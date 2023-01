Radil: Nenašli jsme cestu, kudy se na ně dostat. Kovárna je podržel

Rozhodla druhá třetina, kde se zdálo, že vás Sparta herně zadupala?

„Hráli výborně, když vedli, tak to vzadu zavřeli a strašně těžko se k nim dostávalo. Podržel je ještě Kovárna (Jakub Kovář). Těžký pro nás, těžký.“

Vypadalo to, že Sparta je daleko přímočařejší i důraznější. Kde jste viděl největší rozdíl mezi týmy vy?

„Možná se trochu lépe hýbali a vyhrávali osobní souboje. Asi byli i o krok všude dřív než my. Do prvního gólu byl zápas vyrovnaný, ale po něm dostali vítr do plachet. My se nedokázali vrátit zpátky.“

Už víte, že gól platit nejspíš neměl?

„Ne, vůbec. Proč?“

Zdálo se, že Sobotka vjel do pásma předtím, než ho Řepík opustil.

„Vidíte, to vůbec nevím. Ale to je jedno, prostě padl.“

Pardubice - Sparta: Sobotka se rozjel přímo na branku a zasunul puk pod betony Willa, 0:1 Video se připravuje ...

Cítil jste, že byla chvíle, kdy jste byli nad Spartou?

„V první třetině jsme šance měli, přišel i docela tlak. Ale v nic jsme ho nepřetavili, byly tam jen střely z dálky přes někoho. Chyběly nám dorážky.“

V posledních zápasech jste měli výpadky s Karlovými Vary, vypnuli jste i v Brně. Byla teď druhá třetina podobná jen s tím rozdílem, že proti stál kvalitní soupeř, který dokázal trestat?

„Ale ne, to bych neřekl. Proti Varům to bylo odlišné, teď to bylo vyloženě o soupeři, nedokázali jsme najít cestu, kudy se na něj dostat. Karlovy Vary mají skvělý tým taky, ale tam to bylo víc o nás.“

Se Spartou jste v první čtyřce, rozjíždí se tímhle zápasem nějaký boj směrem k play off?

„Těžký říct, pořád zbývá hodně zápasů do konce. To se ještě stane takových věcí, než play off začne.“ (usměje se)

