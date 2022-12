Stamiliony fuč? BPA věříme, vztah se nemění, říká šéf extraligy k auditu

Prezident svazu Alois Hadamczik ve středu vyčetl starému vedení, že kasu připravilo celkem o 216 milionů, když automaticky s BPA prodloužilo smlouvu o jeden rok. Čtyřletý kontrakt se dvakrát za stejných podmínek protáhl na pětiletý. Spolupráce měla pokračovat dál, ale svaz ji zastavil. Smlouva doběhne na jaře 2023 a pak si svá práva začne Český hokej prodávat sám.

To se však týká pouze kontraktu mezi svazem, tedy primárně reprezentací, a BPA. Ta nadále zůstává partnerem Tipsport extraligy. Hadamczik vyjádřil zklamání, že se práva obchodují pro národní tým a pro nejvyšší soutěž zvlášť jako pro dva oddělené subjekty. Po agentuře bude chtít peníze zpátky.

BPA byla výhradním marketingovým partnerem Českého hokeje a společnosti Pro-Hockey od září 2008. Podle šéfky agentury Jany Obermajerové jde také nyní o mocenský boj. „Současnou situaci vnímáme jako pokračování boje o marketingová práva a dosažení vlivu na dění v hokeji, zvýrazněného blížícím se mistrovstvím světa 2024 v České republice.“

A přidala: „Se zástupci svazu a Pro-Hockeye jsme měli několik jednání, na kterých nám ústně tlumočili některé předběžné závěry auditu týkajícího se spolupráce s BPA. Již na těchto jednáních jsme s nimi nesouhlasili. Pokud obdržíme písemný podklad, seznámíme se s ním a budeme reagovat.“

Jak se pod tíhou zjištění a výstupu z forenzního auditu změní postoj extraligy k BPA? „Nijak. Tiskovou konferenci jsem samozřejmě sledoval. Náš vztah se ale nemění. Jako extraliga máme s BPA uzavřenou smlouvu na dalších pět sezon. Dál BPA považujeme za důvěryhodného partnera soutěže,“ odpovídá na dotaz Sportu ředitel Tipsport extraligy Martin Loukota.

Dál se za APK, tedy řídící orgán extraligy, rozpovídal její viceprezident Prokop Beneš. „Nemůžeme strčit hlavu do písku a dělat, že se nic neděje. Určitě nemůžeme ignorovat výsledky auditu, pokud nám budou poskytnuty. Nadále ale očekáváme, že BPA dostojí platným závazkům, které vůči extralize uzavřela. S agenturou máme historicky dobrou zkušenost. Navíc v extralize se nic podobného, co prezentoval pan Hadamczik na tiskovce, nedělo. Repre a klubová soutěž jsou dva naprosto odlišené a oddělené subjekty, dva jiné produkty.“

Majitelem BPA je Tipsport, který sám ručením garantuje splnění závazků. „Nás vlastně zajímá hlavně jedna věc: aby nám do puntíku splnili to, k čemu se zavázali. Tečka. Nebudu ale lhát, samozřejmě se díváme i na reputaci našich obchodních partnerů, i to nás bude zajímat,“ dodal Beneš.