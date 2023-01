Dvojitý zázrak. Fanda trefil „meďáka“ za 700 tisíc, Motor vstal z mrtvých

Dvojnásobná euforie na jihu Čech. A každá stála za to. Nejprve se aplaudovalo fanouškovi za unikátní triumf v soutěži o nablýskaný auťák za 700 tisíc a pak i hráčům Motoru, kteří se senzačně zvedli z manka 2:4 a Mladou Boleslav v pátečním extraligovém duelu udolali 5:4 v prodloužení. Za hrdinu byl Martin Hanzl, jenž se mezi 57. a 63. minutou blýskl bilancí 2+1. Nejvíc pak 1,4 sekundy před koncem třetí části, kdy obstaral nastavení. „Zlaté dva body,“ věděl své při pohledu na drsný boj o předkolo play off.

To si takhle zajdete na hokej v Budějovicích, pořídíte si klubový magazín za 30 kaček, díky jeho koupi vás vylosují do přestávkové soutěže. Klika sama o sobě. Co dál? O druhé přestávce jdete na led střílet na branku z pár metrů do malých otvorů. Musíte porazit dva soky, abyste postoupil do velkého finále. V něm máte jediný cíl: procedit kotouč přes celé hříště do malinkaté mezery na druhé straně…

Nemožné? Od začátku sezony se to nikomu na ledě Motoru nepovedlo, až v pátek večer. „Ahoj, všichni, tak jsem doma!“ mohl pak šampion jménem Petr zatroubit u svého bydliště ve zbrusu novém mercedesu Benz z místního autosalonu.

A co na tom bylo nejlepší? Obrovský aplaus budějovického publika, skandování jména vítěze a nefalšovaná radost všech přítomných.

Co by za Petrovu mušku dal takový David Šťastný. V prvních dvou třetinách se dostal do tří vyložených šancí, kdyby proměnil dvě, asi by nebylo co řešit a všechny body by putovaly do zelených báglů. A i s jednou jeho trefou by se Bruslařům lépe pracovalo. Takhle ve druhém dějství přišli o náskok a ve třetím museli pracně dotahovat. V něm se stonající boleslavský kanonýr vykoupil a přispěl k tomu, že hosté neodjeli domů s prázdnou.

Jenže radujte se z bodu, když ještě v 57. minutě vedete 4:2… A když pak v čase 59:58,6 Hanzl promění arénu v divoký cirkus gólem na 4:4. Nemluvě o následném rozsudku v nastavení z hole Jana Štencela.

Nebýt působivého povstání, Motor se díval spíš dolů ke Kladnu, takhle hrne oči výš. „Dva body jsou super, mají cenu zlata! Zvlášť když jsme dotahovali a v závěru to se štěstím srovnali. V naší situaci takové vítězství bereme. Věřili jsme až do konce, že to srovnáme, šance jsme na to měli,“ líčil Hanzl svoje spokojené dojmy.

Ačkoli Boleslav prospala druhou třetinu, v první i třetí byla lepší. Potvrdila herní vzestup, možná až nečekaně silný. Výhru si však nechala protéct mezi prsty. „Škoda, zbytečně jsme tu ztratili dva body, v závěru jsme to určitě měli zvládnout lépe,“ povzdechl si trenér Petra Haken.

Motor se v neděli chystá do Litvínova, kde by se už měl představit veterán Tomáš Čachotský, získaný do konce sezony z Jihlavy. Včera nebyl proto, že v sobotu odehraje duel Dukly ve Zlíně. Místo něj se v pátek vrátil na místo činu jako záskok Tomáš Chlubna, hru čtvrté formace pozvedl i přípravou gólu pro Josefa Koláčka.