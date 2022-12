ONLINE: Krize Komety pokračuje, Jágr slaví v Boleslavi. Pardubice - Motor 4:1

Růžička a Hudáček po třech bodech

Hokejisté Třince porazili ve 33. kole extraligy na svém ledě Liberec 6:3. Obhájce titulu odskočil během 40. až 46. minuty z 1:1 na 4:1. Nejproduktivnější hráč sezony Martin Růžička si upevnil první místo v produktivitě dvěma góly a přihrávkou. Třemi body (1+2) přispěl k výhře i Libor Hudáček. Ve dvou brankách hostů měl prsty Richard Nedomlel (1+1). Bílí Tygři vyšli bodově naprázdno po pěti zápasech.

Marcinko trefil v přesilové hře tyč, ale Třinec přesto otevřel v 16. minutě skóre po pohledné akci. Daňo se zbavil na levé straně Nedomlela, vytvořil situaci dva na jednoho, vyměnil si puk s Hudáčkem a zakončil do prázdné branky. Liberec mohl rychle vyrovnat po špatné rozehrávce brankáře: Mazanec zasáhl hůl Ordoše, od které puk těsně minul levou tyčku.

Na začátku prostřední třetiny hledal Hudáček v dalším přečíslení Voženílka a moc nescházelo, aby si bránicí Kolmann vstřelil vlastní gól. Poté převzali iniciativu hosté. Melancon v šanci vyprášil Mazancův beton, před brankou osamocený Filippi promáchl puk a Ordoš, jenž se posunul do druhého útoku místo chybějícího Frolíka, zazvonil na tyč. Liberec vyrovnal až z nenápadné akce a Flynn z úhlu našel volné místo nad ramenem Mazance.

Před gólem ještě neprošla Nestrašilova přihrávka v přečíslení dva na jednoho na Hrehorčáka. Do kabin šel Třinec ale opět s jednogólovým vedením. K Daňovi se odrazil mezi kruhy puk, předložil jej Hudáčkovi, který bez problémů trefil odkrytou branku.

Pojistku přidali domácí ve 44. minutě, když Douderovo nahození od modré čáry tečoval Marcinko a po něm i Růžička. Úspěšný střelec zvýšil za 119 sekund tvrdou ranou z pravého kruhu už na 4:1.

Liberec dostal zpět do hry Nedomlel, jehož nahození od modré čáry skončilo ve 48. minutě až v síti. Vzápětí nebezpečně dorážel hostující kapitán Jelínek. Klid dodal domácím Roman v čase 53:26 z dorážky a za 78 sekund ještě zvýšil Kurovský. Poslední slovo měli hosté, když v přesilové hře zmírnil prohru Najman dělovkou z levého kruhu pod horní tyč.

Hlasy trenérů:

Vladimír Országh (Třinec): „Jsme velmi rádi za tři body, protože jsme hráli proti velmi dobrému soupeři, který potvrdil svoji formu z posledních zápasů. Dvě třetiny byl zápas vyrovnaný. I když jsme vedli, tak byl soupeř stále nebezpečný. Důležité bylo, že jsme se ve třetí třetině víc tlačili do brány a přálo nám i štěstí na odražené puky. Ale to vyplývalo z toho, že jsme chodili do předbrankového prostoru. Vypracovali jsme si náskok, který jsme si udrželi, ale byl to těžký zápas a jsme rádi, že jsme ho zvládli.“

Patrik Augusta (Liberec): „Jsme zklamaní z výsledku, ale ne až tolik z předvedené hry. Trošku jsme to od začátku tlačili do kopce, odrazy šly na soupeřovu hokejku a asi tři góly padly, kdy mířil puk mimo naši bránu. Odehráli jsme parádní druhou třetinu. Je škoda, že jsme nepřidali druhý gól a nechali jsme si naopak dát branku po špatném pokrytí hráče těsně před odchodem do kabin (na 2:1). Ale pořád jsem z mužstva cítil, že s tím chceme něco udělat. Brzy jsme však inkasovali třetí gól po naší nevynucené chybě a pak to soupeři napadalo. Když jsme se malinko nadechli, tak jsme dostali další gól. Kvalita v útoku soupeře je obrovská.“

Góly Domácí: 15:10. Daňo, 39:18. Hudáček, 43:32. M. Růžička, 45:31. M. Růžička, 53:26. Roman, 54:44. Kurovský Hosté: 34:39. Flynn, 47:28. Nedomlel, 58:17. A. Najman Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Havránek, Marinčin, M. Doudera, Zahradníček, J. Jeřábek, Čukste – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Buček, Dravecký (A), Kurovský – Hrňa. Hosté: Neužil (Kváča) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Kolmann – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Ordoš, A. Najman, Flynn – Vlach, Jelínek (C), Rychlovský – Průžek, Dlouhý, Hrníčko. Rozhodčí Cabák, Šír – Lederer, Hlavatý Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4677 diváků

Rozhodl až Lalancette

Góly Domácí: 35:09. Zdráhal, 36:39. Hlava Hosté: 12:30. Jergl, 55:01. Lev, 62:37. Lalancette Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – D. Zeman, Zile, Šalda, Freibergs, Jaks, Demel (A), Wesley – Zdráhal (A), Sukeľ (C), Š. Stránský – Abdul, Estephan, Kudrna – Hlava, Gut, Straka – Zygmunt, Jurčík, Havelka. Hosté: J. Růžička (Kiviaho) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel – Novák, Cingel, Lev (A) – R. Pavlík, Pilař, Okuliar – Perret, Lalancette, Jergl – Morong, Štohanzl, Doležal. Rozhodčí Pražák, Pilný – Svoboda, Hynek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4655 diváků

Kometa ztratila dvougólové vedení

Góly Domácí: 27:47. Schleiss, 32:41. Mertl, 41:45. Mertl, 52:09. Kodýtek, 55:38. Kodýtek Hosté: 09:09. Horký, 18:01. Koblížek Sestavy Domácí: Pavlát (Vondraš) – Zámorský, Malák, Kaňák, Houdek, Kremláček, Kvasnička – Hrabík, Kodýtek, Schleiss (C) – Pour, Malát, Suchý – Rekonen, Mertl (A), Lang – Adamec, Bitten, A. Dvořák. Hosté: Furch (Kavan) – Kundrátek (A), Ščotka, Holland, Kučeřík, Gulaši (A), Hrbas, Němec – Horký, Holík, Flek – Kollár, Zaťovič (C), Koblížek – Strömberg, Kratochvíl, Dufek – Malý, Süss. Rozhodčí Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Třetí výhra v řadě pro Kladno

Góly Domácí: 37:37. O. Najman Hosté: 20:32. Dotchin, 40:54. Sotnieks Sestavy Domácí: Krošelj (Novotný) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, R. Jeřábek, Lintuniemi, Křepelka, Štich – Lunter, Lantoši, Šťastný – Kantner, O. Najman (A), P. Kousal – Eberle, Fořt, J. Stránský (C) – M. Simon, Bičevskis, M. Beránek. Hosté: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Kehar, Slováček, Sotnieks, Babka, Voráček – Kubík, Plekanec (C), Brodecki – O. Bláha II, Indrák, Pytlík – M. Procházka, Filip, Jágr – Michnáč, Zikmund (A), Melka – Beran. Rozhodčí Hribik, Jaroš – Ondráček, Špůr Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3824 diváků

Góly Domácí: 15:17. Cienciala, 33:35. Vondráček, 39:57. Vála, 59:00. R. Kousal Hosté: 29:53. Hanzl Sestavy Domácí: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Bučko – R. Kousal (A), Zohorna (A), Vondráček – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – Říčka, Poulíček (C), A. Musil – Pavlata, Štetka, Herčík. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Kachyňa – Dzierkals, Pech (A), Gulaš (C) – Čachotský, Hanzl, Valský – Strnad, M. Toman, Koláček – Karabáček, Vopelka, Tomeček. Rozhodčí Hejduk, Kika – Kis, Lučan. Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10052 diváků

Góly Domácí: Hosté: 08:41. Fridrich, 21:38. J. Stehlík, 23:36. Bukarts Sestavy Domácí: Lukáš (Frgál) – Ondrušek (C), Rutar, Rašner, Škůrek, Řezníček, Švrček, F. Kočí – J. Káňa (A), Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil, P. Musil – Plášek ml., Strapáč, Navrátil – Kusko, Handl, Olesz. Hosté: Klimeš (Stezka) – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, J. Stehlík, Prčík – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Gřeš, L. Krenželok (C), Lakatoš (A) – Fridrich, Chlán, Bernovský – R. Půček, Dej, Lednický. Rozhodčí Mrkva, Stano – Rampír, Axman Stadion Zimní stadion Olomouc