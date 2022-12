Liberec demoloval v derby. V šestce by se nám líbilo, říká zaskakující kapitán

Věříte, že šlo o zápas, který vás dostane do optimální herní pohody a k rychlejšímu střádání výher než doposud?

„Doufám v to. Jenže extraliga je tak vyrovnaná, že podobně vysoký výsledkový rozdíl moc často k vidění nebude. Ale věřím, že na dnešní výkon a výsledek navážeme při středečním pokračování.“

Abyste se dostali do elitní šestky a taky se v ní zabydleli?

„Samozřejmě, že tohle by se nám líbilo. Nikdo nechce hrát dole. Doufám, že budeme tabulkou stoupat. Už poslední tři zápasy hrajeme v dobré pohodě.“

Liberecké první dějství bylo hodně nekompromisní, především tam se zrodila cesta k vítězství, že?

„Je pravda, že vstup jsme měli parádní. Ale ve druhé třetině nám domácí snížili na 3:4, naštěstí jsme jim hned odskočili na 5:3. Tím se to uklidnilo. Dnes nám výborně vyšly přesilovky (dvě využité), díky nim jsme ve třetí třetině utekli na rozdíl čtyř gólů. Všechny góly byly důležité, ale ten pátý nás uklidnil.“

Mladá Boleslav - Liberec: Lintuniemi chyboval za brankou a Dlouhý z ostrého úhlu nachytal nepřipraveného Novotného, 3:5 Video se připravuje ...

Souhlasíte, že vám dnes vyšlo téměř vše, na co jste sáhli?

„Zaplaťpánbůh! Napadalo nám to tam, sedm gólů jsme nedali hodně dlouho. Snad si to vezmeme i do dalších zápasů.“

Jak to udělat, aby tomu tak bylo a střelecká nálada vám zůstala?

„Do konce roku nás čekají dva těžcí soupeři (Plzeň, Třinec), hraje se obden, ve středu to bude nový den, nový zápas, ale já doufám, že si to dobré přeneseme.“

Jak je pro váš tým důležité se u hokeje také bavit? Protože s Boleslaví to nebylo nervózní jako obvykle, bylo vidět, že si hokej také užíváte.

„Důležité je sebevědomí. Je pravda, že v posledních minutách při vedení 7:3 jsme si dovolili daleko víc a vytvářeli jsme si další šance. Fakt je i ten, že ke klukům se to tady hezky odráželo, ať to byl Adam Dlouhý (na 5:3) nebo Oscar Flynn (na 7:3). Dostali to skoro do prázdné. Dneska jsme byli tam, kde jsme měli být.“

Jak berete, že na dresu máte znovu kapitánské céčko, byť jen dočasně?

„Michal Bulíř je zraněný (tržná rána na noze), já jenom zaskakuju. Kluci v kabině mě už znají, takže ode mě nečekají nic nového.“

Mladá Boleslav - Liberec: Novotný těžce chyboval za brankou. Po jeho námazu se Flynn nemohl mýlit, 3:7 Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:56. P. Kousal, 22:25. M. Beránek, 37:42. Lantoši Hosté: 10:56. A. Najman, 12:46. Birner, 17:15. Faško-Rudáš, 18:07. Ordoš, 38:37. Dlouhý, 41:21. Faško-Rudáš, 46:14. Flynn Sestavy Domácí: Krošelj (21. Novotný) – Jánošík, R. Jeřábek, Bernad, Pláněk (A), Lintuniemi, Křepelka, Štich – M. Beránek, Lantoši, P. Kousal – Eberle, Fořt, J. Stránský (C) – Hradec, O. Najman (A), Kantner – Kotala, Bičevskis, Šmerha. Hosté: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Štibingr, Kolmann – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Jelínek (C), Rychlovský – Vlach, Dlouhý. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Ondráček, Šimánek Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3588 diváků