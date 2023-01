Vítkovice jsou první, trenéři přesto měli pohovory s hráči. Řeší tresty

„Velká spokojenost s tripem, velká nespokojenost s fauly,“ řekl vítkovický trenér Miloš Holaň pro klubové stránky. „Na tohle téma jsme měli pohovory, protože si to v dalších zápasech nemůžeme dovolovat. Mužstva jako Sparta, Pardubice nebo Třinec mají přesilovky slušné. I Kladno. Nemůžeme jim dávat dárky v podobě pětiminutových přesilových her. Potom už bude pozdě brečet.“

Pohovory chtějí trenéři zbytečné fauly eliminovat. „Musím vědět, kdy můžu hokejku použít, kdy ji nesmím použít, kdy můžu udeřit a kdy nesmím udeřit. Hokej je týmový sport a tyto excesy se neodpouští. Sice jsme zápasy uhráli, velký kredit hráčům, kteří to ubránili, ale je to minus pro hráče, kteří se na led nedostanou a jsou klíčoví. To je špatně. Hokej je týmový sport a na to musíme myslet.“

Kvůli disciplinárním trestům mají navíc Ostravané problémy se sestavou. Sotva se vrátili Marek Kalus (stopka na 4 zápasy) a Lukáš Kovář (3 zápasy), vypadl Patrik Koch. Už podruhé v sezoně. Dva zápasy ztratil po faulu na Daniela Kurovského z Třince, teď dostal stopku na čtyři zápasy za faul na karlovarského Mikka Juusolu. A po bitvě v Plzni (3:2) bude jeden zápas stát i Petr Gewiese. Nemocní jsou Mário Grman a Matěj Prčík, i proto z prvoligové Poruby pomůže bývalý vítkovický bek Adam Sedlák.

„Devět bodů ze tří zápasů venku je pozitivum, ale s poukázáním na obrovskou nedisciplinovanost a tresty, které nám dělají problém se sestavou,“ dodal Holaň.

Co se týká disciplinárních trestů, jsou Vítkovičtí v sezoně suverénně v čele. Šéf disciplinárky Viktor Ujčík už jim „sebral“ 14 zápasů. Druhá v pořadí je Olomouc (10 zápasů), třetí Litvínov (7). Zatím nejvyšší flastr vyfasoval liberecký útočník Jaroslav Vlach. Za faul na Martina Zaťoviče z Komety, kterého zasáhl loktem do oblasti hlavy a krku, dostal stopku na 5 zápasů. Jak to vypadá s dalšími tresty?

