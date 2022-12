Nádech a zas šup pod led. Do nového roku správnou nohou, přeje si Hanzl

Po dvou výhrách Motor poprvé pod novým hlavním trenérem Davidem Čermákem padl. V Pardubicích prohrál 1:4. Místy se dostával pod velký tlak. „Hrát se dá s každým, ale bohužel to povedený zápas nebyl. Proti takovému soupeři potřebujete minimalizovat chyby. My jich udělali dost,“ říkal českobudějovický útočník Martin Hanzl. Sám přitom na chvíli naději vykřesal.

Přesně na takový okamžik Motor čekal: využít chybu a kousnout. Hanzl v polovině zápasu zůstal nehlídaný před brankou a dorazil puk za Romana Willa. Srovnal na 1:1, což mohla být chvíle, kdy favorit znervózní. Teoreticky. Z převahy náskok nevytřískal a najednou se mu rýsoval problém. Teoreticky. Jenže podobné úvahy vydržely sotva pár minut. „Inkasovali jsme pak dva góly poměrně rychle za sebou. Ten druhý necelé čtyři sekundy před koncem druhé třetiny. To se už musí jakkoliv ubojovat,“ štvalo jediného českobudějovického střelce.

Šanci si vysloužil jeho soubor ještě ve třetí třetině, kdy dostal při pardubickém vedení 3:1 přesilovku 5 na 3. Trvala necelou minutu. Když máte na ledě komando s Lukášem Pechem a Milanem Gulašem, vždycky vyskočí naděje, že se ještě může něco stát. „Měli jsme šanci se vrátit do zápasu, ale bohužel jsme přesilovku nesehráli dobře. Odskočil nám puk a pak jsme ho už honili,“ litoval Hanzl.

Pardubice - České Budějovice: Z ničeho nic se zjevil před Willem Hanzl a vyrovnal na 1:1 Video se připravuje ...

Jeho tým tak po zápase v Pardubicích patří do ruské rulety, která se točí kolem míst pro play off a pro baráž. Posledních šest týmů je nacpaných jen ve třech bodech. „Snažíme se myslet sami na sebe, jen většinou je to tak, že když vyhrajete, vyhrají i všichni ostatní kolem nás. Příjemný to není, zkrátka musíme zase pracovat a vstoupit do nového roku správnou nohou,“ přeje si Martin Hanzl.

Teď jen trefit, která to je. Při vyrovnanosti extraligového suterénu se zdá, že na spodek soutěže čeká celkem schizofrenní situace. Stačí kousek a hodnotíte sezonu jako extrémně neúspěšnou, protože hučíte do baráže. Stačí kousek a začíná vám v březnu předkolo play off a plánujete, jak zkusíte narýsovat velkou cestu play off. Nový rok může být na extraligovém dně hodně bláznivý.

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:17. Cienciala, 33:35. Vondráček, 39:57. Vála, 59:00. R. Kousal Hosté: 29:53. Hanzl Sestavy Domácí: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Bučko – R. Kousal (A), Zohorna (A), Vondráček – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – Říčka, Poulíček (C), A. Musil – Pavlata, Štetka, Herčík. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Kachyňa – Dzierkals, Pech (A), Gulaš (C) – Čachotský, Hanzl, Valský – Strnad, M. Toman, Koláček – Karabáček, Vopelka, Tomeček. Rozhodčí Hejduk, Kika – Kis, Lučan. Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10052 diváků