SESTŘIH: Pardubice - Plzeň 4:3. Sýkorova sláva a sedmá výhra v řadě

Duelu předcházel ceremoniál, při kterém bylo slavnostně vyvěšeno číslo 37, s nímž hrál za Pardubice útočník Petr Sýkora. Východočeský klub navždy vyřadil toto číslo ze své sady.

Pak začal samotný zápas, ve kterém mohli rychle skórovat hosté, ale gólman Will ještě udržel puk před brankovou čárou. Do vedení tak šli jako první Pardubičtí, když v páté minutě po zákroku Pavláta dorážel Zeman a vstřelil svůj první extraligový gól. Západočechům se potom povedlo za necelých pět minut stav otočit. Nejprve našel Schleiss prudkou přihrávkou Baránka, který zamířil přesně. V 10. minutě Plzeň vyrazila do protiútoku a přečíslení využil Schleiss, jenž sám mezi kruhy otočil stav na 2:1 pro hosty.

Východočeši, jimž se v utkání vrátili do sestavy Košťálek s Kousalem, ve druhé třetině ještě vylepšili svou střeleckou převahu, ale ani ve dvou přesilovkách nedokázali vyrovnat. Přesto nakonec po prostřední dvacetiminutovce vedl domácí tým 4:2. Za 208 sekund totiž pardubičtí hokejisté vstřelili tři branky. Vše začal ve 35. minutě Vondráček, který po zpětné přihrávce Adama Musila zamířil do odkryté branky. Stav ve prospěch Pardubic pak otočil Cienciala, jenž po ideální přihrávce Koláře z úhlu prostřelil přesouvajícího se brankáře Pavláta. A půl minuty po třetím gólu Dynama se do puku opřel Košťálek a zvýšil náskok Východočechů.

V úvodu třetího dějství si přesilovku zahrála i Plzeň, ale nevyužila ji. Na druhé straně se v šancích Dynama objevili Kousal nebo Mandát, jehož vychytal Pavlát. Hosté se dočkali snížení v 56. minutě, kdy si Holešinský skvěle poradil a po kličce překonal Willa. Pak navíc hráli Plzeňští v početní výhodě, jenže několik nebezpečných střel ke gólu nevedlo. Pardubický brankář pak v poslední sekundě vyrazil i střelu Poura.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:56. T. Zeman, 35:00. Vondráček, 37:58. Cienciala, 38:28. Košťálek Hosté: 07:07. Baránek, 09:34. Schleiss, 55:52. Holešinský Sestavy Domácí: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, J. Kolář (A), Bučko, Chabada – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, Poulíček (C), T. Zeman – Mandát, A. Musil, Vondráček. Hosté: Pavlát (Mi. Svoboda) – Baránek, Zámorský, Houdek, Kaňák, Piskáček (A), Jiříček, Skok – Schleiss (C), Suchý, Pour – Holešinský, Kodýtek, Rekonen – Blomstrand, Mertl (A), Malát – Bitten, Soukup, Adamec. Rozhodčí Pražák, Kika – Lederer, Ondráček. Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9867 diváků

Klíčové momenty zápasu:

Pardubice - Plzeň: Holešinský zdramatizoval koncovku duelu, 4:3 Video se připravuje ...

Pardubice - Plzeň: Košťálkova tvrdá rána zaplula do sítě, 4:2 Video se připravuje ...

Pardubice - Plzeň: Parádní kombinace domácích! Cienciala překlápí stav zápasu, 3:2 Video se připravuje ...

Pardubice - Plzeň: Adam Musil krásně našel Vondráčka, 2:2 Video se připravuje ...

Pardubice - Plzeň: Schleiss v úniku překlopil vedení na hostující stranu, 1:2 Video se připravuje ...

Pardubice - Plzeň: Schleiss našel najetého Baránka, 1:1 Video se připravuje ...

Pardubice - Plzeň: První extraligová trefa, Zeman otevřel skóre, 1:0 Video se připravuje ...

Pardubice - Plzeň: Sýkorova sláva! Dynamo vyvěsilo jeho dres pod strop arény Video se připravuje ...

