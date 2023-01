Švédský skřítek rozhýbal Bruslaře. Doma hrál za top kluby, NHL nevyšla

Tim Söderlund. Jméno, které bylo a možná ještě stále je většině českých fanoušků neznámé. Svými výkony se však šikovný Švéd do paměti diváků rychle zapisuje. Nová tvář zatím odehrála za Mladou Boleslav osm zápasů. A nadchla. Söderlund si zahrál za elitní švédské kluby, zkoušel se prosadit i v zámoří. „Teď jsem ale tady a moc si to užívám,“ hlásí severský skřítek. Pro Bruslaře může být extrémně důležitým hráčem.

Měří pouhých 175 centimetrů, váží 74 kilo. Největší předností švédského mužíčka je rychlost. Tim Söderlund po svém příchodu vadnoucí Bruslaře rozhýbal. V osmi utkáních získal pět kanadských bodů. Dal tři góly, dva z nich byly vítězné. Příznivce Mladé Boleslavi si rychle získal. Po každém zápase na sociálních sítích vyzývají vedení, aby hbitého forvarda hned podepsalo i na další ročník.

„Dostal jsem na Tima tip a pět zápasů ho sledoval. Nebyl spokojený se svým vytížením v Djurgardenu, na transferu sem k nám jsme se domluvili za necelé tři dny, bylo to rychlé. Smlouvu má momentálně do konce sezony, ale jsme domluvení, že pokud bude panovat oboustranná spokojenost, spolupráci prodloužíme,“ říká sportovní manažer Bruslařů Martin Ševc.

Že by se Bolce hodil, je jasné. V klubu po sezoně skončí Ondřej Najman, který se přesune za svým hokejovým dvojčetem Pavlem Kousalem do Sparty. Do barev hradeckého Mountfieldu má namířeno David Šťastný. Klub navíc plánuje pro další ročník o několik milionů zeštíhlit rozpočet.

Söderlund je stále mladým hráčem, vždyť v pondělí oslavil pětadvacáté narozeniny. Hokejové curriculum vitæ však má pozoruhodné. Zahrál si za přední švédské kluby Skelleftea a Frölundu. Švédsko reprezentoval na MS do 18 let a hned na dvou šampionátech dvacítek. Má dvě stříbra. Jako celkově 112. v pořadí si ho v draftu NHL v roce 2017 vybralo Chicago.

Do týmu Blackhawks se však švédský diblík během takřka tří let prosadit nedokázal. Na farmě v AHL se mu nevedlo, v 59 duelech se trefil jen jednou. Vloni se upsal Djurgardenu, s nímž sestoupil do Allsvenskanu. Jelikož v nové sezoně nebyl spokojený s vytížením, dal agentovi pokyn, aby rozhodil sítě jinde. Společnou řeč našel s Mladou Boleslaví.

Tim Söderlund v Mladé Boleslavi zápasy: 8 body: 5 (3+2) střely: 24 prům. čas na ledě: 19:18

„Tady mám ice time mnohem vyšší. Dostávám zde velkou důvěru, beru to jako velkou příležitost. Je radost tu hrát. Chtěl jsem zkusit něco nového. A Česko má v Evropě výbornou pověst,“ povídá nesměle forvard, který časem na ledě pravidelně atakuje dvacet minut.

O Česku toho před příchodem moc nevěděl. „Popravdě jsem nevěděl skoro nic. Když jsem působil ve Frölundě, tak jsme v rámci Ligy mistrů hráli proti Kometě a Plzni. Aspoň trochu jsem viděl, jaký styl se tu hraje. Popsal bych ho jako velmi zábavný, v rychlém tempu. Útočí se tu víc než ve Švédsku, hra je otevřená. Sedí mi.“

Söderlund vytvořil skvěle fungující duo se Slovákem Róbertem Lantošim. Na ledě to vypadá, jako by spolu hráli roky. Pomáhá jim taky, že Lantoši hovoří plynně švédsky. „Díky němu je to pro mě jednodušší. Cítím se jako doma. Hraje se mi s ním opravdu dobře. Jsme skvělá dvojka, baví nás to spolu,“ usmívá se.

Mladá Boleslav - Třinec: Bezbrankový stav zrušil v předposlední minutě Söderlund, 1:0 Video se připravuje ...

Když má Söderlund popsat sám sebe, vypadne z něj jen: „Rychlý, kreativní a ofenzivní.“ A přesně takový je. Jeho přínos chválí i asistent trenéra Bruslařů Petr Haken. „Přinesl energii a pohyb. Je z něj cítit dravost a chtění. Má velkou chuť. Je velmi šikovný. Skvěle si sednul a Lantošim. Róbert je šikovný hráč, Tim tomu dává nadstandardní pohyb. Je mezi nimi dobrá chemie. Skvěle se doplňují. Výborně jim to šlapalo i s Danem Přibylem, který se ale bohužel zranil. Snad bude zase brzo v pořádku. Tim je pro nás každopádně aktuálně velký bonus.“

Když je Švéd na ledě, Boleslav zpravidla nebývá pod tlakem. Většinu času při hře pět na pět tráví v útočném pásmu. Se Söderlundem se Bruslaři dostali ke 126 střelám, zatímco na jejich branku jich mířilo jen 92. A to v oněch osmi utkáních vyzvali silné soupeře jako Spartu, Vítkovice nebo Třinec.

Švédský skřítek by mohl být pro Mladou Boleslav na rozdíl od krajana Pontuse Aberga opravdovou trefou do černého.

Mapa střel na branku v podání Tima Söderlunda • Foto HockeyLogic

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 40 23 8 4 5 122:78 89 2. Vítkovice 41 22 4 9 6 128:97 83 3. Sparta 39 20 5 1 13 110:86 71 4. Třinec 39 18 4 5 12 117:79 67 5. Olomouc 40 18 4 2 16 103:99 64 6. Plzeň 41 15 5 7 14 106:108 62 7. Liberec 40 13 6 10 11 118:104 61 8. Mountfield 39 12 7 4 16 102:105 54 9. M. Boleslav 40 11 6 6 17 83:97 51 10. K. Vary 39 14 3 2 20 95:121 50 11. Litvínov 40 12 3 7 18 111:116 49 12. Č. Budějovice 40 12 4 4 20 97:116 48 13. Brno 40 11 6 2 21 99:131 47 14. Kladno 40 10 3 5 22 88:142 41 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž