Kodýtek trefil Plzni výhru, gólová chudoba ale trvá. Bitten se opět rval

Svátek svatého Štěpána probíhal v Plzni ve znamení západočeského derby. Předchozí dva duely nabídly v souhrnu osmnáct branek. Až na to, že i potřetí v sezoně vyhrála Plzeň, však tady podobnosti končily. Ne, že by se tentokrát hrála zataženější partie, než obvykle. Ovšem strkanic a šarvátek v něm bylo možná víc než šancí. Taky se zaskvěli oba brankáři.

Plzeňský Dominik Pavlát byl zaměstnanější. Pokryl 31 střel, pomalu dvakrát tolik co jeho protějšek Vladislav Habal. Nepustil však nic a podruhé v sezoně uhájil nulu. Druhý zápas po sobě se střelecky neprosadily Karlovy Vary, gólová chudoba však trvá na obou stranách. Mezi střelce se zapsal pouze domácí Kodýtek. V 5. minutě využil přesilovku poté, co mu od levého mantinelu přisunul kotouč na podnose Kryštof Hrabík.

„Jsem za ten gól hodně rád. A že byl vítězný? To je jen výsledek práce celého týmu, od gólmana přes obránce až po útočníky,“ povídal střelec. Nemuselo však zůstat jen u této trefy. Na konci první části totiž s Janem Schleissem pláchl obraně, ve dvou jeli sami na brankáře. Jenže Kodýtek situaci překombinoval a jeho zpětnou nahrávku na plzeňského kapitána zhatil karlovarský hráč, který se je snažil stíhat.

„Šlo to rozhodně vyřešit líp, měl jsem to vzít na sebe a vypálit. V první chvíli mě opravdu napadlo, že vystřelím, jenže potom jsem se nepodíval a už jsem si nevšiml obránce, který se vracel. Na střídačce jsem pak nadával jen sám sobě,“ litoval Kodýtek.

Karlovy Vary jsou ve využití přesilovek jasně nejhorší a u toho zůstaly. V derby dostaly početní výhodu čtyřikrát, včetně tříminutové převahy, kdy se po vyloučení Sama Bittena za bitku do konce utkání vrátil současně potrestaný Tomáš Havlín. Právě jeho americký bijec udeřil, když napadl jiného plzeňského hráče.

Na konci hrála Energie ještě téměř tři minuty v šesti bez gólmana, hosté Indiány obléhali a svírali ze všech stran. Už to nebyl festival marnosti, ale pořád kde nic, tu nic, byť v době největšího tlaku na chvíli vypadl z role bránící Kodýtek. „Dostal jsem hokejkou do obličeje. Hlavní rozhodčí mi pak řekl, že to byla hůl Jana Piskáčka, ale v prvním momentě jsem myslel, že mám rozseknutý ret, proto jsem lehnul. Jakmile jsem zjistil, že je to v pohodě, zvedl jsem se,“ vracel se. Indiáni svůj tábor uhájili. Karlovy Vary podruhé po osmé porážce z deseti utkání spadly na předposlední místo.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:15. Kodýtek Hosté: Sestavy Domácí: Pavlát (Vondraš) – Kaňák, Zámorský, Kvasnička, Piskáček (A), Houdek, Kremláček – Schleiss (C), Kodýtek, Hrabík – Suchý, Holešinský, Pour – Lang, Mertl (A), Rekonen – A. Dvořák, Malát, Bitten. Hosté: Habal (Lukeš) – Huttula, Pulpán (A), Bartejs, Stříteský, Dlapa, Havlín, Rulík – Koblasa, Černoch (C), Kohout – Rachůnek (A), Hladonik, Koffer – Juusola, Gríger, Kofroň – Redlich, Jiskra, Kružík. Rozhodčí Hejduk, Ondráček – Brejcha, Malý Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5370 diváků

