Derner švindloval a nechápe Slováky. Losos na Štědrý den, kroutil hlavou

Moc nechybělo a slavil jste na své poměry unikátní dva góly, že?

„Chyběl kousek, zkouším si to na tréninku, někdy to vyjde. Ale ono je jedno, kdo góly dává, moje role je trochu jiná. Znám ji, a když mi to tam občas spadne, jsem rád. Důležitější jsou tři body do tabulky. Diváci viděli pěkný hokej, jsme rádi za tři body před vlastními diváky.“

První trefu zápasu jste obstaral parádním průnikem po levém křídle, odkud jste tam vyplaval?

„Trošku jsem tam švindloval, přiznávám se. Po rozehrávce jsem to hrnul dopředu, nikdo si mě nevšímal, nečekali mě tam, Najmič (Adam Najman) mi to dal a já to trefil brankáři pod ruku.“

V televizi zmiňovali, že jste v kariéře nikdy nenasbíral tři body za večer. Není to pomluva?

(usmívá se) „No, to jsem nikdy neměl. Je to pravda. Ale jak říkám, od bodů tu nejsem. Pro mě jsou prioritou tři body nebo jakékoli vítězství.“

O to víc zahřeje, pokud dělník ledu při splnění svých úkolů přidá takovou nadstavbu, ne?

„Samozřejmě. Lhal bych, kdybych řekl, že mě to netěší. Je to pro mě vždycky odměna za práci na tréninku a vůbec celkově. Někdy za zápas ani nevystřelím, takže jsem rád, pokud to takhle vyjde.“

Liberec hrál energicky, šlo jasně vidět, že hodně chcete tři body. Neříkám, že jindy ne, ale proti Kometě to bylo evidentní…

„Dobře řečeno, že chceme každý zápas zvládnout. Ale někdy vám to zkrátka jezdí, někdy tolik ne. Vždycky je důležité se s tím poprat a dnes se s tím náš tým popral úplně super.“

Pokud si Liberec udrží tuhle linii, měl by celkem pravidelně bodovat, co říkáte? Výkon měl potřebné parametry.

„Uvidíme, čeká nás vánoční program, Tři zápasy během svátků. Věřím, že si tu linii udržíme a pokusíme se je zvládnout.“

Na štědrovečerní tabuli vám klasicky přistane vepřový řízek s bramborovým salátem?

„Tak o tomhle byla velká debata v šatně se slovenskými spoluhráči… (usmívá se) Já osobně se těším na řízek se salátem, šestadvacátého to všechno vyjezdím. Ale musím prásknout Slováky, oni prý jedí řízky celý rok, asi se tam mají fakt dobře. A na Štědrý den si dávají lososa. Tomu jsme se smáli, kopírovat je fakt nebudu. Tak, teď jsem to na ně vyklopil, oni si to přečtou a pětadvacátého na tréninku budeme ve společné debatě pokračovat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:14. Derner, 28:27. Flynn Hosté: 19:44. Ščotka Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Ivan, Nedomlel, Kolmann, Melancon, Derner, Štibingr, Šedivý – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Jelínek (C), Rychlovský – Vlach, Dlouhý, Hrníčko. Hosté: Furch (Čiliak) – Kučeřík, Kundrátek, Hrbas, Holland, Ďaloga, Ščotka, Gulaši (A) – Flek, Holík (A), Horký – Zaťovič (C), Kollár, Dufek – Malý, Strömberg, Koblížek – I. Sedláček, Süss, Kratochvíl. Rozhodčí Hejduk, Vrba – Kajínek, Hynek. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 4 770 diváků

