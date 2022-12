Abergův odchod z Boleslavi? Win-win situace a první výzva pro Ševce

Přicházel s velkou pompou, jako nejvýraznější letní posila ambiciózní Mladé Boleslavi. Pontus Aberg se měl stát lídrem týmu a zařadit se mezi největší esa Tipsport extraligy. I díky více než stovce startů v NHL a gólu ve finále Stanley Cupu. Po třech měsících od startu sezony se s klubem rozloučil. Proč?

Úplně nezapadl do herního stylu Mladé Boleslavi. Občas vytáhl geniální myšlenku, například ve 3. kole famózně naservíroval puk do prázdné branky pro Ondřeje Najmana, i když byl zcela sám před brankou. Často byl ale o krok napřed před spoluhráči, až příliš mnoho akcí v jeho podání zůstalo nepochopeno od kolegů v útoku.

Mladá Boleslav - České Budějovice: Krásná souhra! Åberg předložil Najmanovi přihrávku do prázdné, 2:0 Video se připravuje ...

Česká extraliga Abergovi nesedla. Zapadl do průměru, ve kterém se Bruslaři v aktuální sezoně nachází. Leckdy jste u něj postrádali větší zaujetí pro hru, působil odevzdaně, dozadu se mu moc nechtělo. Především ze začátku sezony oslaboval tým zbytečnými vyloučeními. Někdy i ledabyle ztratil puk v kritické zóně, z čehož pramenily šance soupeřů.

Mladá Boleslav se už druhou sezonu střelecky trápí, 13 Abergových bodů tak stačí na druhé místo v klubové produktivitě. Klub i on sám ovšem čekal více. I proto se jejich cesty rozešly. Švéd dostal nabídku od švýcarského Rapperswilu a požádal o uvolnění, klub z města škodovek vyhověl.

Aktuálně čtvrtý celek švýcarské NLA, kam nedávno zamířil i český obránce Michal Jordán, je pro Aberga už desátým týmem za posledních šest let. Od sezony 2016/17 nevydržel v jednom klubu alespoň dva ročníky. I to o něčem svědčí. Bývalý forvard Nashvillu či Anaheimu by se tam každopádně mohl najít, v útoku vedle Romana Červenky by se mohl rozjet.

Úlevu pocítili i Bruslaři. Hlavně tedy klubová pokladna, protože švédské eso zabíralo pochopitelně jednu z čelních příček, co se týká platů.

Sehnat adekvátní náhradu v rozjeté sezoně ale nebude vůbec snadné. Trh je přebraný, jak se neustále omílá. Nový sportovní ředitel Martin Ševc, který nedávno nahradil ve funkci Radima Vrbatu s Václavem Nedorostem, se prý do nové práce pořádně zabral. Teď ho čeká první velká výzva – sehnat borce, který pozvedne povadlý boleslavský útok.

