabulce, kde „kohouti“ přečkají reprezentační pauzu.

Nedělní vítězství se zrodilo po dvou povedených akcích ve druhé třetině. Pak Hanáci, na rozdíl od dvou předchozích venkovních utkání, ukázkově předvedli, jak zkušeně udržet fajn výsledek.

Bruslaři Konráda zasypali 37 střelami, nicméně už u toho nebyl Pontus Aberg. Hvězdná letní posila překvapila přesunem do švýcarského Rapperswillu, který klub oznámil v sobotu. Švédský útočník tak opouští Česko s bilancí tří gólů a deseti asistencí. Upřímně? Čekalo se víc...

„Asi ano,“ přikývnul Čihákův asistent Petr Haken. „Ale Pontus byl šikovný na kotouči, vytvářel šance v přesilovkách, díky čemuž jsme na začátku sezony bodovali. Nic nenasvědčovalo tomu, že by měl odejít. Přál si Švýcarsko, tak jsme mu nechtěli bránit. Vyřešilo se to hrozně rychle, musíme si poradit bez něj,“ doplnil.

Mladá Boleslav prohrála počtvrté v řadě, její sportovní ředitel Martin Ševc na oficiálním webu prohlásil, že se na hráčském trhu poohlíží po posile. „S Pontusovým odchodem nám samozřejmě v sestavě vzniká určitý prostor, na jehož zaplnění momentálně pracujeme. Nejspíš to ale nebude hned. Zaprvé se nechceme ukvapit a za druhé situace na hráčském trhu teď je taková, jaká je.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:10. Plášek ml., 38:40. Orsava Hosté: Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), Rutar, Rašner, Mareš, Švrček, Řezníček – Bambula, Knotek (A), Orsava (A) – Kusko, Nahodil, Olesz – Plášek ml., Strapáč, Navrátil – Ministr, Anděl, Handl. Hosté: Krošelj (Stuchlík) – Pýcha, R. Jeřábek, Jánošík, Bernad, Lintuniemi, Křepelka, Štich – Lunter, Lantoši, Šťastný (A) – Kantner, O. Najman (A), P. Kousal – Eberle, Fořt, J. Stránský (C) – Šmerha, Závora, M. Beránek. Rozhodčí Mrkva, Obadal – Axman, Synek. Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4 005. diváků

