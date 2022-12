Bum, bum! Říčka vrátil Dynamo do čela a zastavil Plzeň. Kdy naskočí Sedlák?

Pardubický pukomet působil na pohled nenápadně. Dlouho jako by se nic nedělo. Jenže pak odněkud vyjel ostrý hrot a nemilosrdně bodnul. Na plzeňském ledě se proměnila v brankostroj druhá lajna, oba zásahy Roberta Říčky přišly po spolupráci jeho kumpánů Tomáše Hyky a Davida Ciencialy. Při druhém z nich ukázkově rozebrali obranu.

„Měli jsme tři nebo čtyři parádní protiútoky, co smrděly gólem. Už prvnímu gólu předcházela hezká nahrávka od Hyčmena do druhé vlny a mně se to podařilo trefit. Druhý padl do prázdné branky. Hyčmen to vracel Davidovi Ciencialovi a ten to ještě utrhnul na mě do strany. Já už jsem se jen soustředil, ať jim to nepokazím. Hyčmen je dobrý hráč, má skvělé bruslení. Pohybem dělal obraně problémy a my z toho těžili. Ale příležitosti neměla jenom naše formace. Bylo toho dost na obou stranách, Plzeň měla možná víc šancí,“ vracel se Říčka.

Dvoubrankový večer zažil v tomto ročníku vůbec poprvé, dostal se na deset branek. V minulé sezoně jich nasypal 27. „Už jsem takový zápas potřeboval. Některé se mi v této sezoně nepovedly,“ přiznal. „Jsem rád, že jsem mohl přispět týmu a děkuju klukům v lajně, že mi tam dneska takhle dvakrát nachystali. Někteří kluci mě hecovali, ať dám ještě třetí gól. Ale jsem hlavně rád, že jsme nedostali gól a Dominik (Frodl) má nulu. Je to pro něj odměna, odchytal parádní zápas,“ pokračoval.

V průběhu sezony neustále měnil spoluhráče. Vystřídal jich snad deset. „Občas někdo vypadne, přicházejí zranění, noví kluci nebo se někdo vrátí z marodky. Půlku sezony odtáhla víceméně první lajna, v ostatních se pořád tak nějak hledá ideální složení. To je asi důvod, proč se to takhle víc točí,“ hledal vysvětlení jediný střelec utkání.

Pardubický útok ještě získá na síle, až bude moci naskočit Lukáš Sedlák , který skončil ve Philadelphii a vrátil se. Pokud se podaří vyřídit transfer, nastoupit by mohl ve čtvrtek proti Mladé Boleslavi. „Byl s námi dvakrát na tréninku, už tam jsme viděli, že je fantastický hráč. Přímo z NHL do extraligy moc hráčů jen tak nechodí, bude to oživení pro celou soutěž. Těším se, až ho uvidím hrát,“ liboval si pardubický zakončovatel Říčka.

Před reprezentační pauzou Dynamo neprožívalo nejlepší období. Ze čtyř partií vyhráli jen jedinou. Během ní trénovalo bez šesti hráčů, čtyři byli povoláni do české reprezentace, dva do slovenské. Po vítězství na západní frontě se vrátili na první místo, navíc uťali bodovou šňůru Západočechů a Frodl potřetí v ročníku uhájil čisté konto. Dokonce se při hře domácích bez brankáře snažil vstřelit sám gól.

„Na Plzni bylo znát, že se zvedli. Hráli dobrý hokej, vypadali docela uvolněně. Byla to neobvykle otevřená partie, ale gólmani chytali výborně, takže to skončilo 2:0. My jsme v předchozích utkáních moc šancí neměli, tentokrát jich na obou stranách bylo víc. Jsme rádi, že jsme vyhráli a snad se nastartujeme na vítěznou vlnu,“ přál si Říčka, který dostal Pardubice zpátky do čela.

