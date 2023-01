Dinosaurus Jágr? Pouze v ochozech. Legenda pomohla skolit lídra ligy

První proti poslednímu? Rozdíl nebyl absolutně poznat. Zatímco Kladnu zápas sednul, Vítkovice před vyprodanou Ostravar Arenou neukázaly takřka nic. Zatím nejslabší domácí představení. Bez nemocného Petera Muellera jim nešly přesilovky. Jistého Adama Brízgalu, který si připsal premiérovou nulu v extralize, v bráně ani moc neohrozily.

„Řekli jsme si, že nemůžeme hrát připosraně, to se pak dělá více chyb, když je strach,“ usmíval se spokojený obránce Tomáš Voráček, který Kladnu pomohl střídavým startem z nedaleké Poruby. „Hráli jsme nebojácně u nich a byli jsme za to odměněni góly.“

Ten první, nakonec vítězný, vypracoval nestárnoucí Jaromír Jágr, kterému za měsíc bude 51 let. Vyvezl puk z obranného pásma, zakličkoval, na zadním mantinelu puk v souboji udržel. Vrátil ho zpátky před bránu a zaclonil střelu Adama Kubíka. Parádní práce.

Vítkovice - Kladno: Jágr udržel puk pro Kubíka, ten si vyměnil s Ticháčkem a propálil Stezku, 0:1 Video se připravuje ...

„Víme, že na sebe v útočném pásmu natáhne dva hráče, umí se uvolnit přihrávkou,“ ocenil spolupráci Voráček. „Tohle ví každý a přece to funguje.“ Uznali to i protihráči. „Furt to má v sobě, umí si puk pokrýt,“ přikývnul Adam Sedlák, který je stejně jako Voráček kmenovým hráčem Poruby. Ten ovšem pro změnu vypomáhal Vítkovicím, protože mimo hru jsou distancovaní Patrik Koch a Petr Gewiese.

Legendární útočník Jaromír Jágr na ledě strávil takřka 15 minut, tři minuty odehrál v přesilovkách. V nich přidal několik slušných kombinací, ale další branka z toho nebyla. V každém případě vyprodal další halu. Fandové byli na jeho kousky zvědaví, pár se jich ukázalo i v dresech s číslem 68. Ve žlutém kostýmu byl mezi diváky k vidění i plyšový dinosaurus. Narážka na Jágrův věk? Kdepak, kostým patřil maskotovi jednoho z klubových partnerů.

Vítkovičtí nehráli dobře. Posun na první místo tabulky nepotvrdili. Nedařily se jim přesilovky, v té poslední dokonce inkasovali. Z rychlého kontru je potrestal další nestárnoucí matador Tomáš Plekanec. V závěru se z ochozů snášel i pískot.

„Mrzí nás to,“ pokrčil rameny trenér Miloš Holaň. „Před takovou kulisou a když je vyprodáno... Nechci nás omlouvat, každý soupeř je těžký a Kladno hrálo dobře. My na něj nenašli recept, vázly nám nohy, hlava, ruce, přeskakovaly kotouče... A místo toho, abychom si pomohli z přesilovky, tak z ní dostaneme gól. Chyběla nám tentokrát lehkost.“

Proč? Odpověď trenér nenašel. A nakopnout tým, jako v předchozích bitvách, se tentokrát nepovedlo. „Nepomohlo přehození formací, řev, ani pohlazení,“ líčí Holaň. „Venku jsme měli fantastickou šňůru (tři výhry za sebou), jestli nám chyběly síly? Nevím, nemělo by se to stávat. Ale i takové zápasy potřebujeme, abychom si potvrdili, že bez obrovského nasazení a dřiny nám nikdo nic zadarmo nedaruje. Znovu ale musím dát kredit Kladnu, nepustili nás k ničemu. Nic nám nefungovalo, prapor nezvedl nikdo.“

První extraligovou nulu si připsal čtyřiadvacetiletý Adam Brízgala. Pochytal 24 střel. Ostravané sice neměli super šance, ale několik ošemetných závarů vyřešil. „Výborný výkon,“ pochválil ho trenér Otakar Vejvoda. „Klíčové bylo, že jsme hráli disciplinovaně, dobrý zápas.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 17:11. Kubík, 35:08. Filip, 47:39. Plekanec Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Raskob, L. Kovář, J. Stehlík, Sedlák, Prčík – Bukarts, Krieger, Kalus – Kotala, L. Krenželok (C), Lakatoš (A) – Fridrich, Chlán, Bernovský – Lednický, Dej, R. Půček. Hosté: Brízgala (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), Cibulskis, Ticháček, Slováček, Babka, Voráček – Kubík, Plekanec (C), Jágr – Brodecki, Filip, Indrák – Beran, Pytlík, M. Procházka – O. Bláha II, Zikmund (A), Melka. Rozhodčí Hradil, Obadal – Gebauer, Axman Stadion Ostravar aréna Návštěva 9 833 - vyprodáno diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 36 19 8 4 5 108:73 77 2. Vítkovice 37 20 4 7 6 117:89 75 3. Třinec 36 18 4 5 9 114:72 67 4. Sparta 35 17 4 1 13 92:79 60 5. Olomouc 37 16 4 2 15 96:88 58 6. Plzeň 38 15 3 7 13 97:100 58 7. Liberec 37 11 6 10 10 112:100 55 8. Mountfield 36 12 7 3 14 97:94 53 9. Brno 37 11 6 2 18 90:116 47 10. M. Boleslav 36 10 5 5 16 76:88 45 11. Litvínov 37 11 2 7 17 99:111 44 12. K. Vary 36 12 3 2 19 85:112 44 13. Č. Budějovice 36 10 4 3 19 85:103 41 14. Kladno 36 10 3 5 18 81:124 41 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž