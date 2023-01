Unikát! Parťáci nastoupili v extralize proti sobě, pomohl tomu i Jágr

Sedlák i Voráček v minulosti za Vítkovice hráli. Sedlák za ostravský klub dokonce premiérově nastoupil už ve svých patnácti letech! Přesněji – bylo mu 15 let, 1 měsíc a 25 dnů, když v listopadu 2006 naskočil proti Českým Budějovicím (2:3p). Jeho spoluhráči například tehdy byli Jiří Burger (současný sportovní manažer Kladna) nebo Roman Šimíček (sportovní ředitel Vítkovic). A v bráně měl proti sobě Romana Turka.

„Nostalgie? Ani ne,“ usmíval se Adam Sedlák. „Ale bylo to takové pěkné připomenutí, že jsem tady strávil nějaký rok a ještě v tak mladém věku. Bylo příjemné si to připomenout.“

Šimíček, Burger i Turek už ukončili své parádní kariéry a vrhli se na funkcionařinu, ale třeba s Lukášem Krenželokem Sedlák ještě hrával. „A myslím, že tady byl i Kovanda (Lukáš Kovář).“

Za Vítkovice v lize Sedlák odehrál 83 zápasů (1+1). Naposledy jejich dres oblékal v sezoně 20016/17. Pak se přes Havířov, Bánskou Bystrici, Znojmo, Litoměřice a Slavii vrátil do Poruby. V aktuální sezoně první ligy odehrál 36 zápasů, nasbíral solidních 14 bodů (2+12).

„Vrátil jsem se po dlouhé době, ale hrálo se mi dobře, byla to změna. Jsem rád za příležitost,“ popisoval. „S klukama v Porubě jsme věděli, že Vítkovice mají marodku a že zřejmě bude někdo povolán. Spekulovala se nějaká jména, pak za mnou přišel trenér, že povolali mě. Takže jsem na to byl lehce připraven.“

Spoluhráče Tomáše Voráčka si stejným způsobem na výpomoc vytáhlo Jágrovo Kladno. Podruhé v sezoně. „Je to zajímavé, ale člověk si nevybere, kam jde. Je to výpomoc,“ usmíval se Sedlák. „Nijak jsem nepociťoval, že můj spoluhráč byl v opačném týmu. My to tak nebereme. Soustředíme se na zápasy v Porubě, a když je někdo povolán, tak má radost, že si jde zahrát o level výš.“

Podobně to vnímá i zkušený Voráček. Ten už v elitní soutěži odehrál 522 zápasů (9+51) a vystřídal celkem osm klubů. Ostravský rodák hrával za Vítkovice, Liberec, Mladou Boleslav, Spartu, Hradec Králové, Pardubice a Plzeň. V posledních letech pomáhá Kladnu, když je potřeba. A velmi slušně. Proti Vítkovicím naskočil do první řady, připsal si bod. Za Kladno odehrál dva zápasy a má dva body (0+2). V Porubě jich za 35 duelů nasbíral 5 (0+5).

Vítkovice - Kladno: Filipova dorážka navýšila vedení Rytířů, 0:2 Video se připravuje ...

Za Vítkovice hrával Voráček v letech 2005 až 2013. S dorostem i juniorkou slavil mistrovský titul (2006 a 2009), s áčkem byl u dvou stříbrných medailí (2010 a 2011). „Bylo fajn se vrátit na vítkovický led, hodně lidí, vyhráli jsme. Pocity jsou parádní,“ komentoval po duelu. „Vítkovice mají velmi dobrý tým, doma hrají dobře z defenzivy a nám se to podařilo protrhnout.“

První proti poslednímu? Nebyl znát rozdíl. „Řekli jsme si, že nemůžeme hrát připosraně, to se pak dělá více chyb, když je strach,“ usmíval se Voráček. „Hráli jsme nebojácně u nich a byli jsme za to odměněni góly.“

V hokeji už Tomáš Voráček zažil ledacos, hrával za mořem, jednu sezonu si odkroutil i v ruské KHL za Slovan Bratislava (2017/18). Ale že by nastoupil proti svému spoluhráči? Tak to se mu ještě nestalo. „Poprvé,“ potvrdil přikývnutím. „Ale hecovat jsme se s Adamem ani nestačili. Když jsem si ráno přijel do Poruby pro výstroj, on už tam tu svoji neměl, takže jsme se nepotkali.“

Kladnu Tomáš Voráček příležitostně pomáhá druhým rokem. Na jeden zápas v Třinci naskočil i v minulé sezoně. Jaromíra Jágra, šéfa klubu, zaujal při prvoligovém semifinále Poruby s Kladnem z ročníku 2020/21. A velmi dobře ho pochopitelně zná i sportovní manažer Jiří Burger, se kterým Voráček ve Vítkovicích hrával.

„Bylo zajímavé, že se ozvalo zrovna Kladno,“ vzpomínal už při prvním povolání k Rytířům. „V semifinále nás tehdy vyřadili a pak i postoupili do ligy, ale to už člověk nevnímá. Jsem za pomoc rád.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 17:11. Kubík, 35:08. Filip, 47:39. Plekanec Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Raskob, L. Kovář, J. Stehlík, Sedlák, Prčík – Bukarts, Krieger, Kalus – Kotala, L. Krenželok (C), Lakatoš (A) – Fridrich, Chlán, Bernovský – Lednický, Dej, R. Půček. Hosté: Brízgala (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), Cibulskis, Ticháček, Slováček, Babka, Voráček – Kubík, Plekanec (C), Jágr – Brodecki, Filip, Indrák – Beran, Pytlík, M. Procházka – O. Bláha II, Zikmund (A), Melka. Rozhodčí Hradil, Obadal – Gebauer, Axman Stadion Ostravar aréna Návštěva 9 833 - vyprodáno diváků