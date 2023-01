Vondrka spasil Pardubice, teď tahá Motor. Padáme po hubě, věří předkolu

Zatímco v kabině vítězů řvala muzika ostošest, až se stěny třásly, v domácí bylo ticho. Všichni cítili, že zbytečně ztratili, mohli a měli vykutat víc. Předkolo play off zůstává nad Motorem a pod ním už jen Kladno.

Porážka musela mrzet o to víc, že k ní nahrála i smůla. Trenér David Čermák toho nemohl týmu moc vyčítat. „Takticky jsme to odehráli dobře i obětavě, padali jsme do střel, při mém vyloučení deset minut před koncem třetí třetiny tam kluci padali po hubách,“ ocenil Vondrka. „Nemáme důvod mít hlavu dole, ztratili jsme dva body, ale když to vezmu z optimistické strany, jde o zlatý bod,“ snažil se zůstat pozitivní.

Však ví, o čem mluví. Před třemi roky spasil Pardubice, jeho góly a nahrávky vytáhly Dynamo z takřka bezvýchodné pozice. Nebýt Vondrky, kde by dnes Dynamo bylo… „V pátek jsem si na to přesně vzpomněl,“ pousmál se lehce. „Přišel jsem do Pardubic na posledních čtrnáct zápasů, tehdy jsme byli beznadějně poslední o mraky bodů. Ale nastartovali jsme to a jeli… Věřím, že uděláme pár zápasů a dotáhneme to do našeho vítězného konce,“ doufá.

To znamená předkolo. Na to nyní ztrácí dva body. V hlavách budějovických hráčů se ten film v pátek večer promítal donekonečna. Ztracené vedení 3:1 ve třetí části. Nejprve laciné snížení na 3:2 a pak vyrovnání Škodovky při hře bez brankáře v 58. minutě, kdy domácí nevyhodili puk. „Bohužel jsme to ztratili nešťastným gólem ke konci zápasu, kdy jsme chtěli poslat puk ven, od někoho se to odrazilo před naši bránu a bylo… To je zkrátka hokej. V prodloužení hráli přesilovku, vytáhli gólmana, hráli pět na tři a rozhodli,“ rekapituloval.

Pro Vondrku šlo o čtvrtý zápas v řadě po dvouměsíční pauze. Do sezony naskočil opožděně a na přání Motoru 4. listopadu proti Hradci. Šlo o snový start, pak se ovšem přihlásily zdravotní neduhy a veterán dva měsíce stál.

Postupně se rozjíždí, naskakování do rozjetého vlaku jde logicky ztuha. Ale všechna čest Vondrkovi, že do toho při vlastním diskomfortu jde. „Necítím se úplně fantasticky, chybí mi krok, ale zápas od zápasu je to lepší,“ líčí. „Mám pořád na čem pracovat a jak se pořád hraje, není moc prostoru na trénink. Je to pro mě hrozně těžké, dva měsíce jsem nic nedělal… Ale nahoru to trochu jde. Trénoval jsem možná dvanáct, čtrnáct dní, to manko nedoženete. Nohy jsou slabé, ale jak říkám, lepší se to, chodím do posilovny, kdy se dá, přidávám si. V mých letech je to složité. Gól mi pomůže trochu psychicky.“

V neděli přijíždí na jih Třinec. Doma si Motor vede solidně, zato na cizích stadionech potřebuje přidat. Není horšího týmu na ledě soupeřů. Třináct bodů ve 20 partiích? Zlé číslo… „Potřebujeme bodovat víc venku, moc bodů se nepřivezlo,“ říká rozpačitě Michal Vondrka.

