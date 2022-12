Martinec po premiéře: Hlavy byly dole. Pracujeme s hráči, kteří v Kometě jsou

V jakém stavu jste našel tým?

„Na to si dokážete odpovědět sám. Když se prohrává, nálada není nejlepší. Hlavy byly dole. V pauze jsme pracovali na psychice a na tom, abychom dobili baterky. Dva hráči byli s reprezentací, někteří nemocní. Kompletní jsme zdaleka nebyli. Chtěli jsme dát do mužstva lepší náladu, aby se nepřemýšlelo o tom, že je nějaká šňůra porážek. Přáli jsme si, aby kluky hokej bavil a měli z něho radost.“

Proti Kladnu to stačilo jen na dva body.

„Tak to neberu. Je to výhra. A každá výhru by měla týmu pomoct.“

Do druhé lajny jste dal Zbořila s Dufkem, Ďaloga chodil do akce až jako sedmý obránce. Popište vaše tahy a výhled do budoucna.

„Jsem tu pět dní i s cestou. Kolik za tak krátkou dobu můžete udělat změn? Něco jsme zkusili. Vyspíme se, podíváme se na video a uvidíme, co dál. Nerad bych komentoval příchody nebo odchody. Pracujeme s hráči, kteří tady jsou. V dalším zápase zase budeme chtít bodovat.“

Co vám ukázal duel s posledními Rytíři?

„V první třetině jsme měli pár dobrých střídání, kdy jsme hráli tak, jak si představujeme. To znamená nátlakový hokej. Udrželi jsme se na puku a vytvářeli jsme si šance. Ve druhé třetině mi to připadalo, že jsme kopírovali hru národního týmu ve Švýcarsku. Byly tam dlouhé pasáže, kdy jsme se nedostali z pásma a jen díky výbornému Furchovi jsme neinkasovali. Byla tam velká spousta chyb a lehkovážných ztrát puků.“

Co pozitiva? Rychlý gól z početní výhody?

„Povedlo se nám využít přesilovku. Bohužel jsme měli jen jednu. Hrajeme doma, měli bychom se víc tlačit do brány, být silnější v soubojích jeden na jednoho a donutit soupeře víc faulovat. To se nám nepodařilo. Ve třetí třetině Kladno asi zaslouženě vyrovnalo. Tři minuty před koncem to mohl Luboš Horký překlopit, měl obrovskou šanci. Nedal a patří dík klukům, kteří hráli na konci oslabení. Kladenská přesilovka je velmi dobrá. Ale kluci to parádně odbránili.“

Táhla vás první lajna. Pochválíte její souhru?

„Petr Holík dal gól a potvrdil svůj velmi dobrý výkon. Je to vynikající hokejista, o tom se nemusíme bavit. Dovedl mužstvu do kabiny dva body. Luboš Horký prožívá parádní sezonu. Kuba Flek byl na reprezentaci, s ním jsem se potkal jen před odjezdem na nároďák a pak včera, když se vrátil. Všichni tři jsou velmi dobří hráči. Líbily se mi všechny naše góly, z mého pohledu byly pěkné.“