Vyškrábl gól a měl jít ven. Zohorna zrušil divný trest, céres nedostane

Stačilo jednou prohrát a Pardubice zapadly do výsledkové bryndy. Po 13 výhrách v řadě zahučely do útlumu. Najednou chroupají porážky, teď s Třincem 0:3. Hlavním trablem Dynama je, že nedává góly, za poslední čtyři zápasy trefilo jen dva puky do sítě. Bída. Oceláři si ale právem triumf užívali. Ukázali se jako mistři boje a obránce Martin Marinčin se může těšit na super oběd!