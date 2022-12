Nevinní a jeden satan: Hodili Krále přes palubu? Pohodlné, ale naivní

My nic, my muzikanti. Všechno je o Královi, průšvihy, maléry a diskutabilní kroky si jel bývalý prezident svazu sám. Takhle vypadá verze lidí z výkonného výboru, o které mluví současný šéf svazu Alois Hadamczik. A prezentovaný scénář taky budí nejvíc otázek. To jako vážně? Proč se nikdo nezajímal? Co se tedy ve výkonném výboru dělalo? A co když jde jen o krytí vlastního zadku?