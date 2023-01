SESTŘIHY: Kladno - Kometa 0:3. Vary zdolaly Třinec, obraty Hradce a Motoru

České Budějovice - Mladá Boleslav

Hokejisté Českých Budějovic otočili zápas proti Mladé Boleslavi a po výhře 5:4 v prodloužení bodovali v domácím prostředí počtvrté za sebou. Motor si vynutil prodloužení druhým gólem Martina Hanzla v čase 59:59, v 63. minutě rozhodl Jan Štencel. Bruslaři tak venku prohráli podeváté za sebou.

Do první větší šance se dostal v 8. minutě Štencel, který se ocitl v ideální pozici před pravou tyčkou, ale příliš váhal se zakončením. V pokračující akci ještě zkusil vystřelit Strnad. Blízko ke gólu byl také Gulaš, jenž pálil z pravého kruhu bez přípravy po ideální přihrávce od Pecha.

Až poté zahrozili hosté. Dvořáčkovi se nezdařila technická finta před Hrachovinou, ale po chvíli našel puk v dezorientované obraně domácích Lunter a otevřel skóre.

Na startu druhé části mohl zvýšit zblízka Šťastný, potom však vyrazil na rychlou zteč čtvrtý útok domácích a bylo srovnáno. Tomeček našel ve středním pásmu Chlubnu, jenž ve správnou chvíli prodloužil dráhu kotouče na Koláčka a jeho střela z mezikruží se zastavila až v boleslavské brance.

Brankář Hrachovina poté nedovolil hostům vzít si zpátky vedení při šanci Dvořáčka. Rána Šťastného z prostoru mezi kruhy letěla mimo branku. Druhý gól Jihočechů zařídil Vondrka, který převzal puk od Gulaše, zatáhl akci po pravé straně a bekhendem zkušeně zacílil po ledě mezi betony klečícího Novotného.

Do třetí třetiny vstoupili Jihočeši neúspěšnou přesilovkou při vyloučení Lintuniemiho. Potom šel za katr Šenkeřík a v početní výhodě finský obránce prostřelil Hrachovinu švihem po ledě od modré čáry. Domácí brankář následně zmařil šanci Najmana, na protější straně podržel svůj tým Novotný po střele Doležala.

Hosté získali vedení po sérii křižných přihrávek, kterou zblízka zakončil Šťastný. O dvě minuty později navíc navýšili náskok díky pohotové reakci Bičevskise na kotouč nešťastně odražený jeho krajanem Bindulisem.

Jihočeši se ale nevzdali a podařilo se jim vynutit si prodloužení. V 57. minutě snížil na 3:4 Hanzl, jenž pohotově doklepl do mladoboleslavské branky volný puk před Novotným. Stejný hráč se postaral i o vyrovnání, když sekundu před koncem základní hrací doby tečoval střelu Gulaše od modré čáry.

V prodloužení poté Motor dokonal obrat, když se na vítězné brance opět podílel Hanzl. Novotného překonal Štencel.

Ohlasy trenérů:

David Čermák (České Budějovice): „Z utkání si odnášíme smíšené pocity. Dokázali jsme otočit nepříznivý stav z úvodu, ale na začátku třetí třetiny jsme nevyužili přesilovku a potom nám Boleslav odskočila o dva góly. Vzhledem k vývoji jsme nakonec získali zlaté dva body.“

Petr Haken (Mladá Boleslav): „Odehráli jsme výborně první třetinu. Získali jsme vedení, ale ve dvou třech situacích nás také podržel brankář. Na začátku druhé části jsme bohužel neproměnili velké šance. Potom byl lepší domácí tým. Ve třetím dějství jsme si pomohli přesilovkou, ale mohli jsme lépe zvládnout závěr utkání. Jsou to zbytečně ztracené dva body.“

Góly Domácí: 23:02. Koláček, 35:24. Vondrka, 56:30. Hanzl, 59:59. Hanzl, 62:52. Štencel Hosté: 10:23. Lunter, 44:40. Lintuniemi, 53:18. Šťastný, 55:22. Bičevskis Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Hovorka, Kachyňa – Vondrka, Pech (A), Gulaš (C) – Dzierkals, Hanzl, Valský – Strnad, M. Toman, Doležal – Chlubna, Koláček, V. Tomeček. Hosté: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Čech, Štich – Söderlund, O. Roman, Lantoši – J. Stránský (C), Bičevskis, Šťastný – M. Beránek, O. Najman (A), Kel. Klíma – Lunter, Přibyl, Dvořáček. Rozhodčí Hribik, Šindel – Svoboda, Špůr Stadion Budvar aréna, České Budějovice

Karlovy Vary - Třinec

Hokejisté Karlových Varů porazili Třinec 4:1 a poprvé od prosince 2015 tak proti Ocelářům doma naplno bodovali. Energie je v tabulce i nadále jedenáctá, na poslední Kladno má ale k dobru devět bodů. Oceláři prohráli popáté za sebou, udrželi se ale na čtvrtém místě.

Domácí byli od první minuty výrazně střelecky aktivnější a brankář Mazanec v první třetině čelil devíti pokusům Západočechů. Parametry brankové příležitosti však vykazovala pouze střela Redlicha v 7. minutě a pokus Hladonika o tři minuty později. Habal v brance Energie si v první části připsal jen tři zákroky.

Druhá třetina byla mnohem zajímavější. Ve 23. minutě se do velké příležitosti dostal třinecký Hrehorčák, ale domácí gólman skryl jeho střelu z bezprostřední blízkosti ve svém náručí. Na druhé straně ujel Černoch, ale Mazanec jeho prudkou střelu vytěsnil pravým betonem mimo tři tyče.

Blízko k otevření skóre měl ve 25. minutě Roth, jehož střela od modré čáry skončila na horní tyčce domácí branky. K prvnímu gólu domácím pomohla nedisciplinovanost soupeře. Při vyloučení kapitána Růžičky se ve 31. minutě prosadil Gríger, jenž pohotovou dorážkou ukončil „obléhání“ hostující branky.

Vyrovnat mohl Nestrašil, který ale z bezprostřední blízkosti našel jen lapačku výborně chytajícího Habala. Do kabin se však nakonec šlo za dvoubrankového vedení hráčů z lázeňského města poté, co si Kohout ve 37. minutě dojel vlastní střelu a překonal Mazance podruhé.

Ve 44. minutě ale domácí přišli o Habala, který se při třinecké přesilovce zranil. Do branky tak musel Lukeš. Oceláři se snažili utkání zdramatizovat a v 50. minutě se jim to podařilo, když pohotový Chmielewski snížil.

Místo dalšího tlaku úřadujícího mistra se ale prosadili domácí. O dvě minuty později našel Beránek prudkou přihrávkou u levé tyčky volného Černocha, který vrátil Karlovým Varům dvoubrankový náskok. Slezané se v power play snažili zápas zdramatizovat, Lukeše ale nepřekonali a naopak sami ještě jednou inkasovali.

Ohlasy trenérů:

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): „Odehráli jsme velice dobré utkání, celých šedesát minut. To, co nám chybělo v posledním utkání s Hradcem, tak tam dnes bylo. Chtěli jsme být od začátku aktivní, což se nám v posledních domácích zápasech daří. Vytvořili jsme si tlak i brankové příležitosti, kdy jsme si pomohli přesilovou hrou a to nás nakoplo do dalších minut. Ve třetí třetině nás trochu srazil gól na 1:2, kdy jsme výborně ubránili přesilovku, ale nechali jsme si dát po jejím skončení laciný gól z důrazu v brankovišti. Avšak dalším pohybem a kontrolou hry jsme dotáhli utkání do vítězného konce.“

Vladimír Országh (Třinec): „Zápas nám dnes hrubě nevyšel, hlavně první dvě třetiny byly z naší strany velmi špatné. V první třetině jsme nebruslili, prohrávali jsme všechny souboje, málo jsme se dostávali do šancí. Ve druhé třetině tři vyloučení za sebou, co nám sebralo vítr z plachet. Ve třetí třetině jsme se snažili něco s výsledkem ještě udělat, snížili jsme, ale bylo to málo. Potřebujeme vyhrávat, potřebujeme se dostat z naší mizérie, ale musíme tomu jít daleko více naproti. Musíme začít malými věcmi, souboji, bruslením a to nám dnes všechno chybělo. Proto domácí zaslouženě berou všechny tři body.“

Góly Domácí: 30:32. Gríger, 36:41. Kohout, 51:16. Černoch, 58:08. Hladonik Hosté: 49:06. Chmielewski Sestavy Domácí: Habal (44. Lukeš) – Huttula, Mikyska, Stříteský, Bartejs, Dlapa, Rohan, Rulík – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Koffer – Juusola, Hladonik, Kofroň – Redlich, Jiskra, Kohout. Hosté: Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, Zahradníček, J. Jeřábek, Čukste, Roth, Havránek – Nestrašil, Voženílek, M. Růžička (C) – Svačina, M. Roman, Hudáček – Chmielewski, Hrehorčák, Kurovský – Ramik, Dravecký (A), Hrňa. Rozhodčí Pražák, Květoň – Gerát, Hynek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3179 diváků

Vítkovice - Mountfield HK

Hokejisté Vítkovic podlehli na domácím ledě Hradci Králové 2:5. Hosté dokázali zvítězit i přesto, že už prohrávali 0:2. Zápas však závěrečnou smrští a čtyřmi góly během šesti minut otočili ve svůj prospěch.

Vítěznou trefu zaznamenal v 56. minutě Jakub Lev, branku a dvě asistence si v klíčových momentech připsal Jan Eberle. Vítkovice po spanilé jízdě v úvodu sezony na vlastním ledě prohrály čtvrtý z posledních pěti duelů.

Domácí třetí domácí zápas po sobě znovu rozehráli podle plánů a první přesilovku proměnili ve vedoucí gól. Kalus v osmé minutě zblízka doklepl Raskobovu střelu za záda brankáře Kiviaha.

I po gólu zůstávala aktivita na straně Vítkovic, které si v 18. minutě agresivním napadáním vynutili chybu hostující obrany, ale Lakatoš ji zblízka nevyužil a trefil jen Kiviahův beton.

Hosté měli v prvním dějství jen dvě střely na branku, zato hned v úvodu druhé části se do velké šance prokličkoval Lev a domácí spasil Stezka. Přes hradeckou možnost však Vítkovice stále diktovaly tempo a ve 26. minutě navýšili skóre: puk „vyplaval“ u tyčky přímo na hůl číhajícího Bukartse a ten už neměl problém dát svůj 21. gól v sezoně.

Až pak začali hrát i Východočeši a přispěl k tomu i rychlý kontaktní gól, jenž dal po 74 sekundách zřejmě tečovanou střelou Kalina. Zlepšený výkon hostů mohl přinést další plody, ale trefa McCormicka v přesilové hře padla spolu se závěrečnou sirénou těsně po čase.

Hradec se však nenechal deprimovat a aktivita mu v třetí části přece jen vynesla odměnu. Po brejku z pravé strany dopravil puk zblízka za Stezku Eberle a zaznamenal svůj třetí gól po příchodu z Mladé Boleslavi.

Hosté však neměli dost a pokračovali v tlaku, který o dalších 114 sekund později završil Lev, jenž do odkryté klece doklepl sražený Eberleho pokus z ostrého úhlu. Vítkovice se v závěru vrhly na power play, za vlastní brankou však přišly o kotouč a do prázdné branky definitivně rozhodl Cingel. Demoralizovaného soupeře navíc o třináct vteřin nato dorazil ještě Jergl.

Ohlasy trenérů:

Miloš Holaň (Vítkovice): „Nebudu se na nic vymlouvat. Špatný výsledek, špatný projev, zejména v závěru. Mělo to stejný průběh jako s Litvínovem. Vedení 2:0, hrajeme dobře, a najednou je ten obraz hry jiný. Nedohráváme souboje, nejsme důslední. Za stavu 2:1 jsme si mohli pomoct přesilovkou, chybělo deset minut do konce, ale nepodařilo se nám to a děláme věcí, které normálně neděláme. Je to varování. Musíme opět začít hrát srdcem.“

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „První polovinu zápasu byli výrazně lepší domácí. Všude byli první, byli silní na kotouči, zaslouženě vedli 2:0. Nám pak ale hodně pomohl gól na 2:1, který nám vlil energii do žil. Pak jsme srovnali krok a najednou nás byl plný led. Myslím si, že postupně jsme byli lepší a zaslouženě jsme zápas otočili a vyhráli.“

Góly Domácí: 07:15. Kalus, 25:48. Bukarts Hosté: 27:02. Kalina, 53:23. Eberle, 55:17. Lev, 59:35. Cingel, 59:48. Jergl Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Koch, Raskob, Mikuš, Grman, Gewiese, Prčík, J. Stehlík – L. Krenželok (C), Marosz, Lakatoš (A) – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Kotala, Dej, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický. Hosté: Kiviaho (J. Růžička) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel – Eberle, Cingel, Chalupa – Perret, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Lev (A), Novák – Morong, Štohanzl, K. Lang. Rozhodčí Kika, Stano – Rampír, Rožánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 955 diváků

Kladno - Kometa Brno

Hokejisté Brna zvítězili na ledě Kladna 3:0. Kometa měla už po první třetině na své straně dvoubrankový náskok a naplno bodovala podruhé za sebou. Poslední Rytíře zdolali Jihomoravané ve vzájemných soubojích potřetí za sebou a vzdálili se jim na devět bodů. Středočeši ztrácí po páté porážce z posledních šesti startů pět bodů na předposlední Litvínov. Brankář Komety Dominik Furch uhájil potřetí v sezoně čisté konto, vítězný gól dal obránce Jan Ščotka.

Poprvé od 11. prosince a nucené pauze kvůli zlomenině nohy naskočil zpátky do sestavy kladenského týmu zkušený útočník Klepiš. Zápas začal hodně nešťastně pro brněnského beka Kundrátka, jenž během prvního střídání inkasoval tvrdý zásah od Filipa, jen ztěžka se zvedal z ledu a pro dnešek tím také dohrál.

Ve druhé minutě prověřil Furchovu pozornost Jágr. V hostujícím dresu zahrozil vážněji jako první Ďaloga, ale ani Brízgala se nenechal zahanbit. Na konci deváté minuty šli Brňané do vedení: obránce Ščotka dostal nabito na kruh a ranou bez přípravy propálil strážce domácí branky.

I v dalším průběhu byl k vidění hlavně tuhý boj s minimem příležitostí, v němž šla hokejová krása stranou. Přesně po 16 minutách přesto odskočili hosté na rozdíl dvou branek, když se z podobné pozice jako Ščotka prosadil ranou zápěstím Okál. Ještě do přestávky mohl snížit Brodecki, jeho pokus však skončil pouze na brankové konstrukci.

Hned v úvodu druhé třetiny mohl snížit Kubík, z dobré pozice však zakončil jen do Furchovy náruče. Vzápětí se jako první v utkání provinil proti pravidlům Ďaloga, Rytířům se ale početní výhoda příliš nepovedla. Krátce před polovinou základní doby nevyužil další šanci domácích na kontaktní gól Filip, vzápětí ujel na druhé straně do sóla Flek, ale Brízgala ho vychytal.

Ve 36. minutě pykali poprvé Kladenští, když byl vyloučen Brodecki. Zanedlouho k němu přisedl na trestnou lavici Pytlík a hráči Komety měli k dispozici 63 sekund přesilovky pět na tři. K využití jim stačilo půl minuty - z kruhu zamířil přesně Pospíšil a zvýšil už na 3:0.

Třetí dějství nabídlo snahu Rytířů o návrat do zápasu, ti však naráželi na pečlivě pracující defenzívu Brňanů. Ve 48. minutě mohl přidat pojistku Holík, ale ztroskotal na Brízgalovi. Hosty to však nijak zásadně mrzet nemuselo. Ačkoliv se bránili v závěru po trestech Ďalogy a Vincoura čtvrt minuty dokonce ve třech proti šesti při hře Kladna bez gólmana, bez větších potíží uhájili nejen výhru, ale i Furchovu nulu.

Ohlasy trenérů:

Otakar Vejvoda (Kladno): „Když se hosté dostali do dvoubrankového vedení, tak zápas kontrolovali. Hráli disciplinovaně, zodpovědně s pukem, my jsme se prostě nedostali do brankového sektoru a když už jsme vystřelili, tak se to zblokovalo. Neříkám, že se kluci nesnažili, ale nedostali jsme se tam, odkud se dávají góly.“

Jaroslav Modrý (Brno): „Výborný týmový výkon, který byl podpořený výborným gólmanem. Každý aspekt toho zápasu jsme hráli zodpovědně a obětavě, za což jsme byli odměněni. Po zranění Kundrátka všichni (hráči z obrany) pochopili, že jsou strašně důležití a že záleží na každém tom výkonu, abychom měli úspěch jako tým. Bývá to tak, že když tým ztratí jednoho lídrů na daném postu, ostatní se musí semknout. Určitě to hraje svou roli. Kluci bojovali, pracovali a podporovali se.“

Góly Domácí: Hosté: 08:57. Ščotka, 16:00. Okál, 37:17. Pospíšil Sestavy Domácí: Brízgala (Bow) – Kehar, Dotchin (A), Cibulskis, Veber, Slováček, Babka, Sotnieks – Kubík, Plekanec (C), Filip – Brodecki, Klepiš, Indrák – M. Procházka, Zikmund (A), Jágr – Melka, Pytlík, Beran. Hosté: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Ščotka, Hrbas, Kučeřík, Holland – Okál, Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Zbořil, Strömberg, Šalé – Vincour (C), Dvořák, Jenyš – Koblížek. Rozhodčí Ondráček, Hejduk – Lhotský, Hnát Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3389 diváků

Liberec - Litvínov

Hokejisté Liberce porazili Litvínov 5:1 a v tabulce se posunuli na 5. místo. Verva klesla na předposlední pozici. Všechny předešlé tři vzájemné zápasy těchto týmů skončily po základní hrací době nerozhodně 2:2, dnes ale měli Bílí Tygři duel pod kontrolou. Dvoubrankový náskok si vypracovali již v první třetině.

Po vlažnějším úvodu utkání dostali první větší příležitost domácí při vyloučení Jurčíka a hned ji využili. V 6. minutě otevřel skóre 17. gólem v sezoně Flynn. Tygři byli následně mírně aktivnější, druhou branku mohl přidat ve 20. minutě opět Flynn. Litvínovský gólman Zajiček jeho pokus vyrazil k obránci Dernerovi, jenž jej tvrdou střelou už překonal.

Na začátku druhé části se na ledě trochu „jiskřilo“, ani jeden z týmů ale krátké přesilové hry využít nedokázal. Skóre se opět měnilo až ve 34. minutě, kdy dojel dlouhé nahození domácí Ordoš, přihrál před branku a Rychlovský se s notou dávkou štěstí zapsal mezi střelce.

Litvínov ale dokázal v závěru druhé třetiny snížit, když využil čtyřminutové vyloučení Birnera. Kváču v liberecké brance překonal Kudrna a připsal si 19. gól v sezoně.

Třetí třetinu začali lépe Bílí Tygři a jejich aktivita jim vynesla přesilovku. V ní sice domácí neskórovali, ale v pokračujícím tlaku vybojoval za brankou puk Rychlovský a přes Jelínka se dostal až k Šírovi, který střelou do protipohybu překonal Zajíčka počtvrté.

Domácí šli vytrvale za tříbodovým vítězstvím, šance na hokejkách měli Rychlovský a po něm i Flynn. V 57. minutě se dral do šance Jelínek, byl faulován a následovalo trestné střílení, které zkušený útočník proměnil a podtrhl tak jednoznačnou výhru Liberce.

Ohlasy trenérů:

Patrik Augusta (Liberec): „Podařil se nám začátek utkání, odskočení na 2:0 bylo hodně důležité. Za klíčový a nejdůležitější ale považuji náš třetí gól. Litvínov na nás totiž ve druhé třetině vlétnul, dohrávali nás a pomalu se nám dostávali do hlav. Ve třetí třetině jsme se ale opět zklidnili, přidali další dvě branky a dovedli zápas do vítězného konce.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Nevyšel nám začátek utkání a celkově první třetina. To určilo ráz celého zápasu. Ve druhé třetině jsme domácím vzdorovali, bohužel jsme ale inkasovali gól na 3:0. Pak jsme sice v přesilovce snížili a chtěli jsme na začátku třetí třetiny ještě se zápasem něco udělat, čtvrtá branka Liberce nás ale definitivně srazila.“

Góly Domácí: 05:04. Flynn, 19:11. Derner, 33:32. Rychlovský, 44:34. Šír, 56:22. Jelínek Hosté: 38:31. Kudrna Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Nedomlel, Balinskis, Melancon, Ivan, Štibingr, Derner, Kolmann – Faško-Rudáš, Filippi, Birner – Flynn, A. Najman, Frolík – Rychlovský, Jelínek, Ordoš – Šír, Vlach. Hosté: Zajíček (Godla) – Zile, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Demel, Jaks, Wesley, Šalda – Kudrna, Sukeľ, Zdráhal – Abdul, Estephan, Hlava – Danielčák, Gut, Berka – Havelka, Jurčík. Rozhodčí Hradil, Sýkora – Zíka, Klouček Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5 613 diváků