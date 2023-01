Olomouc decimuje nemoc i Liberec. Ostuda, popsal Orsava debakl 1:6

Mluvit o olomoucké krizi ve chvíli, kdy jsou Hanáci bod od čtvrtého místa v tabulce? Popsaly se tuny papíru o tom, že tihle bojovníci jedou vysoko nad plán, rozpočtově patří mnohem, mnohem níž a zaslouží si patřičný kredit. Když to ovšem vezmete z druhé stránky, hráči Olomouce jsou profesionálové a aby ve 34. kole, kdy prohráli 1:6 v Liberci, mávli rukou nad třetí porážkou v řadě? To ne.

Nehledě na to, že takhle negativní sérii v sezoně doposud nepoznali. „První třetina dejme tomu, ale po zbytek zápasu jsme na ledě prakticky nebyli. Liberec si s námi dělal, co chtěl. 6:1 je naprosto jednoznačný výsledek a obraz zápasu, který tak i vypadal,“ zhodnotil to trefně útočník Jakub Orsava.

Jistý zlom k horšímu nastal po svátcích v Českých Budějovicích, kde kohouti úplně zbytečně prohráli 2:4, před Silvestrem doma stejným poměrem padli s Vítkovicemi. V úterý večer neměli nárok na rozvášněné Bílé Tygry. Částečně za to mohlo větší množství odpadlíků kvůli nemoci. „Nakupilo se nám to, ale to se nedá nic dělat, musíme si s tím poradit,“ reagoval kouč Jan Tomajko. „Nezačali jsme špatně, sice jsme inkasovali, ale záhy jsme vyrovnali. Následoval gól v oslabení, ale šance jsme si dál vytvářeli. Po gólu na 3:1 už to za naší strany nebylo ono. Musíme pokračovat dál.“

O hrubě nepovedené partii poražení přemýšleli cestou domů, víc už prý ne. „Zápasy jdou rychle po sobě, není moc čas přemýšlet nad odehraným utkáním. Ukážeme si věci, které nám nevyšly, abychom se jich příště vyvarovali. Musíme dobře potrénovat a zapomenout na dnešek,“ zaúkoloval Orsava.

Olomouc pod Ještědem inkasovala šestku podruhé v sezoně. Částečně i vinou početnější marodky. Ale tu mají víceméně všechny extraligové celky. „Každý tým má zraněné a nemocné,“ souhlasí Orsava. „My se s tím tady nevypořádali a vylezla z toho ostuda. Šest jedna je krutý, ale odpovídající výsledek. Po třetím čtvrtém gólu se to zlomilo, přestali jsme si věřit na puku, nic moc se nám nedařilo. Pak už se to těžko dohánělo,“ dodal zkušený útočník.

Liberec - Olomouc: Chybu v domácí rozehrávce potrestal Knotek, 1:1 Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:41. Jelínek, 06:02. Ordoš, 27:25. Flynn, 37:33. Rychlovský, 38:59. Vlach, 53:37. Ordoš Hosté: 03:36. Knotek Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Nedomlel, Balinskis, Melancon, Ivan, Štibingr, Kolmann, Šedivý – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Ordoš, A. Najman, Flynn – Vlach, Jelínek (C), Rychlovský – Jenčovský, Šír (A), Dlouhý. Hosté: Lukáš (41. Konrád) – Ondrušek (C), T. Černý, Řezníček, F. Kočí, Škůrek, Švrček, Kunc, Rutar – Bambula, Knotek (A), Orsava (A) – Klimek, Strapáč, P. Musil – Plášek ml., Navrátil, Handl – Kusko. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Špůr, Šimánek Stadion Návštěva 3 463 diváků

