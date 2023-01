Třinecký kanonýr Daňo zase pálil. Jediný problém? Mokré lavičky

Další dva góly z dílny Marka Daňa. Celkem už jich třinecký snajpr nasázel v sezoně dvaadvacet, skóroval v pěti posledních partiích (7 branek). Dva zásahy do Furchovy sítě a triumf Ocelářů 6:1 nad Brnem mu daly nezapomenutelnou vzpomínku na Kaufland Winter Games v Bratislavě na Tehelném poli. „Je to pro nás velký zážitek,“ prohlásil.

Slovenští hráči se postarali o pět ze šesti branek Třince. Takže slovenský večer?

„Asi to tak mělo být, že se prosadíme doma na Slovensku. Jsem rád, že to tam konečně padlo Marinovi (Martinu Marinčinovi). Věřím, že se chytí a bude dávat od modré čáry víc branek. Naše formace má dobrou formu.“

Mrzí vás, že jste nedal hattrick?

„Bylo by super a speciální, kdyby se to povedlo. Ale snad jsme pošetřili góly do dalších utkání. Jsem rád i za dva.“

Na čele tabulky střelců se honíte se spoluhráčem Martinem Růžičkou. Bavíte se o tom?

„Ani ne. Růža je v popředí prakticky každou sezonu. Já se snažím udělat nějaké překvapení. Zatím se mi to daří. Věřím, že nám to tam bude padat až do konce sezony a potáhneme naše mužstvo k obhajobě titulu. Proti Kometě byl Růža v přesilovkách po celou dobu zavřený, takže jsme využili něco jiného a padlo nám to z jiných pozic. Musíme reagovat na soupeře.“

Jak jste se vyrovnali s deštěm?

„Bylo to něco nového, ještě jsem to nezažil. Museli jsme si na to rychle zvyknout. Na začátku byl led výborný, ale pak se podmínky změnily. Největší problém byl, že jste přišel na střídačku a lavička byla mokrá. Museli jsme to utírat mokrými ručníky. Stejně jako plexisklo. Ale díky tomu, že jsme vyhrávali, jsme si to užívali.“

Jak jste ve specifických podmínkách dokráčeli k jasnému vítězství?

„Snažili jsme se dělat jednoduché věci. Hřiště bylo strašně velké, šedesát na třicet metrů. Některé puky se k nám šťastně odrazily a dali jsme z nich góly. Celý zápas jsme pracovali a byli jsme za to odměněni. Bratislava bude navždy v mém srdci. Zažil jsem tu dvě sezony v KHL, které mě posunuly do Ameriky. Na tohle město a na klub Slovan vzpomínám velmi rád. Fankluby se překřikovaly, žilo to. Za to jsem vděčný a jsem rád, že jsme ty naše mohli potěšit."