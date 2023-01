Hlava řádil. Pozvánku nečekám, smál se po hattricku před Jalonenem

Snad aby finský trenér jezdil častěji, ne? Nebo aspoň poslal nominaci do nároďáku.

„Pozvánku nečekám... (smích) Letos moje výkony nejsou extrémně dobré, takže o to jsem radši, že jsem se tentokrát takhle urval. To vám asi řekne každý hráč, že góly a body vždycky potěší. Nicméně byla to týmová práce, musíme chválit všechny kluky.“

Kdy jste dal naposledy hattrick? Ve starším dorostu?

„Ne, myslím, že to bylo ještě v tehdejší EBEL lize ve Znojmě. Už je to hodně dlouho, tohle byl každopádně první extraligový.“

Po čtyřech venkovních prohrách v řadě člověk v litvínovském týmu vidí konečně úsměvy...

„Samozřejmě převládají dobré pocity, pro nás je to důležité vítězství po parádně odmakaném týmovém výkonu. V posledních zápasech nás trápila koncovka, teď nám to tam napadalo, ale šli jsme tomu naproti. Je na to však třeba navázat dál.“

Rozhodla první třetina a náskok 4:0?

„Asi ano, ale Olomouc tam taky měla mnoho šancí. Nás výborně podržel gólman (Zajíček) a naopak jsme šance oproti domácím proměnili.“

Olomouc - Litvínov: Hlava svou další brankou dosáhl na hattrick, 1:6 Video se připravuje ...

I díky slabším chvilkám olomouckých brankářů?

„Některé naše góly možná úplně hezké nebyly, ale my potřebujeme i takové. Nevybíráme si.“

Osm branek jste nasázeli po jednatřiceti střelách. Neskutečná efektivita…

„No právě, přitom v posledních zápasech jsme dávali třeba jen jeden gól. Málo jsme se tlačili do brány, zaplaťpánbůh za to, že teď to bylo jinak. Klepu na zuby, ať je to v neděli ve Vítkovicích podobné, ale klidně by nám stačil i jeden gól, když žádný nedostaneme.“

Zůstáváte na Moravě?

„Jo, spíme v Olomouci a v sobotu bychom se měli přesouvat do Ostravy.“

Třeba si stejný výlet udělají i fanoušci, kterých za vámi na Hanou dorazila spousta. Znovu byste je potřebovali, byli hodně slyšet.

„Sami jsme byli překvapení, že jich bylo tolik. Klobouček před nimi, že cestovali takovou dálku a ještě v pátek., tedy ve všední den. Nejsme úplně na vrcholu tabulky, takže si podpory vážíme. Snad se jim to aspoň trošku líbilo.“ (úsměv)

Hlava očima litvínovského trenéra Karla Mlejnka

„Dívám se spíš na tým než na jednotlivce, ale Nic zapsal dobrý příspěvek. Řeknu na to jen tohle: Pojď ho někdy zopakovat, když to bude 3:3 a my pak díky tomu vyhrajeme.“ (úsměv)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:25. Nahodil Hosté: 01:43. Hlava, 08:54. Kudrna, 16:23. Hlava, 19:34. Zdráhal, 32:55. Zdráhal, 36:17. Hlava, 39:52. Abdul, 59:18. Abdul Sestavy Domácí: Lukáš (21. Konrád) – Ondrušek (C), Rašner, Mareš, T. Černý, Řezníček, Švrček, Rutar – J. Káňa, Knotek (A), Bambula – Orsava, Nahodil (A), P. Musil – Plášek ml., Kunc, Navrátil – Kusko, Strapáč, Olesz. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Zile, Freibergs, D. Zeman, Strejček, Demel (A), Jaks, Šalda – Kudrna, Sukeľ (C), Abdul – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal (A) – Danielčák, Gut, Hlava – Havelka, Fronk, L. Stehlík. Rozhodčí Obadal, Stano – Rampír, Rožánek Stadion Zimní stadion Olomouc

