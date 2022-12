Mazanec přihrál na gól: Znouzecnost. Vítkovice poprvé doma bez bodu

„Kdyby to byl nějaký puk, který jsem vyloženě nahrál přes celé hřiště, tak z toho radost mám, ale tohle byla spíš taková znouzectnost,“ mávnul rukou Mazanec. „Vyhodil jsem puk, abychom neměli závar, Marko (Daňo) ho skvěle vybojoval a Hudy (Hudáček) soupeře vymíchal. Super gól.“

Zachytal jste si pořádně, šlo na vás třicet střel. Těžký mač?

„Rozhodně. Napínavý do posledního střídání, to bez debat. Vítkovice měly tlak, zase musím poděkovat klukům. To byla bojovnost, která se jen tak nevidí. To se mi z naší strany líbilo.“

Měli jste speciální přípravu na vítkovické střelce a přesilovky?

„Byla stejná jako na každého soupeře. Pustíme si to, řekneme, co budeme hrát a pak doufáme, že to vyjde. (umívá se) Všechny jejich střelce známe – Lakatoš, Mueller, Bukarts... Víme, jak umí střílet, jak jsou šikovní. A i když to víme, tak stejně umí dát gól, to je prostě hokej. Umí to.“

Bylo to znát i při poslední střele pár vteřin před koncem? Lakatošova jedovka po vyhraném buly byla hodně nebezpečná, je to tak?

„Jo, vyhráli buly, náš bek tam nestihl přistoupit, protože to hezky sehráli. Vylítlo to a trefilo mě do ramene. Tak musí ještě potrénovat.“ (usmívá se).

Vybavíte si nejtěžší moment? Klíčový zákrok?

„Nejdůležitější zákroky udělali moji beci, když mi to vypadlo z brusle, nebo odkud. Dvakrát mě vyloženě zachránili. Hlavně, když nás na konci vyšachovali do prázdné, tak to tam Čaky (Čukste), nebo kdo, vytáhl! To byl nejdůležitější zákrok.“

Vítkovičtí vám hned dvakrát pláchli při vaší přesilovce. Nejdřív šli Fridrich s Chlánem dva na jednoho a pak se do sóla znovu utrhnul Fridrich. Co se vám v takových momentech honilo hlavou?

„Že to musím chytit! (usmívá se) Možná jsme nečekali, že na nás v naší přesilovce půjdou až takhle agresivně. Z přemíry snahy nám frnkli. Od toho tam jsem, abych něco chytil. Musím dělat svoji práci.“

Jako první jste Vítkovice na jejich půdě porazili za tři body. Jak vám to zní?

„Super, jsme moc rádi, to jsem ani nevěděl. Jsou sebevědomí, šlape jim to, ví o sobě a pěkně si dávají puky. Ale musím říct, že jsme dobře hráli střední pásmo, byl to zodpovědný výkon. Kluci blokovali střely a makali, takže jim ještě jednou děkuji.“

SESTŘIH: Vítkovice - Třinec 1:2. Oceláři poprvé v sezoně ovládli derby Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 53:28. L. Krenželok Hosté: 09:48. Daňo, 37:31. Hudáček Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Koch, Raskob, Mikuš, Grman, Gewiese, L. Kovář – Fridrich, Chlán, Lakatoš (A) – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Kalus, Dej, Lednický – L. Krenželok (C), Marosz, Krejsa – Bernovský. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, Havránek, M. Doudera, Zahradníček, J. Jeřábek, Čukste, Ročák – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Buček, Dravecký (A), Kurovský. Rozhodčí Hradil, Šír – Axman, Hlavatý Stadion Ostravar aréna Návštěva 9 833 diváků

