Kousal bruslí nakopal soupeře! Parťák krčil rameny: Asi frustrace, nevím

Vypjaté utkání ho pohltilo. Od prvních minut se pardubický Robert Kousal dostával do výměn názorů s hráči Litvínova. Ve druhé třetině vyfasoval dvojku za krosček do ležícího soupeře. O pár minut později pak bruslí nakopl dalšího bíložlutého borce, který mu odpočíval u nohou. Rozhodčí ho odměnili vyloučením do konce zápasu. V oslabení Dynamo inkasovalo, emocemi natřískaný zápas ale stejně zvládlo a vyhrálo 2:1.

Domácí obránce Radim Šalda po souboji s ním upadl. Roberta Kousala čapnul za nohu, nechtěl ho nechat ze situace odjet. Šalda dobře věděl, že zrovna Kousal už je z předchozího běhu večera načatý a mohl by se nechat vyprovokovat. Stalo se.

Pardubický forvard ve snaze vysmeknout se ze sevření dvakrát nakopl ležícího soupeře do břicha. Možná chtěl svůj tým nakopnout k lepšímu výkonu, rozhodčí však pro jeho počínání pochopení neměli. Ukázali mu směr šatna. Kousal marně vysvětloval, že ho bek Vervy držel. Nepochodil. Po cestě k ledu nejdřív baseballovým úderem holí otestoval tvrdost plexiskla, aby posléze inzultoval dveře do kabiny.

Přesilovku, která namísto pěti trvala kvůli souběžnému vyloučení hráče Litvínova jen tři minuty, dokázali domácí přetavit v jeden gól. A nakonec jediný gól. Na víc se nezmohli. Kousal nejdřív přislíbil, že se k incidentu pro deník Sport vyjádří, nakonec si to však rozmyslel. I tak se dá očekávat, že ho čeká dodatečný disciplinární trest. O ten si však svým liknavým výkonem řekli i sudí Luděk Pilný a Adam Kika.

Co na Kousalův zkrat spoluhráči? „Ani nevím, jak bych to hodnotil. Soupeř mu jasně držel nohu, on se od něj nemohl odpoutat. Jestli to pak od něj byla nějaké frustrace nebo něco, nevím. Rád bych vám k tomu řekl něco víc, ale nechci dostat pokutu. Rozhodčí komentovat nemůžu, tancuju na tenkém ledě,“ usmál se Peter Čerešňák.

Vyhýbavý byl i trenér Richard Král. „Pořádně jsem to neviděl. Nevím, co se tam stalo. Určitě nějaké vyloučení hodnotit nebudu. Něco tam proběhlo, hráči by ale nervy měli udržet. Tentokrát to bylo těžké.“

V nervově vyšponovaném duelu pil domácím nejvíc krev Tomáš Zohorna. Jako už tradičně. Ataky po odpískání, šťouchanice, slovní výpady. K tomu navíc několikrát málem uštknul i gólově. „Dokáže hodně provokovat. Od nich ale není jediný. Je velmi kvalitní hokejista, umí to. Takovým stylem hraje. K hokeji to patří, je jen na nás, abychom se s tím vypořádali,“ krčil rameny nakonec zklamaný jediný střelec Vervy Jindřich Abdul.

Litvínov i potřetí v sezoně Dynamo trápil. Předchozí zápasy prohrál dvakrát 0:1, z toho jednou až v nájezdech. Gól dokázal dát Pardubicím po 160 minutách hry, sám jim v normální hře dovolit během tří večerů jen tři góly. Bod ale vykutal z devíti možných jen jediný.

Verva padla posedmé z posledních osmi utkání. Ani velmi dobrý nedělní výkon tak náladu nelepší. „Je to nepříjemné. Zase jsme ale ukázali, že úplně v klidu dokážeme hrát i s tak kvalitním týmem. Máme kvalitní tým, ale bohužel ztrácíme právě takové vyrovnané zápasy. Máme černou sérii, musíme to zlomit. Je na každém, jak se s tím vypořádá,“ dodal Abdul.

