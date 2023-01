Hrachovina je paf z Jágra: Brutální unikát, neskutečné. Klobouk dolů

Na jedné straně šlo o obyčejný duel 38. kola, ale měl v sobě velké podtéma. V případě kladenské výhry byste spadli na poslední pozici. Odpovídalo tomu všechno před utkáním?

„Člověk věděl, o co se hraje. Povím vám, že to není nic příjemného hrát takové zápasy. Ale mělo to náboj, mělo to emoce a zaplaťpánbůh za tři body na konci.“

Se začátky partií míváte dlouhodobě problémy, ale tady jste se ukázali ve velkém stylu – 3:0 ve 13. minutě… Lepší to být nemohlo, že?

„Vyšlo to suprově. Naštěstí se Kladno hned na začátku nechalo dvakrát vyloučit, řekl bych až hloupě, nám to tam napadalo a zároveň i uklidnilo. Spadla z nás nervozita. Kluci skvěle bojovali, padali do střel. Někdy i tehdy, když nemuseli. Bylo deset vteřin do konce, 6:2 pro nás a Peťa Šenkeřík skočil po hlavě do střely… Tenhle moment zapadl do dynamiky dnešního výkonu celého týmu. Ale start byl hodně důležitý. Vždycky je lepší vést 3:0 než prohrávat 0:2 na začátku jako v pátek doma s Karlovými Vary. Proti nim jsme měli pech, zároveň je pravda, že naše výkyvy jsou značné. Pracujeme na tom, aby to tak nebylo.“

Motor má určitě na víc, než se nervózně motat dole u dna. Je to teď hodně o psychické stabilitě v týmu?

„Určitě, sebevědomí nemáme z čeho moc čerpat. Občas vyhrajeme, občas prohrajeme, kolikrát nám tři body nepomůžou dostat se výš, pořád se motáme dole a čekáme, co se z toho vyvrbí. Není to lehké, extraliga je fakt hrozně vyrovnaná. Kladno vyhraje 3:0 ve Vítkovicích, přijede sem a dostane šestku… V podstatě je úplně jedno, proti komu hrajete.“

Dokážete si užívat hokej v tomto složitém období?

„Ne. Pro mě osobně je to nová zkušenost, zatím jsem takovou naštěstí neprožil. Hrát dole je na hlavu úplně něco jiného než hrát nahoře. Každý den musíme bojovat, co to jde. Pořád mám pocit, že se ten hokej učíme.“

Zároveň patříte k lidem, kteří umí být nad věcí. Ale asi jen do jisté míry, že?

„Jak říkám, není to lehký. Je to složitý, rozhodně jiný, než minulý rok, kdy jsme bojovali o horní čtyřku. Strašák posledního místa je veliký, nikdo tam nechce spadnout.“

Poznamenává to váš výkon?

„Doufám, že ne. Věřím, že to je to poslední.“

Taky vás uklidní dobrý zákrok v těžkém utkání?

„Určitě. Sebevědomí není nikdy dost. Sezona je taková, jaká je, a každý dobrý zákrok vám dodá sílu a víru, že to dobře dopadne.“

Kladno hodně často protestovalo proti svým vyloučením, i to vám hrálo do karet, viďte?

„Samozřejmě. Dodává vám to sílu, podobné je to v play off. Oni se občas soustředili na jiné věci než na hru, často na rozhodčí. Což protějšímu týmu vždycky dodá sílu a energii.“

Všímal jste si hodně Jaromíra Jágra? Proti vám se dostával do šancí, spoustu jich vypracoval.

„Stoprocentně jsem si ho všímal. Toho musíte sledovat pořád. Jak tam ve třetí třetině proplul mezi pěti lidmi a najednou byl přede mnou…. (kroutí hlavou) Nechápu, jak tam pokaždé dobruslí. Neskutečný, brutus! Jágr je brutální unikát, klobouk dolů před ním. Na jednu stranu je strašný, že je tady pořád s námi mladšími. Je to fakt šílený, že ho nikdo mladší nevyndá z jeho místa a že to stále může hrát. Na druhou stranu, když vidíte, co na ledě předvádí, to je bomba.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:36. Percy, 07:28. Strnad, 12:39. Dzierkals, 21:57. Percy, 43:53. Gulaš, 58:14. Gulaš Hosté: 14:31. Plekanec, 44:04. Plekanec Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Hovorka, Kachyňa – Vondrka, Pech (A), Gulaš (C) – Dzierkals, Hanzl, Valský – Strnad, Vopelka, Doležal – Koláček, M. Toman, V. Tomeček. Hosté: Bow (22. Brízgala) – Dotchin (A), Kehar, Slováček, Ticháček, Babka, Cibulskis, Klikorka – Jágr, Plekanec (C), Kubík – Filip, Indrák, Brodecki – Beran, Pytlík, M. Procházka – Melka, Zikmund (A), O. Bláha II. Rozhodčí Pražák, Šindel – Brejcha, Gerát. Stadion Budvar Aréna, České Budějovice Návštěva 6 421 (Vyprodáno) diváků