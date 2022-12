Kometa bez dalšího útočníka? Velký talent po MS možná zůstane v Kanadě

Hokejové Kometě hrozí, že přijde o dalšího útočníka. Podle informací webu iSport.cz je dost možné, že nadaný teenager Eduard Šalé (17) zůstane po MS hráčů do 20 let v zámoří! Důvod? Chce hrát kanadskou juniorskou ligu, aby byl zámořským skautům a trenérům před letním draftem více na očích a nepřišel o postavení na vrcholu žebříčku.

V Brně, kde pravidelně nastupoval v extralize, se Šalé nenacházel v centru dění. Navíc po slušném rozjezdu bodově i výkonnostně stagnoval, nastupoval převážně ve třetím útoku a s průměrným ice-timem 12:09 minut. Ve 26 utkáních nasbíral 6 bodů (3+3), naposledy však bodoval v půlce října v Olomouci. Následně se svezl s těžkou krizí mužstva. Bylo znát, že na nejvyšší seniorskou soutěž zatím nemá silově a tlak na lepší výsledky neumožňoval trenérům, aby dávali talentovanému křídlu větší prostor. Občas ukázal, že má velmi zručné ruce, ale hra na něm nestála.

I proto je reálně ve hře, že už se Šalé letos do Česka nevrátí. Hráčův zástupce Marek Vorel, toho času v dějišti šampionátu, se k jeho situaci na dotaz iSport.cz nevyjádřil. I to o něčem vypovídá… „Je to tak padesát na padesát, že půjde hned po MS do juniorky, aby se ukázal,“ uvedl dobře informovaný zdroj.

Mladý šikula nastoupil do obou duelů Rulíkova výběru a při výhrách nad Kanadou a Rakouskem zapsal jako člen první formace tři body (0+3). Někteří experti ho dokonce vidí na draftu jako číslo dva za kanadským fenoménem Connorem Bedardem, umístění v TOP 5 je hodně pravděpodobné.

O přesunu do zámořské juniorky uvažoval Šalé už před startem sezony. Pokud by nezískal pevné místo v sestavě Komety, šel by tímto směrem. „Byla to varianta B pro případ, že bych nehrál v Brně. Týmy, které si vybíraly hráče, to věděly. Nechtěly se připravit o pick za hráče, který tam ani nepůjde,“ líčil na konci října v rozhovoru pro iSport.cz.

Brněnský klub každopádně rozhodil sítě, aby posílil úzký kádr. Hlavně v útoku, kde je díra po odchodu Tomiho Sallinena, zranění Tomáše Vincoura s Jakubem Zbořilem a odjezdu Eduarda Šalého na MS hráčů do 20 let. Nevyšel pokus o zapůjčení obránce Daniela Gazdy a útočníka Jiřího Ondráčka ze Zlína. Kometa nenabídla za střídavé starty adekvátní náhradu, takže prvoligoví Berani od jednání ustoupili. Nabízená náhrada v podobě neproduktivního forvarda Jana Dufka je neuspokojila.

Do Brna prozatím dorazil jen osmadvacetiletý Adam Raška, který ukončil krátké angažmá v britském Sheffieldu Steelers (19 zápasů, 12 bodů). Rodák z Kopřivnice to v Brně dobře zná, působil tu ještě v sezoně 2016/2017. O delší kontrakt bude muset zabojovat na měsíční zkoušce.

Proti Mountfieldu HK k dispozici nebyl, řeší se administrativa. „Kometa mi dala první velkou šanci v dospělém hokeji, chtěl bych jí to vrátit. Prožil jsem tady mnoho let a všechny své hokejové začátky,“ prohlásil útočník, jenž v extralize oblékal také dresy Mladé Boleslavi, Chomutova, Karlových Varů a Českých Budějovic.

