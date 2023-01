Hrňa vzpomíná na hokej venku: Vítr, zmrzlé palce a prohra. Bojí se o diváky

Třinecký útočník Erik Hrňa při svém prvním sezonním startu nastoupil do jubilejního 600. utkání za Oceláře • ČTK / Pryček Vladimír

Je jedním ze dvou posledních mohykánů. Pouze obránce Jakub Jeřábek a útočník Erik Hrňa (32) si v pátek večer v Bratislavě zopakují sedm let starý zážitek z extraligové bitvy pod širým nebem. Třetího ledna 2016 oba nastoupili za Lužánkami za Plzeň proti Kometě a zažili prohru 2:5. Teď proti ní budou stát na Tehelném poli v dresu třineckých Ocelářů. Na místě budou Hrňovi fandit známí a manželka, s níž si po čtvrtečním tréninku zabruslil. „Děti hlídají babičky a dědečci,“ informoval zkušený útočník.

Napadlo by vás, že jste z obou týmů mimo spoluhráče Jakuba Jeřábka jediný, kdo hrál i před sedmi lety „open air“? Tehdy sice chytal za domácí Marek Čiliak, ale v Bratislavě kvůli zranění nenastoupí.

„Ty brďo, to je pro mě překvápko. Myslel jsem, že kluků z Brna tam bude víc. Pěkný.“ (úsměv)

Bude to teď jiné?

„Na Tehelném poli je uzavřenější prostor. Nebude takový vítr jako za Lužánkami. Vypadá to, že i počasí bude příznivější a hráči, kteří budou nastupovat míň, nebudou klepat takovou kosu. Tehdy jsme během přestávek rozmrzávali palce u nohou. Byly zmrzlé, i když jste byli v pohybu.“

Obáváte se něčeho?

„Uvidíme, jestli nebude pršet. V Brně bylo minus patnáct nebo kolik. Do toho vítr. Tribuny byly improvizované. Tady budou mít diváci určitě větší komfort. Jen nevím, jaký budou mít výhled. Naše hřiště je přece jen menší než to fotbalové. Ale věřím, že si zápas užijí, i když to budou mít trošku dál.“

Jaký čekáte hokej?

„Na ledě je víc sněhu a puky trošku míň kloužou. Spíš můžeme očekávat utkání jednoduššího rázu. Puk bude hodně skákat. Je potřeba se hodně tlačit do brány a střílet.“

Doufáte, že budou pro zápas mantinely natřené, jak jste zvyklí?

„Je zvláštní, že jsou průhledné. Bavili jsme se o tom, že když na tréninku někdo vystřelil z levé strany a puk se odrazil, člověk ho chvilku hledal. Ale pokud to tak zůstane, budou obě mužstva hledat stejně. (smích) Víc se bojím o diváky. Pokud nebudou za brankami sítě, stačí jedna blbá střela a bude tam hodně terčů.“

O vás si hodně lidí myslí, že jste Slovák, co? Jméno by tomu napovídalo.

„Jako žák jsem měl jet na jeden reprezentační výběr a říkalo se: Proč by měli brát Hrňu, když je Slovák. (úsměv) Jsem Čech.“