Kadeřábek po pauze zpět: Snažím se využít zkušenosti. Deprese? Nepadáme do ní
Do sestavy se vrátil po třech duelech, které strávil kompletně na lavici. Přitom jde o velké jméno, letní óbr posilu Sparty. Jenže kouč Brian Priske v posledních týdnech rozhodl, že přednost před Pavlem Kadeřábkem bude mít Angelo Preciado. Až proti Rakówu, s nímž Letenenští v Konferenční lize remizovali 0:0, strávil exreprezentant na place plnou minutáž.
Pavle, jaký to byl návrat?
„Ohromně jsem se těšil, nějakou dobu jsem nehrál. Vždycky když můžu stát na trávníku a hrát za Spartu, jedno jestli doma nebo venku, jsem nadšený.“
Byla pauza znát herně?
„To pro mě není problém, na hřišti stojím každý den při tréninku. Fotbal už pár let hraju, je mi třiatřicet. Proto se snažím využít zkušenosti, pamatuju si, kde mám stát, jak bránit, útočit. V tomhle nevidím žádný problém.“
Nesete těžce, když jste mezi náhradníky?
„K fotbalu to patří, opravdu. Přišel jsem, abych dal trenérovi další možnost na pravou stranu a mým úkolem je, abych v tréninku nabízel trenérovi, aby mě postavil. Pak už je to na jeho rozhodnutí. Říkám pořád, že si plním svoji práci, snažím se makat na sto procent a potom záleží na něm, jestli na mě ukáže, nebo ne.“
S Rakówem jste ztratili. Je to problém směrem k postupu do vyřazovací fáze?
„Z výsledkového hlediska je to zklamání, musíme teď koukat na to, abychom zvládli další zápasy a postoupili dál. Problém byl, že jsme si nevytvořili extra šance, jen Kevin Milla tam měl dvě. Z defenzivního hlediska byl zápas dobrý, pustili jsme je do příležitosti jen ze standardní situace. Ofenzivně musíme být nebezpečnější.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou
Nemáte dobrou sérii, trenér Brian Priske řekl, že byste prohru v Karviné měli napravit vítězstvím nad Rakówem.
„Samozřejmě to není ideální, ale určitě nechceme padat do nějakých depresí. Jak už jsem říkal, z defenzivního pohledu to byl dobrý zápas a od toho se musíme odrazit - od poctivé práce, kdy se všech jedenáct hráčů vrací zpátky, což jsem tam viděl. Musíme však přidat ofenzivní fázi, která tam tolik nebyla. Ale nálada není skleslá.“
Proč přišel zlom po dobrém startu sezony?
„Snažíme si to vyhodnocovat, před každým zápasem si ukazujeme, kde děláme chyby. S Rakówem to bylo jiné utkání než v Karviné, bylo to o poctivosti, která tam chyběla. Musíme se dokopat k tomu, abychom tam měli všechny atributy v jednom zápase.“
Sice jste ztratili, ale doma to bylo teprve podruhé v ročníku. Venku jste na tom výrazně hůř. Kde se bere takový rozdíl?
„Je to tak, tady jsme remizovali jen se Slavií a Rakówem… Řeknu to celkově. Když chceme titul, je to tom, abychom zvládali zápasy jako v Hradci, Karviné, na Slovácku, vyhrát titul není o tom porazit Slavii a Plzeň. Musíme se víc koncentrovat, je jedno, jestli je na stadionu 20 tisíc lidí nebo 4 tisíce. Každý si v tom musí srovnat hlavu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|3
|3
|0
|0
|7:0
|9
|2
Celje
|3
|3
|0
|0
|7:2
|9
|3
Mainz
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|4
AEK Larnaka
|3
|2
|1
|0
|5:0
|7
|5
Fiorentina
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|6
FC Lausanne
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|7
Šachtar
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|8
KuPS
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|9
Raków
|3
|1
|2
|0
|3:1
|5
|10
AEK Atény
|3
|1
|1
|1
|8:4
|4
|11
Vallecano
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|12
Sparta
|3
|1
|1
|1
|4:2
|4
|13
Štrasburk
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|14
Jagiellonia
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|15
Noah
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|16
Olomouc
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|17
Zrinjski
|2
|1
|0
|1
|5:1
|3
|18
Lech Poznań
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|19
Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|20
Rijeka
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|21
Varšava
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|22
Škendija
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|23
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|24
Lincoln
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|25
KF Drita
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|26
Häcken
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|27
Omonia Nikósie
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|28
Shelbourne
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|29
Universitatea Craiova
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|30
Shamrock
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|31
Breidablik
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|32
Aberdeen
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|33
Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|34
Kyjev
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|34
Hamrun
|3
|0
|0
|3
|0:5
|0
|36
Rapid Vídeň
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
- Osmifinále
- Play-off