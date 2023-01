Pech zase řádil. Může za to i Rulík. Šílené galeje, vzpomněl bard kouče

Před zápasem pod Ještědem by proti rozjetému Liberci brali bod všema deseti. V průběhu nedělní bitvy si věřili na víc, mohli mít i tři, aby nakonec s dobrým pocitem brali dva. Výhru hokejistů Českých Budějovic 3:2 v prodloužení zařídil Lukáš Vopelka. Tenhle útočník umí venku uštknout, po nedávné výměně trenérů dvěma góly úřadoval už na hradecké scéně. „Udělal to nádherně, krásný blafák,“ ukázal mu palec nahoru trenér Roman Fousek. Že se do nastavení došlo, to měla na svědomí Pechova veteránská klika.

V Budějovicích panuje kolem hokeje nervozita. Stačí pohled do tabulky. Nezřídka neduživé výkony, výsledky jako na houpačce, týmu se nedaří povyskočit do pásma, kde se dá hokej líp produkovat a i víc užívat. Jihočeši jsou zaboření do záchranářských prací, kde je třeba montérek a fáracích propriet. Ale i když jsou dole, východ odsud má pořád dvoje dveře. Ty od předkola nejsou daleko, vstup do nervózní barážové mlýnice však hrozí stále.

Pod Ještědem bylo téměř vše na potřebné úrovni. Co nejvíc?

Nasazení. Jasný plán neprohrát.

Dobrý rozjezd korunoval rychlý signál po vhazování, zakončený Milanem Gulašem. Tygři pochopili, že musí přidat, učinili tak, srovnali v přesilovce a záhy okopírovali budějovický úvodní gól. Kdo však čekal, že obratem soupeře vyzmizíkují, spletl se. Domácí si zavařili dvěma fauly, hosté se dostali do lepšího tempa a díky pohotovému Stuartu Percymu srovnali. Ve třetím dějství mohli při lepším propojení hlavy a končetin utéct k tříbodovému lupu. Nakonec jim sveřepá snaha přinesla dva kusy. Pro Motor v současné pozici velké vítězství. „Zlaté body,“ trefil to Fousek.

Žádný div, že základ k nim položila letka mazáků Gulaš (37 let), Pech (39), Čachotský (brzy 41) pěti kanadskými body (1+4). Její šéf odehrál přes 25 minut čistého času, nejvíc ze všech aktérů na ledě. A kumpáni zůstali těsně za ním.

Pech vše suše stíhal, žádné překvapení. „Když jsem byl mladej, dobře jsem trénoval,“ culil se na téma nezdolné výdrže. Kapky v důležité fázi kariéry mu ordinoval nikdo jiný než Radim Rulík. „Ve Varech se trénovalo přes léto dvakrát denně, šílené galeje, na morál… Musel jste si sáhnout na úplné dno. Nešlo nic vynechat, všichni šli nadoraz a chtěli se do týmu dostat. Když jsem viděl, že to nikdo nevzdává, já taky nemohl. Tréninky do mých pětadvaceti byly šílenost,“ usmíval se téměř čtyřicetiletý bard.

Už dávno ví, že i díky téhle lopotě může pokračovat v extralize. Ale to dost možná i díky angažmá na Spartě, kde ho před odchodem do Motoru tolik nevytěžovali, a on dostal hlad na extrémní porce minut. „Jsem rád, že mi trenéři důvěřují a snažím se jim to splácet v každém utkání,“ pokračoval Pech. „Dávám do toho všechno. To samé Milan i Čagi. Víme, že se od nás čeká, že mužstvo potáhneme. Někteří kluci to mají těžší, hrají míň. Taky jsem to tak měl, ale vždycky jsem se snažil z toho vycucat maximum. Jedno, jestli dostanu jedenáct, patnáct nebo dvacet minut. Ale v tempu samozřejmě se cítíte líp…“

Pech měl v prodloužení na holi vítězný gól po skvělé Gulašově nahrávce, proti byl však vynikající Petr Kváča. Hezký moment dostal ozdobu v okamžité pochvale od Pecha, jenž už se chystal zvedat ruce nahoru. A pak brankáři poklepal holí výzbroj. „Tohle by se mělo proměňovat,“ podotkl. „Ale skočil tam jako tygr, lapačkou tam nádherně máchl, krásně to chytil,“ ocenil Kváču. „Proč to neuznat a nepochválit ho rovnou na místě… Přece nebudu brečet nad rozlitým mlíkem. Naštěstí to pak moc pěkně trefil Vopy a máme dva důležité body,“ potěšilo Pecha.

Liberečtí po hodnotné sadě pěti výher z šesti partií zvolnili. „Nejsme spokojení, ale musím dát kredit soupeři, který odehrál fantastické utkání ve stylu play off. Bylo vidět, že hraje jako o život. Ve většině zápasu nás přepracovali, asi si to víc zasloužili,“ uznal kouč Patrik Augusta, jenž do sestavy v této sezoně už nenasadí Ondřeje Vitáska. Po operaci ramene se bek nestihne vrátit. A otazník visí i nad termínem návratu kapitána Michala Bulíře, jenž kvůli řezné ráně na noze ještě nezačal bruslit.

