Ondráček po trejdu: Ve Zlíně jsem neměl čistou hlavu. Trenéry zná dobře

Váš odchod ze Zlína se řešil několik týdnů, že?

„Poslední měsíc se začalo něco řešit. Ve hře byly Brno a Budějovice. Řekl jsem, že je to na generálním manažerovi (Robertovi Hamrlovi). Záleželo, jaký typ hráče bude za mě Zlín chtít.“

Kometu berete jako ideální řešení?

„Je dobře, že vím, co mám čekat od trenérů. Jsem rád, že tam jsou. V Budějovicích jsme spolu měli dobrý vztah. Ale i tak jde o úplně nový tým, nebudu v něm od začátku sezony. Extraligové ambice jsem měl i ve Zlíně, proto jsem se tam vrátil. Ale nějak nám to nevycházelo. Brno je kousek, je to pro mě zase šance si zahrát nejvyšší soutěž.“

Co nabídnete týmu?

„Vždycky jsem byl spíš defenzivní útočník. Chtěl bych pomoct v oslabení, být nepříjemný. Domluvíme se v sobotu, jestli budu v neděli hrát a co se ode mě očekává. Znám Holase (Petra Holíka), Čila (Marka Čiliaka), Zaťu (Martina Zaťovič), párkrát jsem potkal i Guliho (Michala Gulašiho). Zapadnout do kabiny bude to nejmenší. Jde hlavně o to, aby se dařilo. Vím, že naskakuju do rozjetého vlaku. Ve Zlíně jsem čistou hlavu neměl. Byl jsem svázanější, herní pohoda chyběla. Někdy stačí výměna prostředí a člověk si začne věřit. Může to být úplně jiné. Tak uvidíme, jak to bude vypadat.“

Odchází se vám ze Zlína lehko?

„To určitě ne. Chtěl jsem Zlínu pomoct a být v úspěšném týmu. Bohužel se to vyvíjí jinak. Moje výkony nebyly dobré. I tohle může být pro mužstvo impulz. Co bude v příští sezoně, to teď netuším.“

