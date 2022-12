Sedlák se chystá na debut. Loučení v NHL? Emoce u rozhovoru s Tortsem

Kolikrát jste od víkendu slyšel, že děláte blbost?

„Po pravdě, kdybych si nepročítal komentáře na internetu, tak tolikrát ne. (usměje se) Lidi, se kterými jsem se o tom bavil, mě spíš podpořili. Věděli, z jakých důvodů v NHL končím. Podle mě by se i dost těch, se kterými jsem to probíral, rozhodla podobně.“

Bylo nepříjemné říct ve Philadelphii, že končíte?

„Ano, dost těžké, byl jsem pak i docela naměkko. Když jsem mluvil ještě s Tortsem (trenérem Johnem Tortorellou), patřily k tomu velké emoce. Najednou jsem měl něco, co jsem vždycky chtěl, hrál jsem NHL. Jen mi všechno tak nějak přestávalo dávat smysl. Podle mě NHL není všechno a rozhodl jsem se správně. Ale jasně, rozumím, že ne každý to asi pochopí a bude s tím souhlasit. Nikdo ale v mojí hlavě není. Já si jsem jistý, že jsem udělal správně.“

Kolik sprostých slov Tortorella po vaší řeči použil?

„Nula.“ (směje se)

Taky váš pohled dokázal pochopit?

„Byla to hodně zajímavá situace. S manažerem jsme za ním přišli a najednou jsem viděl ten pohled, co tam chceme, proč za ním vůbec chodíme. Ale ještě, než jsem si sednul, tak mi povídá: ´Ty už toho máš dost, viď´? Já mu řekl, že ano. On pak přidal, že mě chápe a souhlasí. Torts patří k lidem, kteří mi rozuměli úplně nejvíc.“

Jen se na vás podíval a poznal, že Lukáš Sedlák skončil?

„Jo, pak mi říkal, že mě zná hodně dlouho a viděl, že je něco špatně. Všechno mu docvaklo, když jsem přišel do kanceláře. Hned věděl.“

Když to shrnu, vy jste hodně toužil po NHL, kdybyste hrál v týmu, který se může prát o Stanley Cup, klidně budete pomáhat ze čtvrté lajny. Ale ve Philadelphii, která skončí na dně, vám taková role smysl nedávala?

„Ano, důvodů se sešlo víc, ale tenhle byl stěžejní. Když jsem si dal všechny dohromady, takhle mi to vyšlo. Neříkám, že jsem starej, vůbec. Ale nějaký věk taky mám a chci vyhrávat, hrát hokej. Nechci jen čekat, jestli se někdo zraní, nebo někdo začne hrát špatně, abych si zahrál. Zápasů, kdy jsem měl za třetinu čtyři až pět střídání, bylo docela dost. Kolikrát trenér pak někoho posadil ve třetí lajně a já hrál v poslední části stejně jako za první dvě dohromady. Jenže to bylo pořád nějaké čekání, jestli někdo bude mít smůlu, nebo mu nesedne zápas.“

Šanci vyskočit výš jste neviděl?

„Myslím, že když šance přišla, hrál jsem docela dobře. Ale samozřejmě taky všichni víme, že první dvě lajny v NHL jsou někde jinde. Nebudu si dělat iluze, že tam patřím.“

Měl jste nízkou smlouvu na rok, Flyers se nedaří, tím pádem bude hodně zkoušet své hráče z organizace. To taky hrálo roli?

„Určitě, mít tam smlouvu na delší dobu, za větší peníze, což vás i někam v rámci klubu posouvá, situace by třeba byla jiná. Prostě se sešlo víc věcí.“

Například i uvědomění, že nejlepší hokej byste měl hrát teď, v 29 letech, ne za čtyři roky?

„Další můj důvod. Cítil jsem se na ledě výborně a nechci tuhle etapu promhrat seděním na střídačce.“

Dokázal jste si, že NHL zvládáte. Takže ve výsledku převládá z 30 zápasů jaký dojem?

„Nakonec kvůli tomuhle bylo rozhodování ještě těžší. Když jsem si dokázal, že NHL můžu hrát, bylo všechno složitější. Bavil jsem se s Tortsem a manažerem, že bych ve čtvrté lajně ve Philadelphii hrál. Kdybych tam místo neměl, bylo by snazší odejít. A jak se na všechno teď dívám? Jsem rád, že jsem to zkusil a že mi to i nějak šlo.“

Bilance Lukáše Sedláka

Liga Období Zápasy Body (góly + asistence) NHL 2016-2019

2022/2023 192 35 (18+15) KHL 2019-2022 164 121 (57+64)

A nejsilnějším momentem je jeden ze tří gólů, nebo právě to rozloučení?

„Góly jsou vedlejší. Spíš všechno beru komplexně, celá zkušenost byla skvělá. Mohl jsem si porovnat, jak to chodí v Coloradu a ve Philadelphii, rozdíly mezi kluby. Viděl jsem, jak se všichni lidé chovají. Změnil jsem třeba úhel pohledu na Tortse, on se taky posunul, takže taky další velká zkušenost. Poznal jsem i, jaký je hokej byznys, u Flyers vědí, že play off pravděpodobně neudělají, tak obehrávají mladší hráče. Vlastně to do všeho taky dobře zapadlo, poslední zápas jsem měl hrát ve třetí lajně. Ale povolali mladého kluka, dali ho do třetí a já šel do čtvrté. Věděl jsem, že tak to půjde dál, protože přestavba začne.“

Říkáte, že se John Tortorella mění. Ale když ho sledujeme odsud, pořád divočí, štěká na tiskovkách, je vytočený po každé porážce jak asi nikdo. Je to divadlo, které dělá naschvál, aby nikdo neřešil prohry, ale jeho?

„Tohle z něj vyjde spíš úplně přirozeně. Jakmile se porážky začnou nabalovat, dostane ho to a začne bláznit. Ale hodně na tom pracuje, v tomhle se dost posunul, byl jiný. Navíc v týmu bylo dost mladých kluků, snažil se nás spíš učit, jak hrát v NHL. Nekáral nás za všechny chyby, spíš působil tak, aby nás zlepšil na vyšší úroveň.“

A teď jste v Pardubicích, od proher máte být součástí vítězného stroje. Navíc budete přitahovat dost pozornosti jako jeden z nejzajímavějších hráčů soutěže. Docela velký skok, ne?

„Mění se toho hodně a taky jsem trochu nervózní. Nikdy jsem extraligu nehrál a mám ze všeho samozřejmě i respekt. Naskakuju do rozjetého týmu uprostřed ligy, což jednoduchý nebude. Proto ta lehká nervozita. Snad mi ale kluci taky trochu pomohou a nějak do týmu zapadnu a bude se nám dařit.“

Pořád vás někdo fotí, natáčí, teď po tréninku zase. Měl jste už někdy tolik fotek na Instagramu?

„Určitě ne. (usměje se) Ale patří to k tomu.“

Je z toho humbuku kolem cítit, že Pardubice jsou hokejové město?

„Jasně, je vidět, lidi tady hokej hrozně baví a je tady hluboko zakořeněný. Když jsem ještě hrával za Budějice, pamatuju si, že tady vždycky byli skvělí fanoušci a chodilo jich hodně. Nikdy jsem tady tedy nehrál, ale vybaví se mi to, jak jsem se na extraligu díval. Tohle je taky krásná věc, protože i pro lidi ten hokej hrajeme. Když je baví? Ideální stav.“

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE